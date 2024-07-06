В Киеве рассказали, кто не годится в посредники для переговоров с Россией

  • Новость часаАнглия обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал Евро-24
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    Как смена власти в Иране затронет интересы России
    Орбан перечислил три вопроса, которые обсуждал с Путиным во время визита в Москву
    Welt: Теракты на «Северных потоках» планировались в 2014 году
    Политолог рассказал, кто мешает Байдену снять свою кандидатуру с выборов президента США
    МИД: Данные NYT об убийстве российского пленного солдатами ВСУ будут проверены
    ВС России поразили стоянку беспилотников Bayraktar на аэродромах ВСУ
    Экс-главу Сергокалинского района Дагестана задержали по подозрению в отмывании денег
    Пожарные потушили загоревшиеся после атаки ВСУ резервуары с топливом на Кубани
    Эстония передала Украине ЗРК Mistral и ракеты к ним
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немецкие политики воруют у немцев под фанфары «зеленого перехода»

    Мировые финансовые центры порешали свои задачки на каком-то этапе при помощи налога на СО2, который в сознании активистов – чистое зло, а для зеленой природы – чистое добро. Но долго такое глобальное мошенничество не могло работать без сбоев. И не потому, что люди поумнели. Просто люди поняли, что у вора тоже можно подрезать портмоне.

    5 комментариев
    Олег Царев Олег Царев Русский – это не про национальность, а про самоидентификацию

    Из новости о законопроекте развилась дискуссия о том, кто такие русские. Я акцентирую внимание на существующей сейчас разнице понятий «русский» и «россиянин», потому что не все русские – россияне и не все россияне – русские.

    33 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Третья сила» Глобального Юга

    Видя, что союз России и Китая (а теперь и КНДР) создает реальную альтернативу американскому миру, Глобальный Юг начинает движение «перпендикулярно» вашингтонскому вектору, ищет свое место в заново складывающейся конфигурации мира, где у него будут и новые степени свободы, и новые возможности.

    2 комментария
    6 июля 2024, 23:18 • Новости дня

    В Киеве рассказали, кто не годится в посредники для переговоров с Россией

    Подоляк заявил о готовности Украины передавать России предложения по урегулированию конфликта через посредников

    Tекст: Антон Антонов

    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, какие страны не могут быть посредниками в переговорах по урегулированию конфликта с Россией.

    Подоляк сказал, что Киев согласен направлять предложения «в рамках подготовки ко второму саммиту мира» другим странам, включая Россию. Передача, по его словам, может осуществляться «в том числе по формату, как это было с зерновым соглашением», передает РИА «Новости».

    Однако, подчеркнул Подоляк, не каждая страна подойдет на роль посредника – так, по мнению Киева, страны, «серьезно настроенные» на «определенную работу», не станут «публично выходить и говорить достаточно банальные вещи».

    «Когда говорят: «Мы за немедленное прекращение огня» – это значит, что страна не готова к миссии посредничества», – заявил Подоляк, подчеркнув, что в масштабных конфликтах нужна «совсем иного рода работа».

    Напомним, хотя прежде киевское руководство категорически отрицало переговоры с Россией в любом формате, глава киевского режима Владимир Зеленский внезапно допустил возможность переговоров Россией через посредников.

    6 июля 2024, 12:29 • Новости дня
    NYT: Солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного
    NYT: Солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного
    @ Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного, который просил у них медицинской помощи, сообщает The New York Times.

    Солдат обращался за помощью на смеси ломаного английского и русского, когда наступили сумерки. Один из солдат ВСУ выстрелил в торс русского солдата, который упал, но все еще дышал. После этого другой солдат выстрелил в голову, передает американская газета

    Об этом рассказал медик международного добровольческого отряда на Украине по имени Каспар Гроссе, который был свидетелем этого происшествия.

    Гроссе отметил, что подобные случаи неоправданных убийств не редкость в зоне боевых действий. Он также рассказал о случае, когда солдат из подразделения Chosen бросил гранату в российского солдата, поднимавшего руки.

    Ранее сообщалось о других военных преступлениях ВСУ. Так, вооруженные силы Украины десятки раз обстреливали населенные пункты ДНР, в результате чего гибли мирные жители. В конце июня ВСУ обстреляли Севастополь, где пострадали 124 человека и четыре человека погибли, включая двоих детей.

