Не стоит ностальгировать о позициях, которые на Ближнем Востоке занимал СССР – они не принесли стране пользы в решении главных задач внутреннего развития. Сегодня США фактически копируют советские ошибки в регионе.0 комментариев
Активисты России, Греции и Кипра помолились за жителей Курской области
Представители общественности России, Греции и Кипра записали видеообращение, в котором выразили солидарность с жителями Курской области, пострадавшими от военных действий. В видео, опубликованном в социальных сетях, звучит молитва «Отче наш» на трех языках, а также читаются стихи, посвященные миру и единству.
В ролике, опубликованном на странице Координационного совета российских соотечественников (КСРС) Кипра, участники акции читают молитву «Отче наш» на русском, греческом и латинском языках, передает ТАСС.
«Наши народы, разделяющие общие православные ценности, собрались в молитве, призывая к миру, а не к взаимному уничтожению», – указано в сопровождающем видео сообщении.
Участники акции выразили надежду на скорейшее установление мира и прекращение страданий мирного населения.
Помимо молитвы, в видео звучат строки из стихотворения кипрской поэтессы Татьяны Роденковой «Помолимся всем миром», посвященного мирному сосуществованию народов.
Отмечается, что среди участников акции есть известные общественные деятели Кипра и Греции, в том числе президент Общества дружбы и культурных связей «Кипр – Россия» Микис Филаниотис и председатель КСРС Кипра Дмитрий Апраксин.
Ранее в сети появилась новая версия хита «Я русский» певца Shaman (Ярослав Дронов) в связи с событиями в Курской области. Вариант песни – «Я курский» – опубликовал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.