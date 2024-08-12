Активисты России, Греции и Кипра помолились за жителей Курской области

Tекст: Александра Юдина

В ролике, опубликованном на странице Координационного совета российских соотечественников (КСРС) Кипра, участники акции читают молитву «Отче наш» на русском, греческом и латинском языках, передает ТАСС.

«Наши народы, разделяющие общие православные ценности, собрались в молитве, призывая к миру, а не к взаимному уничтожению», – указано в сопровождающем видео сообщении.

Участники акции выразили надежду на скорейшее установление мира и прекращение страданий мирного населения.

Помимо молитвы, в видео звучат строки из стихотворения кипрской поэтессы Татьяны Роденковой «Помолимся всем миром», посвященного мирному сосуществованию народов.

Отмечается, что среди участников акции есть известные общественные деятели Кипра и Греции, в том числе президент Общества дружбы и культурных связей «Кипр – Россия» Микис Филаниотис и председатель КСРС Кипра Дмитрий Апраксин.

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