    Также сообщалось, что бойцы ВСУ пытались убить женщину-бойца, ее успели спасти военнослужащие ВС России. Причиной, по которой с девушкой пытались расправиться сослуживцы, по ее словам, стала ее жалоба командованию на то, что бригада не вывозила раненых.


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    6 июля 2024, 16:20 • Новости дня
    Орбан перечислил три вопроса, которые обсуждал с Путиным во время визита в Москву
    Орбан перечислил три вопроса, которые обсуждал с Путиным во время визита в Москву
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился подробностями трехчасовой встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

    В ходе интервью немецкому изданию Die Weltwoche Орбан рассказал, что его основной задачей во время визита в Москву было установить прямую связь с лидером одной из конфликтующих сторон.

    «Эта встреча готовилась секретно. После визита в Киев я отправил секретное сообщение главе МИД Венгрии, чтобы он организовал встречу с российским лидером. Об организации поездки европейским политикам стало известно на этапе отправки запроса на полет над Польшей. <…> Я принял решение об организации встречи в Москве, зная, что это вызовет негативную реакцию со стороны, потому что я единственный западный лидер, который может поговорить и с Киевом, и с Москвой. Все остальные политики создали ситуацию, когда они не могут прямо общаться со всеми конфликтующими сторонами», – ответил Виктор Орбан на просьбу рассказать о подготовке к поездке в Москву.

    Орбан задал Владимиру Путину три вопроса по поводу конфликта на Украине и его возможного разрешения.

    Первый касался уже существующих мирных планов, Орбан спросил у российского лидера его мнение об этих документах. Российский президент в ответ подчеркнул, что любые мирные переговоры не могут проходить без участия всех сторон конфликта. Орбан назвал подобный взгляд на вопрос «вполне логичным». Также Путин подтвердил, что Москва рассматривает все предложенные мирные планы, в частности, китайско-бразильский.

    Второй вопрос был о том, каковы шансы договориться о прекращении огня между сторонами до проведения реальных переговоров о мире. По словам Орбана, Владимир Путин ответил, что не настроен оптимистично по этому поводу.

    Третий вопрос касался видения или плана того, как будет выглядеть архитектура безопасности Европы по завершении украинского конфликта. По словам венгерского политика, Путин ответил, что у России есть детальное представление по поводу того, как должна выглядеть система безопасности в регионе.

    Подводя итоги своей поездки в Москву, Орбан сказал, что первый шаг для установления мира – вновь открыть дипломатические отношения и каналы коммуникации, что и случилось в Москве. Кроме того, Орбан заявил, что готовит некий новый сюрприз «в понедельник утром».

    «Я знаю, что на Западе не все понимают подобное поведение действующего президента европейской страны. Но мир не может быть создан бюрократами, поэтому вопрос о мирных переговорах нельзя рассматривать с бюрократической точки зрения. Мир не придет сам по себе. Первый шаг – возобновить дипломатические отношения и наладить канал связи. Именно это и произошло в ходе встречи в Москве», – заявил Орбан журналисту. Премьер-министр заключил, что война рано или поздно закончится и наступит мир.

    Напомним, Орбан 5 июля прилетел в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным.

    Позже на решение Орбана отправиться в РФ негативно отреагировали европейские политики. Так, немецкий канцлер Олаф Шольц, говоря о поездке, заявил о «фискальных проблемах отдельных стран». Председатель комитета по внешней политике Бундестага Михаэль Рот призвал лишить Венгрию председательства в Совете ЕС.

    Президент России неоднократно подчеркивал, что Москва открыта к диалогу со странами Евросоюза и НАТО по безопасности в Евразии, но это станет возможно только тогда, когда они сами будут к этому готовы.

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    6 июля 2024, 14:22 • Новости дня
    ВС России поразили стоянку беспилотников Bayraktar на аэродромах ВСУ
    ВС России поразили стоянку беспилотников Bayraktar на аэродромах ВСУ
    @ IMAGO/Paulius Peleckis/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России за прошедшие сутки нанесли удар по стоянке беспилотных летательных аппаратов Bayraktar на двух военных аэродромах Украины, сообщило Минобороны.

    Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией уничтожены радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель и две пусковые установки ЗРК С-300ПС, поражен нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, с которых осуществлялось снабжение воинских частей ВСУ, склад авиационных средств поражения и скопления живой силы и техники ВСУ в 127 районах, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    За тот же период группировка «Север» нанесла поражение живой силе и технике 31-й механизированной, 71-й мотопехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии в районах Волчанска, Старицы и Липцев Харьковской области, а также отразили пять атак формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ и отряда сил специальных операций «Восток».

    В боях с «Северной» группировкой ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, танк, пикап, РСЗО «Град», установки Krab и Caesar, две гаубицы М777, два орудия Д-20, гаубицу «Мста-Б», две установки «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

    «Западная» группировка заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 30-й, 43-й, 166-й механизированных, 4-й танковой бригад ВСУ, 110-й, 117-й бригад теробороны, 12-й бригады спецназначения и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии в районах Синьковки, Степовой Новоселовки Харьковской области, Серебрянки, Григоровки, Торского и Кировска ДНР.

    Также отражено две контратаки подразделений 3-й штурмовой бригады ВСУ и 4-й бригады нацгвардии.

    Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, гаубица Д-30, орудия М119 и L-119, три станции РЭБ «Анклав» и три полевых склада боеприпасов.

    Военнослужащие «Южной» группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Красного, Курдюмовки, Катериновки, Северска, Елизаветовки и Часова Яра ДНР.

    Украинская сторона потеряла до 650 военнослужащих и 12 автомобилей.

    В ходе контрбатарейной борьбы российские военнослужащие поразили гаубицы М777, М198 и FH-70, установку «Акация», орудие Д-20, две гаубицы Д-30, два орудия L-119, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, а также семь полевых складов боеприпасов ВСУ.

    Подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи и поразили живую силу и технику 72-й мотопехотной бригады ВСУ, 120-й и 128-й бригад теробороны в районах Великой Новоселки, Макаровки, Водяного и Урожайного ДНР, а также отразили атаку украинских штурмовиков 58-й мотопехотной бригады противника.

    ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, две бронемашины, шесть автомобилей, орудие Д-20 и орудие М119.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 123-й бригады теробороны в районах Работино, Пятихаток Запорожской области, Никольского и Разлива Херсонской области.

    В боях с группировкой «Днепр» украинская армия потеряла до 120 военнослужащих, восемь автомобилей, три гаубицы М777, гаубицу «Мста-Б», орудие Д-20, гаубицу Д-30, станцию РЭБ «Анклав» и полевой склад боеприпасов.

    Кроме того, ПВО России сбила три ракеты Storm Shadow, ракету HARM и авиабомбу Hammer, а также три снаряда РСЗО HIMARS и 55 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27283 БПЛА, 539 ЗРК, 16513 танков и других бронемашин, 1365 РСЗО, 11456 орудий полевой артиллерии и минометов, 23378 единиц спецтехники.

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    6 июля 2024, 09:07 • Новости дня
    Российские войска «Искандером» уничтожили ЗРК С-300 ВСУ в Полтавской области
    Российские войска «Искандером» уничтожили ЗРК С-300 ВСУ в Полтавской области
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные с помощью ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили позицию украинского ЗРК С-300ПС в Полтавской области, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что удар был нанесен по позиции ЗРК в районе населенного пункта Коптево.

    «Уничтожены две пусковые установки С-300, машина боевого управления, автомобильный транспорт и личный состав зенитно-ракетных расчетов ВСУ», – отмечено в сообщении.

    Накануне командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские войска наступают по всем направлениям в зоне проведения СВО.

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    6 июля 2024, 01:19 • Новости дня
    Минобороны велело сразу заменять военным поврежденную форму в зоне СВО

    Евкуров сообщил о приказе Белоусова отменить срок ношения формы в зоне СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны России Андрей Белоусов отменил срок ношения формы в зоне специальной военной операции на Украине, в случае повреждения ее должны менять сразу, сообщил замминистра Юнус-Бек Евкуров.

    Евкуров сообщил, что «никаких сроков носки» в зоне СВО нет – если после штурма форма «вышла из строя», военный должен «сразу же» получить новую. «Все на месте есть», – заявил Евкуров. Он пояснил, что нормативы срока носки обмундирования применяются для мест постоянной дислокации, а не в зоне СВО, передает ТАСС со ссылкой на канал «Звезда».

