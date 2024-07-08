В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.5 комментариев
Тбилиси получил от Вашингтона отмену учений в ответ на просьбу об углублении отношений
США приняли «неправильное решение» об отмене намечавшихся на конец июля – начало августа в Грузии учений «Достойный партнер», заявил лидер грузинского парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Это неправильное решение. Мы говорим о необходимости перезагрузки и нормализации отношений с США, о режиме свободной торговли, прямом авиасообщении и облегчении в получении виз, а получаем в ответ отмену военных учений», – сказал Мдинарадзе на пресс-конференции в понедельник.
«Все это как минимум непонятно, надеемся, что в ближайшем будущем такие решения будут пересмотрены», – отметил он.
Мдинарадзе назвал «легитимными» предположения о том, что таким образом США хотят повлиять на итоги парламентских выборов в Грузии 26 октября, однако отметил, что правящая партия «Грузинская мечта» не желает углубляться в подобные версии.
Напомним, на прошлой неделе США объявили о переносе на неопределенный срок военных учений с Грузией «Достойный партнер – 2024».