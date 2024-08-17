Нормой для англосаксов является «система противовесов» – когда их конкуренты непрерывно с кем-то воюют, приближая долгожданную минуту, когда серьезных противников не останется. Постоянно воюя чужими руками и на чужой территории, англосаксы по-детски страстно и горячо полюбили играть с геополитическими спичками.2 комментария
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Краматорске
«Страна»: Взрыв прогремел в промзоне Краматорска
В подконтрольном Киеву городе Краматорске прогремел взрыв, сообщает украинское издание «Страна».
По предварительной информации, удар пришелся по промышленной зоне, где расположен Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ), передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области после взрывов повреждена инфраструктура.