    Напомним, Белоусов подчеркнул, что срыв сроков строительства жилья для военнослужащих может повлечь за собой уголовную ответственность.

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    6 июля 2024, 03:26 • Новости дня
    Топливные резервуары загорелись на Кубани после атаки БПЛА
    Топливные резервуары загорелись на Кубани после атаки БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские беспилотники атаковали Краснодарский край, в станицах Павловской и Ленинградской загорелись резервуары для хранения топлива, сообщил оперативный штаб региона.

    Ночью были атакованы Ейский, Ленинградский и Павловский районы. В Ейске в результате падения обломков сбитого беспилотника незначительно повреждена вышка сотовой связи. В Павловской фрагменты беспилотника упали на нефтебазе, где в результате началось «загорание резервуаров по хранению топлива». В Ленинградской также загорелся «резервуар с топливом». По предварительным данным, никто не пострадал, сообщил оперативный штаб в Telegram.

    Напомним, в июне в результате падения украинского БПЛА на территории Ильского НПЗ произошел пожар. В конце мая в результате атаки БПЛА пострадала инфраструктура нефтебазы в Темрюкском районе Краснодарского края. Также в мае был атакован НПЗ в Славянске-на-Кубани.

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    6 июля 2024, 14:02 • Новости дня
    Российские войска освободили Сокол в ДНР

    Минобороны: Российские войска освободили Сокол в ДНР

    Tекст: Александра Юдина

    Подразделения группировки войск «Центр» в ходе активных боевых действий освободили населенный пункт Сокол в ДНР и нанесли сокрушительное поражение группировке ВСУ, уничтожив до 415 человек живой силы и большое количество техники противника, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что бойцы группировки «Центр» взяли под контроль населенный пункт Сокол, это стало значительным шагом вперед в продвижении войск в данном регионе.

    Также российские военные разгромили формирования 24-й механизированной, 59-й мотопехотной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ. Потери украинских войск составили до 415 человек.

    Кроме того, уничтожены три боевые бронированные машины, в том числе американская БМП Bradley, два пикапа, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin американского производства.

    Помимо прочего уничтожены гаубица Д-30, орудие М119 производства США, противотанковая пушка «Рапира».

    Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по аэродрому ВСУ Мартыновка.

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    6 июля 2024, 07:14 • Новости дня
    Запад не выразил желания обсудить предложения Путина по Украине

    Песков сообщил, что западные политики не связывались с Кремлем для обсуждения мирных инициатив по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Западные политики не выходили на связь с Москвой, чтобы обсудить предложенные президентом России Владимиром Путиным мирные инициативы по Украине, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Нет», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, выражали ли страны Запада интерес к обсуждению предложений Путина.

    Напомним, еще до саммита по Украине в Швейцарии Путин предложил способ завершения конфликта на Украине.  Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и отказаться от вступления в НАТО.

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    6 июля 2024, 20:40 • Новости дня
    МИД: Данные NYT об убийстве российского пленного солдатами ВСУ будут проверены

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва проведет расследование после публикации американской газеты New York Times (NYT) об убийстве российского военнопленного украинскими солдатами, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    Российская сторона потребует от международных организаций, имеющих своих представителей на Украине, «провести верификацию опубликованной информации», заявил Мирошник, передает РИА «Новости».

    Если убийство российского военнопленного подтвердится, это должно быть отнесено к военным преступлениям, будет поставлен вопрос о международной ответственности Киева, подчеркнул дипломат.

    По словам Мирошника, есть и другие случаи издевательств украинских солдат над пленными, некоторые из них уже идентифицированы экспертами ООН.

    Ранее The New York Times сообщила, что солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного, который просил у них медицинской помощи.

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    6 июля 2024, 13:38 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по аэродрому ВСУ Мартыновка

    Минобороны: ВС России нанесли удар по аэродрому ВСУ Мартыновка

    ВС России нанесли удар по аэродрому ВСУ Мартыновка

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли удар по аэродрому ВВС Украины Мартыновка в Николаевской области, поврежден один самолет, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, ВС России произвели удар по военному аэродрому в Мартыновке (Вознесенский район Николаевской области), раздались два взрыва, второй был более громким, передает РИА «Новости».

    «Насколько стало известно, взрывом самолет повредило, но не уничтожило», – уточнил Лебедев, отметив, что поврежденный самолет не подлежит эксплуатации.

