Стремиться к контролю над частью венесуэльской «нефтянки» для России выгодно не только экономически, но и геополитически. Боливарианская республика – это непотопляемый авианосец вблизи США.0 комментариев
В Венгрии объяснили позицию об упрощенных визах для россиян и белорусов
Сийярто опроверг угрозу безопасности Шенгенской зоны из-за включения россиян и белорусов в программу упрощенного въезда
Решение Венгрии расширить программу «Национальная карта», позволив гражданам России и Белоруссии получать рабочие визы по упрощенной процедуре, не представляет угрозы безопасности Шенгенской зоны, поскольку все прибывающие проходят тщательную проверку, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
По его словам, это решение не несет в себе угрозы безопасности для Шенгенской зоны. Он уточнил, что «все заявления об обратном, сделанные коллегами из Северной Европы и Балтии, ослепленными провоенностью, являются чистой ложью». Сийярто добавил, что для въезда в Венгрию и пребывания на ее территории все иностранные граждане, включая россиян и белорусов, проходят комплексную проверку, передает РИА «Новости».
В минувший четверг член Европарламента от Нидерландов Йерун Ленарс обвинил Будапешт в допуске «российских шпионов» из-за организации слишком упрощенных условий для въезда российских и белорусских «гастарбайтеров» в рамках программы «Национальной карты».
Ранее ЕК запросила объяснения у Венгрии о смягчении визовых требований для России и Белоруссии.