Львова-Белова подвела итоги работы по социальной интеграции детей с инвалидностью

Tекст: Валерия Городецкая

На заседании предметно обсудили программу «Сопровождение через всю жизнь», в нем приняли участие руководители рабочих групп совета, уполномоченные по правам ребенка в регионах, а также представители профильных министерств и ведомств, сообщается на сайте уполномоченного.

Львова-Белова отметила, что в ее аппарат регулярно поступают обращения, затрагивающие интересы детей с инвалидностью. «В 2023 году их было свыше одной тысячи. Большинство касаются права на охрану здоровья и реабилитацию, на втором месте право жить и воспитываться в семье, на третьем – право на жилище», – сказала детский омбудсмен.

С октября 2023 по февраль 2024 года аппарат уполномоченного провел мониторинг домов-интернатов для детей-инвалидов, детских психоневрологических интернатов и детских отделений при психоневрологических интернатах. Уполномоченные по правам ребенка проанализировали работу 123 учреждений.

«Больше детей удается вернуть в родные семьи. Стали лучше показатели в сфере получения детьми образования. Стабилизировалась ситуация с медицинской помощью. Среди проблем – избыточное лишение подростков с инвалидностью дееспособности. Столкнулись также с тем, что не всегда в домах-интернатах проводят мониторинг динамики веса детей с белково-энергетической недостаточностью», – подчеркнула Львова-Белова.

«Продолжаем развивать сеть центров дневного пребывания для детей с инвалидностью, на данный момент они открыты уже в 14 регионах. Сейчас услугами 14 центров охвачено 2,3 тыс. семей. На участие в нашем грантовом конкурсе «Центры новых возможностей» подали 264 заявки из 73 регионов. Всего в конкурсе приняли участие более 260 организаций, 15 получили поддержку и откроют центры до конца года», – отметила уполномоченный.

В рамках внедрения протокола этичного сообщения диагноза в этом году в 14 пилотных регионах были обучены 28 тренеров, которые подготовили более 400 специалистов. За время деятельности направления 1500 врачей обучились этичному информированию, также разработано методическое пособие для врачей.

Технология сопровождаемого проживания требует повышения доступности для людей с инвалидностью, отметила Львова-Белова. «Ребятам сложно выйти из ПНИ, так как там все еще подушевое финансирование, успешная социализация никак не включена в показатели эффективности работы учреждений, равно как и перевод на внестационарное устройство», – заявила детский омбудсмен.