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    СК завел дело после издевательств солдат ВСУ над пенсионером в Курской области
    Долина рассказала о своем состоянии после того, как стала жертвой мошенников
    Российские военные уничтожили Су-24 ВСУ на аэродроме Днепр
    Журналист «Первого канала» Саймс назвал возможную причину обыска в своем доме в США
    В Белгородской области решили закрыть въезд в пять населенных пунктов
    ВСУ уничтожили мост через реку Сейм в Курской области
    В МВД Украины сообщили об эвакуации из Сумской области еще 25 тыс. человек
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Бойцы на «передке» постоянно нуждаются в нас

    Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Атака на Курскую область может лишить Европу остатков российского газа

    Дефицит газа в отдельно взятых Австрии и Словакии станет проблемой для всей Европы. Как и в 2022 году, вновь начнутся, казалось бы, поутихшие «голодные игры». Борьба за дефицитный ресурс поведет к дальнейшему распаду объединенных рынков.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Германия отказывается даже от формальной денацификации

    Недалек тот час, когда у немцев римский салют снова станет обыденным приветствием. Толерантность западных стран к нацизму на Украине приведет к его расцвету в других государствах, и прежде всего в Германии.

    11 комментариев
    16 августа 2024, 21:16 • Новости дня

    Львова-Белова подвела итоги работы по социальной интеграции детей с инвалидностью

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столице прошло заседание координационного совета по социальной интеграции детей и молодых взрослых с инвалидностью и ограниченными возможностями, в нем участвовали главы рабочих групп и детский омбудсмен при президенте Мария Львова-Белова.

    На заседании предметно обсудили программу «Сопровождение через всю жизнь», в нем приняли участие руководители рабочих групп совета, уполномоченные по правам ребенка в регионах, а также представители профильных министерств и ведомств, сообщается на сайте уполномоченного.

    Львова-Белова отметила, что в ее аппарат регулярно поступают обращения, затрагивающие интересы детей с инвалидностью. «В 2023 году их было свыше одной тысячи. Большинство касаются права на охрану здоровья и реабилитацию, на втором месте право жить и воспитываться в семье, на третьем – право на жилище», – сказала детский омбудсмен.

    С октября 2023 по февраль 2024 года аппарат уполномоченного провел мониторинг домов-интернатов для детей-инвалидов, детских психоневрологических интернатов и детских отделений при психоневрологических интернатах. Уполномоченные по правам ребенка проанализировали работу 123 учреждений.

    «Больше детей удается вернуть в родные семьи. Стали лучше показатели в сфере получения детьми образования. Стабилизировалась ситуация с медицинской помощью. Среди проблем – избыточное лишение подростков с инвалидностью дееспособности. Столкнулись также с тем, что не всегда в домах-интернатах проводят мониторинг динамики веса детей с белково-энергетической недостаточностью», – подчеркнула Львова-Белова.

    «Продолжаем развивать сеть центров дневного пребывания для детей с инвалидностью, на данный момент они открыты уже в 14 регионах. Сейчас услугами 14 центров охвачено 2,3 тыс. семей. На участие в нашем грантовом конкурсе «Центры новых возможностей» подали 264 заявки из 73 регионов. Всего в конкурсе приняли участие более 260 организаций, 15 получили поддержку и откроют центры до конца года», – отметила уполномоченный.

    В рамках внедрения протокола этичного сообщения диагноза в этом году в 14 пилотных регионах были обучены 28 тренеров, которые подготовили более 400 специалистов. За время деятельности направления 1500 врачей обучились этичному информированию, также разработано методическое пособие для врачей.

    Технология сопровождаемого проживания требует повышения доступности для людей с инвалидностью, отметила Львова-Белова. «Ребятам сложно выйти из ПНИ, так как там все еще подушевое финансирование, успешная социализация никак не включена в показатели эффективности работы учреждений, равно как и перевод на внестационарное устройство», – заявила детский омбудсмен.

