В Венгрии объяснили позицию об упрощенных визах для россиян и белорусов

Сийярто опроверг угрозу безопасности Шенгенской зоны из-за включения россиян и белорусов в программу упрощенного въезда

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, это решение не несет в себе угрозы безопасности для Шенгенской зоны. Он уточнил, что «все заявления об обратном, сделанные коллегами из Северной Европы и Балтии, ослепленными провоенностью, являются чистой ложью». Сийярто добавил, что для въезда в Венгрию и пребывания на ее территории все иностранные граждане, включая россиян и белорусов, проходят комплексную проверку, передает РИА «Новости».

В минувший четверг член Европарламента от Нидерландов Йерун Ленарс обвинил Будапешт в допуске «российских шпионов» из-за организации слишком упрощенных условий для въезда российских и белорусских «гастарбайтеров» в рамках программы «Национальной карты».

Ранее ЕК запросила объяснения у Венгрии о смягчении визовых требований для России и Белоруссии.