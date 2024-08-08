В Европарламенте обвинили Венгрию в допуске «российских шпионов» в ЕС

Tекст: Вера Басилая

Ленарсу показался подозрительным допуск российских и белорусских приглашенных рабочих в Венгрию «даже без обычных проверок безопасности». В своем обращении к Еврокомиссии он отмечает, что венгерское правительство не установило никаких ограничений на число приглашенных рабочих, также не определен сектор занятости и не нужно предоставлять справок, что работа необходима. Ленарс возмутился, что продлевать пребывание в Венгрии таким рабочим можно на неограниченной основе, также им можно привозить в страну свои семьи, пишет «Лента.ру».

Евродепутат считает, что в связи с упрощенной схемой въезда в Венгрию и страны ЕС для граждан России и Белоруссии создается высокий уровень риска шпионской деятельности и серьезная угроза безопасности для всей Шенгенской зоны из-за свободного перемещения россиян и белорусов.

Он задал вопросы в своем обращении к Еврокомиссии о мерах для защиты Шенгенской зоны от «таких рискованных инициатив государств-членов» и предотвращения подобных идей в будущем.

Ранее ЕК запросила объяснения у Венгрии о смягчении визовых требований для России и Белоруссии.