    16 августа 2024, 14:17 • Новости дня
    ВС России отразили групповой удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту

    Минобороны: ВС России отразили групповой удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту

    ВС России отразили групповой удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) минувшей ночью попытались нанести групповой удар американскими ракетами по Крымскому мосту, российская ПВО отразила атаку, сообщило Министерство обороны России.

    «Средствами противовоздушной обороны сегодня ночью отражен групповой удар 12 оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту. Все ракеты уничтожены», – сообщается в Telegram-канале ведомства.

    В течение недели оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили на аэродроме базирования украинский истребитель Су-27 и три РСЗО HIMARS.

    Кроме того, за этот же период силы России сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, восемь ракет «Точка-У», 11 авиабомб Hammer и JDAM, четыре ракеты ЗРК Patriot и «Бук-М1», 70 снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, а также 543 беспилотника.

    Силы Черноморского флота и ВКС России уничтожили три безэкипажных катера ВСУ и повредили один. За неделю 57 украинских солдат сдались в плен.

    Всего с начала СВО уничтожено 638 самолетов, 279 вертолетов, 30 050 БПЛА, 569 ЗРК, 17 307 танков и других бронемашин, 1406 РСЗО, 13 295 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 833 единицы спецтехники.

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    16 августа 2024, 18:19 • Новости дня
    Скончалась актриса Малого театра Екатерина Васильева
    Скончалась актриса Малого театра Екатерина Васильева
    @ t.me/maly_theatre

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актриса Государственного академического Малого театра Екатерина Васильева скончалась на 38-м году жизни.

    По информации из Telegram-канала театра, Васильева умерла накануне в результате несчастного случая.

    Васильева родилась 28 апреля 1987 года в Белоруссии. Она была принята в труппу театра в 2011 году по окончании Высшего театрального училища им. Щепкина.

    На сцене Малого театра Васильева сыграла 15 ролей, в том числе роль Софьи в «Горе от ума», Марины во «Власти тьмы», Софьи в «Недоросле» и Миронихи в «Последнем сроке».

    На прошлой неделе на 68-м году жизни умерла заслуженная артистка России Людмила Шестакова.

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    16 августа 2024, 12:40 • Видео
    Планы Зеленского на будущее Курской области

    В правительстве Украины заявили о решении создать «зону безопасности» в оккупированной части Курской области России, куда хотят допустить международные организации «для решения гуманитарных задач». Судя по всему, Киеву пришлось поменять свои планы на Курщину, поскольку главная цель операция достигнута не была.

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    16 августа 2024, 17:34 • Новости дня
    ВС России дистанционно заминировали подступы к курскому приграничью

    Минобороны: Силы России дистанционно заминировали подступы к курскому приграничью

    ВС России дистанционно заминировали подступы к курскому приграничью
    @ Вадим Савицкий/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инженерные подразделения Вооруженных сил России дистанционно минируют местность в Сумской области с целью пресечения попыток украинских войск прорваться к границе Курской области, сообщило Минобороны.

    «Расчеты инженерных систем дистанционного минирования «Земледелие» провели минирование местности в районах сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области для закрытия проходов к приграничным районам Курской области», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли до 220 военных, четыре танка и три РСЗО HIMARS.

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    16 августа 2024, 15:48 • Новости дня
    Сотрудники Народного фронта погибли при атаке ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В приграничном районе Курской области украинский снаряд попал в автомобиль с сотрудниками и активистами Народного фронта, помогавшими вывозить мирных жителей в пункты временного размещения.

    В результате погибли два человека, один получил ранения, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Погибшие – медик гуманитарной миссии Молодежного крыла Народного фронта в ДНР Николай Ковалев с позывным «Чапай» и координатор по СМИ регионального исполкома Народного фронта в ДНР Давид Соколов с позывным «Тюр».

