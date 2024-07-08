Ненависть и презрение – плохие учителя. За последние сто лет самая мощная империя в мире сдулась до небольшой страны, войско которой теперь уместится на лондонском стадионе «Уэмбли». Англичанин интриговал, но все чаще сам остается в дураках.19 комментариев
МЧС рассказало о трудностях проведения спасательной операции в Волгограде
Поиск людей, которые могут находиться под завалами насосной станции в Волгограде, затруднен из-за скопления газа
Поиск людей, которые могут находиться под завалами насосной станции в Волгограде, затруднен из-за возможного скопления газа под руинами, сообщил источник источник в экстренных службах региона.
По его словам, спасательная операция осложняется еще и тем, что здание насосной станции уходило под землю почти на пять этажей, передает РИА «Новости».
Напомним, в субботу в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. На месте ЧП находились восемь человек, трое получили травмы, двое, по информации Следственного комитета, погибли. Власти сообщили, что еще три человека могут находиться под завалами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ». Предварительная причина взрыва – нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.