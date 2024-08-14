Депутат: Ролики на YouTube стало невозможно смотреть, причем во всех смыслах

Депутат Кирьянов: YouTube добился своего, только это была пиррова победа

Он добавил, что видеохостинг существует очень давно, люди смотрели его десятилетиями. «Но политика платформы постепенно привела ее к тому состоянию, когда ролики стало невозможно смотреть, причем во всех смыслах. И как показала практика, россияне легко смогли найти замену привычному контенту на отечественных онлайн-площадках всего за несколько недель. Можно сказать, что YouTube добился своего, только это была пиррова победа. А отечественным онлайн-платформам желаю продолжать активно развиваться, чтобы увеличивать свою аудиторию. Благодаря их развитию укрепляется цифровой суверенитет страны, что важно», – сказал Кирьянов. Его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Директор РАЭК Сергей Гребенников считает, что доминирование российских соцсетей – это уже не столько главный тренд сегодня, сколько свершившийся факт. «Динамика перехода на отечественные онлайн-платформы впечатляет. Уверен, что она сохранится, поскольку на российском рынке присутствуют достойные цифровые аналоги, а отечественные представители блогосферы регулярно демонстрируют новый и интересный контент, за которым пользователи готовы идти на российские площадки. Отмечу, что сегодня крайне важно делать акцент на развитие отечественных цифровых платформ и создание собственной инфраструктуры для удобства пользователей, а также для бесперебойной работы и самодостаточности рунета», – отметил он.

Генеральный директор отечественного аналога YouTube – NUUM Наталья Братчикова 7 августа сообщила, что количество загружаемых видео на площадку увеличилось в 2,2 раза за последние две недели в сравнении со среднемесячным значением. За последние две недели авторы загрузили более 200 тыс. единиц контента в разных категориях.

По данным VK, суточный показатель установок приложения «VK видео» за первую неделю августа вырос в 4,5 раза по сравнению со средними данными за июль. Как сообщили в компании, фиксируется более 250 тыс. установок. В это же время суточное время просмотра видеороликов всеми пользователями в первую неделю августа выросло на 25%, превысив совокупные 10,5 млн часов. Также на 86% выросло количество поисковых запросов в «VK видео».

Кроме того, приложение «VK видео» установили на мобильные устройства и Android TV 20 млн раз с момента официального запуска в сентябре 2023 года. Успехи демонстрирует и Rutube – среднесуточная аудитория видеохостинга среди россиян старше 12 лет в июне выросла в 2,1 раза по сравнению с началом лета 2023 года – до 4,4 млн человек, следует из данных Mediascope.