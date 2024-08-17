Украинские СМИ сообщили о взрывах в Краматорске

Скончалась актриса Малого театра Екатерина Васильева

Tекст: Валерия Городецкая

По информации из Telegram-канала театра, Васильева умерла накануне в результате несчастного случая.

Васильева родилась 28 апреля 1987 года в Белоруссии. Она была принята в труппу театра в 2011 году по окончании Высшего театрального училища им. Щепкина.

На сцене Малого театра Васильева сыграла 15 ролей, в том числе роль Софьи в «Горе от ума», Марины во «Власти тьмы», Софьи в «Недоросле» и Миронихи в «Последнем сроке».

На прошлой неделе на 68-м году жизни умерла заслуженная артистка России Людмила Шестакова.