    Осколочные ранения и ожоги получил замруководителя регионального исполкома Народного фронта в Краснодарском крае, директор АНО «Цифровые технологии производительности» Федор Геращенко с позывным «Архангел».

    Ранее Народный фронт снабдил бойцов на Курском приграничье системами РЭБ и дронами.

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    16 августа 2024, 19:04 • Новости дня
    ВСУ уничтожили мост через реку Сейм в Курской области
    ВСУ уничтожили мост через реку Сейм в Курской области
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска разрушили мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области, что осложнило эвакуацию мирных жителей из соседних населенных пунктов.

    «Подтверждаем информацию, что противник нанес удар по мосту через Сейм. Часть Глушковского района сейчас отрезана от эвакуации наземным способом», – передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

    По словам местных жителей, оказались отрезаны поселок Теткино, села Попово-Лежачи и Волфино и еще около 27 населенных пунктов. Они также сообщают, что ударам со стороны ВСУ подвергается также мост в селе Званное.

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов создал совет по безопасности приграничных территорий.

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    16 августа 2024, 14:47 • Новости дня
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли до 220 военных, четыре танка и три РСЗО HIMARS
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли до 220 военных, четыре танка и три РСЗО HIMARS
    @ Amanda Clark/dvidshub.net

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе боев на Курском направлении украинские войска потеряли за последние сутки до 220 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, отражена атака украинских штурмовиков при поддержке пяти бронемашин через госграницу в направлении Гордеевки, сообщило Министерство обороны России.

    В числе уничтоженной украинской техники – четыре танка, восемь БТР и семь бронемашин, семь автомобилей, три пусковые установки РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины и два орудия полевой артиллерии, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Военнослужащие группировки «Север», БПЛА и артиллерия отразили атаку штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Русского Поречного. Также отражена атака украинских штурмовиков при поддержке пяти бронемашин через госграницу в направлении Гордеевки.

    В районах Анастасьевки и Каучука авиация, БПЛА и артиллерия уничтожили мобильные группы ВСУ, которые пытались проникнуть вглубь России.

    Силы России поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах Александрии, Снагости, Мирного, Казачьей Локни, Коренево, Плехово и Пушкарного.

    В результате высокоточных ракетных ударов уничтожены три РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины и два автомобиля сопровождения в районах Юнаковки и Мирополья.

    Кроме того, оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в районах Юрьево, Хотени, Ворожбы, Иволжанки, Журавки и Бояро-Лежачи Сумской области.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении потери ВСУ составили 2860 военнослужащих, 41 танк, 40 БТР, 23 боевые машины пехоты, 213 бронемашин, 102 автомобиля, четыре ЗРК, шесть РСЗО, в том числе три РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины, 22 орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ.

    Ранее российские войска нанесли удары «Искандером-М» в районе железнодорожной станции в Кривом Роге по складам, технике и личному составу ВСУ, которых должны были направить на передовую в Курскую область.

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    16 августа 2024, 18:46 • Новости дня
    СМИ: Сжегшего украинскую БМП российского бойца решили наградить
    СМИ: Сжегшего украинскую БМП российского бойца решили наградить
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России, который с помощью канистры с топливом поджег вражескую БМП-1 на Курском направлении, будет представлен к награде.

    Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot. По данным канала, российский боец с позывным «Армян» добровольно вызвался доехать до украинской БМП на гражданском автомобиле и поджечь ее. В этот момент в лесу неподалеку прятались шесть солдат ВСУ.

    Напомним, в Сети появилось видео, как российский военный на Курском направлении под носом у противника сжег украинскую БМП-1, использовав для этого канистру с топливом.

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    16 августа 2024, 14:52 • Новости дня
    Дочь пропавшего в Курской области пенсионера рассказала о поисках отца
    Дочь пропавшего в Курской области пенсионера рассказала о поисках отца
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новой информации о судьбе 74-летнего жителя Курской области, над которым издевались двое украинских военных в касках СС, нет, сообщила его дочь Светлана Петренко.

