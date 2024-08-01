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Боевые пловцы провели антидиверсионное обследование гавани Балтийска
Боевые пловцы Балтийского флота обследовали военную гавань Балтийска
Военнослужащие отряда по противодействию диверсионным силам и средствам Балтийской военно-морской базы Балтийского флота провели осмотр военной гавани города Балтийска в ходе планового учения по противоподводно-диверсионной обороне, сообщила пресс-служба флота.
В учении участвует более 10 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, а также задействовано свыше 500 военнослужащих, передает ТАСС.
«Боевые пловцы проверили акваторию на предмет возможных закладок взрывчатых веществ и тайников, а также осмотрели подводные части и винторулевые группы надводных кораблей», – говорится в сообщении.
После обследования акватории боевые пловцы отработали подводное ориентирование в условиях плохой видимости и выполнили погружения на разные глубины. В рамках тренировки они также уничтожили якорную мину, установленную условным противником.