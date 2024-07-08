В турецких интересах, чтобы Африка стала местом сотрудничества Москвы и Анкары, а любые завезенные боевики знали бы свое место. Как в Сирии, например.0 комментариев
По факту изнасилования сотрудницы «Матч-ТВ» возле Останкино завели дело
Уголовное дело заведено по факту изнасилования сотрудницы «Матч ТВ» в Москве, задержаны трое граждан Узбекистана, сообщили в Следственном комитете России.
Задержаны трое подозреваемых, это граждане Узбекистана, сообщило ведомство, передает ТАСС.
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Москве Андрею Стрижову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о сотруднице «Матч ТВ».
Информацию о том, что изнасилована работница телеканала подтвердила замгендиректора «Газпром-медиа холдинг» Тина Канделаки в своем Telegram-канале.
Сама девушка заявила, что нападавшие были мигрантами, инцидент произошел рядом с телецентром «Останкино» 6 июля около 2.30 мск, передает «Лента.ру».
В 2022 году в Москве двое пьяных дворников-мигрантов в состоянии алкогольного опьянения изнасиловали местную жительницу.