    По словам Петренко, новых данных об отце пока не удалось получить, передает РИА «Новости».

    «Мы обратились во все структуры, везде. Не прекращаем поиски с первого дня – с 7 августа не прекращаем это делать. Кроме того видео, которое опубликовано, мы ничего не знаем», – сказала женщина.

    Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев сообщил, что пенсионер до сих пор не вышел на связь, родственники продолжают его поиски.

    «Что они, эти украинские боевики, снимавшие видео, с ним сделали, не знаем – может, с собой забрали, может, еще что. Это снимали в Заолешенке, почти пригороде Суджи. Все наши службы и волонтеры оповещены о пропаже, все в силу возможностей занимаются поисками», – сказал он.

    Напомним, в Сети появилось видео, где двое представителей ВСУ в касках СС издеваются над 74-летним пенсионером, называя его «русский Иван» и «руссише швайне» (русская свинья).

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    16 августа 2024, 16:28 • Новости дня
    «Яндекс» занялся разработкой альтернативы сервису Miro

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания «Яндекс» приступила к разработке собственной платформы для совместной работы, которая призвана заменить уходящий с российского рынка из-за санкций США сервис Miro.

    Сервис может стать частью офисной среды «Яндекс 360», передает «Интерфакс» со ссылкой на близкий к компании источник.

    В «Яндексе» изданию подтвердили, что занимаются разработкой сервиса, но не стали раскрывать подробности проекта.

    Miro – интерактивная онлайн-доска, на которой можно рисовать, писать, размещать файлы, диаграммы и другие элементы. Ее используют для хранения, обмена и визуализации информации. Платформа также популярна среди репетиторов, университетов и школ, так как одновременно над одним проектом может работать неограниченное число людей.

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    16 августа 2024, 17:52 • Новости дня
    ФБР подтвердило обыски в доме журналиста Первого канала Саймса
    ФБР подтвердило обыски в доме журналиста Первого канала Саймса
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В американском поместье политолога и журналиста Первого канала Дмитрия Саймса действительно проходят обыски, заявило Федеральное бюро расследований (ФБР) США.

    По утверждению спецслужбы, «действия правоохранительного характера» санкционировал суд, передает «Московский комсомолец».

    Каких-либо подробностей в ФБР не привели, но отметили, что дело находится в «активной стадии».

    Ранее ведущий Первого канала Дмитрий Саймс, комментируя сообщения о том, что в его поместье в США прошли обыски, заявил, что не посещал Соединенные Штаты с 2022 года.

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    16 августа 2024, 07:17 • Новости дня
    ПВО уничтожила пять украинских БПЛА и два катера в акватории Черного моря

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО ликвидировала за ночь в акватории Черного моря украинские беспилотники и два катера, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что система ПВО уничтожила пять украинских БПЛА над акваторией Черного моря.

    Кроме того, в ходе операции были обнаружены и уничтожены два безэкипажных катера, которые следовали в направлении Крымского полуострова.

    В ночь на пятницу в Севастополе силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку вооруженных сил Украины, уничтожены три беспилотника.

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    16 августа 2024, 18:37 • Новости дня
    СК завел дело после издевательств солдат ВСУ над пенсионером в Курской области

    СК: По факту издевательств солдат ВСУ над пенсионером в Курской области возбуждено дело о реабилитации нацизма

    СК завел дело после издевательств солдат ВСУ над пенсионером в Курской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военные следователи возбудили уголовное дело по факту издевательств украинских военнослужащих в касках СС над пожилым мужчиной в Курской области, сообщило Главное военное следственное управление (ГВСУ) СК России.

    Дело возбуждено по статье о реабилитации нацизма, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    В ГВСУ СК отметили, что в Сети появилось видео, на котором солдаты ВСУ «в форме с элементами обмундирования немецких военнослужащих времен Второй мировой войны, имитируя немецкую речь и героизируя нацизм, негативно и пренебрежительно высказываются в адрес пожилого мужчины, проходящего мимо, а также в целом в отношении русских».

