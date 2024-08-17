МАГАТЭ заявило об ухудшении ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС после атаки дрона

Tекст: Вера Басилая

По данным МАГАТЭ, удар пришелся по дороге по периметру площадки станции, оборудование ЗАЭС и сотрудники не пострадали, но повреждена дорога между главными воротами станции.

Гросси отметил, что место падения дрона было недалеко от прудов-оросителей охлаждающей воды и в 100 м от линии электропередачи «Днепровская», передает РИА «Новости».

Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС сообщили, что военная активность в районе станции не снижается, слышны звуки взрывов, пулеметных очередей и работы артиллерии рядом с ЗАЭС. Гросси призвал все стороны к максимальной сдержанности и строгому соблюдению пяти конкретных принципов, установленных для защиты атомной станции.

Ранее ВСУ сбросили снаряд на дорогу близ энергоблоков Запорожской АЭС.

До этого в результате атаки украинского беспилотника произошел пожар в районе охладительных систем ЗАЭС.