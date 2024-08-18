Никак не отрицая многосложность истоков Русской цивилизации, творчески переработавшей множество влияний, следует всячески избегать терминов и концепций, предполагающих вторичность нашей цивилизации.4 комментария
Казаки доставили в Курскую область 100 тонн гуманитарной помощи
Порядка 100 тонн медикаментов, продуктов первой необходимости и теплых вещей, собранных казаками Всевеликого войска Донского, Терского и Кубанского казачьих войск, доставили в Курскую область, сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества (ВсКО).
Кроме того, утром отслужил торжественный молебен председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, передает ТАСС.
В регион прибыл специальный гуманитарный конвой под предводительством атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова. Автоколонна более чем из десятка грузовых и легковых автомобилей доставила жителям Курской области свыше 90 тонн медикаментов, продуктов питания, предметов первой необходимости и теплых вещей.
«С первых часов вторжения войск преступного киевского режима на территорию Курской области мы с офицерами штаба Всероссийского казачьего общества держим ситуацию в регионе на постоянном контроле. В тесном взаимодействии с областным руководством, Русской православной церковью и Общероссийским народным фронтом казачество делает все возможное, чтобы обеспечить эвакуацию, защиту и снабжение мирного населения всем необходимым. По итогам оперативного совещания штаба Всероссийского казачьего общества с войсковыми атаманами всех 13 казачьих войск России было принято решение о формировании Всероссийского специального гуманитарного конвоя, ежедневно доставляющего курянам все необходимое», – приводятся слова Кузнецова.
С начала специальной военной операции казачьи войска, входящие в структуру управления ВсКО, доставили жителям Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей свыше 17 тыс. тонн гуманитарной помощи.