    Напомним, двое представителей ВСУ в касках СС сняли на видео издевательства над 74-летним пенсионером. Они называли его «русский Иван» и «руссише швайне» (русская свинья). Позже стало известно, что мужчина пропал. Дочь пенсионера рассказала, что семья разыскивает его с 7 августа.

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    16 августа 2024, 20:14 • Новости дня
    Журналист «Первого канала» Саймс назвал возможную причину обыска в своем доме в США
    Журналист «Первого канала» Саймс назвал возможную причину обыска в своем доме в США
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной обысков в американском поместье политолога и ведущего Первого канала Дмитрия Саймса может быть закон об иноагентах в США, об этом сообщил сам журналист.

    «С точки зрения моих адвокатов, которые до сих пор не получили никакой информации, <…> единственным объяснением может быть так называемый закон FARA, закон об иностранных агентах», – сказал Саймс в эфире Первого канала, передает ТАСС.

    Однако в этом обосновании есть проблема, добавил журналист. Саймс пояснил, что, во-первых, он уже почти два года не проживает в США, а во-вторых, Первый канал, на котором он работает, вещает на русском языке и не оказывает влияния на американскую политику.

    Журналист также отметил, что в его доме нет электронных устройств, которые могли бы содержать какую-либо информацию о его деятельности. «Я не очень понимаю, зачем они приехали в этот дом и что они собирались там искать», – сказал он.

    Саймс напомнил, что ранее США ввели санкции против российских государственных СМИ, включая Первый канал. Однако, по его словам, американская сторона давала неофициальные заверения о том, что эти «ограничения были направлены на то, чтобы не допустить какую-то финансовую помощь федеральным каналам, какие-то выплаты федеральным каналам, а не направлено на то, чтобы помешать людям высказывать свое мнение, это право закреплено в американской конституции».

    Ранее ведущий Первого канала Дмитрий Саймс, комментируя сообщения о том, что в его поместье в США прошли обыски, заявил, что не посещал Соединенные Штаты с 2022 года.

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    16 августа 2024, 15:07 • Новости дня
    Эксперты оценили функцию быстрого переноса контента с YouTube на RUTUBE

    Tекст: Валерия Городецкая

    Функция быстрого переноса контента с американского видеохостинга YouTube на RUTUBE станет одним из основных драйверов перехода российских блогеров на отечественный сервис, такое мнение выразил член комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

    Ранее RUTUBE запустил функцию быстрого переноса контента с YouTube, дав возможность авторам переместить за раз до двух тысяч видео.

    «Отличная функция. Уверен, она станет одним из основных драйверов перехода российских блогеров с YouTube на RUTUBE. Важно, чтобы как можно быстрее они смогли перейти на отечественную платформу, ведь тут стоит вопрос безопасности российских пользователей – их подписчиков», – прокомментировал Немкин, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Он напомнил, что подобная функция ранее появилась в российской соцсети LOOKY для переноса контента из Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России).

    По мнению первого заместителя председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича, функция переноса контента на RUTUBE позволит ускорить переход блогеров на отечественный видеохостинг.

    «YouTube сделал все, чтобы от него отвернулись российские блогеры: блокировки, отмена монетизации. Короче, сплошная русофобия», – подчеркнул он.

    Появление такой функции – отличный повод для блогеров из России окончательно попрощаться с YouTube, заявил член Общественной палаты РФ, блогер, писатель Дмитрий Пучков.

    «Прекрасный повод для российских блогеров окончательно попрощаться с YouTube, который наплевательски относится к ним: постоянно их блокирует, кстати, мой канал он тоже удалил. Помимо этого, Google, владелец YouTube, лишил наших блогеров монетизации контента», – сказал он.

    Важность функции отметил и эксперт РОЦИТ, резидент «Телега Online» и блогер, выпускник проекта «Мастерская новых медиа» Илья Гогуа. «Подобная функция важна, поскольку упростит переход российских блогеров с YouTube на RUTUBE. Теперь у них появилась мотивация активнее переходить на отечественную онлайн-площадку, чтобы на ней вести свою деятельность без опасения, что тебя внезапно удалят. На YouTube такой уверенности у российских блогеров нет: американский видеохостинг регулярно блокирует российских авторов контента», – сказал он.

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    16 августа 2024, 14:15 • Новости дня
    В Казахстане заявили о нежелании «слепо следовать» западным санкциям

    В Казахстане заявили о нежелании «слепо следовать» западным антироссийским санкциям

    Tекст: Александра Юдина

    Казахстан не станет полностью присоединяться к антироссийским санкциям, введенным Западом, заявил вице-премьер республики Серик Жумангарин.

    По его словам, слепое следование западным санкциям может нанести серьезный ущерб казахстанским предприятиям, особенно тем, которые тесно интегрированы в российскую экономику, передает ТАСС.

    В качестве примера он привел ситуацию с производством шариковых подшипников, которые широко используются в промышленности обеих стран. Казахстанский завод, производящий эти подшипники по советским технологиям, не присоединился к западному запрету на их экспорт в Россию.

    При этом вице-премьер отметил, что Казахстан не может полностью игнорировать западные санкции, так как это может привести к негативным последствиям для экономики страны.

    Он подчеркнул, что Астана будет продолжать сотрудничать с западными партнерами и придерживаться тех ограничений, которые не наносят существенного ущерба казахстанской экономике.

    Жумангарин также выразил обеспокоенность тем, что западные санкции против России наносят непропорциональный ущерб казахстанским производителям. По его словам, казахстанские компании теряют значительные объемы рынка и вынуждены нести убытки.

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    Эсэсовцы в ВСУ гордятся издевательствами над русскими

    «Руссише швайне», – кричали в Курской области 74-летнему пенсионеру двое военных ВСУ, одетых в каски с символикой СС. Произошедшее – не первый случай издевательств украинских военных над гражданскими. При этом украинцев никто не заставлял издеваться над пожилым мужчиной: они сами надели каски, записали происходящее на видео и выложили издевательства в интернет. Почему солдаты ВСУ во всем копируют немецких нацистов? Подробности

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    Как отогнать американские подлодки от баз ВМФ России

    Прошедшая на текущей неделе выставка «Армия-2024» запомнилась целой серией перспективных образцов российского оружия. И одним из самых интересных стал проект малого корвета «Каракурт-Э». Перед нами облик корабля, который способен решить ключевые задачи ВМФ России в ближней морской зоне. О чем идет речь? Подробности

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    США направили HIMARS против Китая

    США начинают поставки особо ценных вооружений на Тайвань, включая комплексы HIMARS, которые выпрашивает Киев. Почему тайваньцам отдан приоритет? Чем отличаются Тайвань и Украина с точки зрения стратегических интересов США? И почему эти интересы делают китайский вариант СВО вопросом времени? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Планы Зеленского на будущее Курской области

      В правительстве Украины заявили о решении создать «зону безопасности» в оккупированной части Курской области России, куда хотят допустить международные организации «для решения гуманитарных задач». Судя по всему, Киеву пришлось поменять свои планы на Курщину, поскольку главная цель операция достигнута не была.

    • Как взрывали «Северный поток». Новая версия

      Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Одновременно газета The Wall Street Journal выпустила собственное расследование обстоятельств теракта, назвав организатора – бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Как к этому относиться?

    • Нападение на Курщину: Байден все знал

      Президент США Джо Байден впервые прокомментировал нападение украинских военных на Курскую область России, намекнув, что американцы были проинформированы об этом плане. Теперь его администрация и администрация Владимира Зеленского попытаются выжать из этой ситуации максимум.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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