    Накануне российский «Искандер» уничтожил украинский МиГ-29 на аэродроме Долгинцево.

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    6 июля 2024, 16:25 • Новости дня
    Эстония передала Украине ЗРК Mistral и ракеты к ним

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев получил от Таллина зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности Mistral, они уже прибыли на украинскую территорию, сообщило Минобороны Эстонии.

    Также на Украину прибыли снаряды к комплексам, сообщило эстонское оборонное ведомство в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Сколько именно этих ЗРК получила Украина от Эстонии, не уточняется.

    Ранее Франция обнародовала список поставленной Украине за два года военной помощи.

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    6 июля 2024, 06:24 • Новости дня
    Белград возмутила разница в отношении ЕС к границам Сербии и Украины

    Вице-премьер Сербии Вулин отверг требование ЕС ввести санкции против России из-за «священных границ» Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз требует от Белграда признать, что границы каждой страны, в том числе Украины, священны, а границы Сербии – вопрос договоренностей ЕС и НАТО, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

    Вулин отметил, что просьбы ЕС ввести санкции против России ради защиты «принципа неизменности границ» звучат, как «фейк-ньюс или какая-то уловка с использованием искусственного интеллекта». По его словам, Сербия – «не настолько маленькая» страна, чтобы «отказываться от себя и своего права выбирать друзей», передает ТАСС.

    Напомним, Вулин заявил, что Сербия не будет поддерживать антироссийские санкции Запада и терять друга.

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    6 июля 2024, 15:44 • Новости дня
    ВСУ атаковали села Шебекинского округа Белгородской области

    Гладков: ВСУ атаковали села Шебекинского округа Белгородской области

    Tекст: Александра Юдина

    Села Шебекинского городского округа Белгородской области подверглись атаке со стороны ВСУ, пострадавших нет, повреждены жилые дома, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что из-за атаки дронов-камикадзе на участке дороги Шебекино повреждены фары и багажник одного автомобиля.

    Гладков отметил, что в селе Вознесеновка один дом загорелся, а в другом задымилась кровля, также пострадал трактор.

    «Очаги возгорания на поле и кровле дома ликвидированы», – рассказал губернатор.

    Ранее Гладков сообщил, что ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область с помощью 27 беспилотников.

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    6 июля 2024, 05:54 • Новости дня
    Новый премьер Британии пообещал Зеленскому продолжить поддержку Украины

    Британский премьер Стармер заверил Зеленского в приверженности новых властей Соединенного Королевства поддержке Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Новые власти Великобритании сохранят приверженность оказанию поддержки Украины, заявил глава британского правительства Кир Стармер украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре.

    В заявлении канцелярии премьера сообщается, что для Стармера было важно «в первый же день пребывания на должности подтвердить» эту приверженность. Он заверил Зеленского, что переход власти к лейбористам не изменит ситуацию в данном вопросе, Великобритания «продолжит обеспечивать Украину оборонительной помощью». Стармер заявил, что рассчитывает на скорую встречу с Зеленским, передает ТАСС.

    Напомним, Стармер официально вступил в должность премьер-министра страны. В том, что касается поддержки Украины и противостояния Москве, программы лейбористов и пребывавших ранее у власти консерваторов совпадают.

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    6 июля 2024, 01:46 • Новости дня
    Анонсирована встреча Байдена с Зеленским

    Белый дом анонсировал встречу Байдена и Зеленского на полях саммита НАТО в Вашингтоне

    Tекст: Антон Антонов

    На полях саммита НАТО в Вашингтоне президент США Джо Байден намерен провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщил высокопоставленный чиновник администрации США.

    На онлайн-брифинге, посвященном саммиту, чиновник указал, что у Байдена «будет плотный график», но Белый дом работает над организацией двусторонних встреч, в том числе с Зеленским, передает ТАСС.

    Однако чиновник не стал утверждать, что в декларации саммита заявят о необратимости вступления Украины в НАТО. Он сказал, что «не хочет забегать вперед». При этом в Белом доме заверили: вопрос состоит «не в том, должна ли» Украина войти в НАТО, «а в том, когда» она сможет это сделать. На саммите планируется послать «очень сильные сигналы поддержки Украины на пути к атлантической интеграции».

    США на саммите объявят о новых шагах по укреплению системы ПВО Украины и ее военного потенциала на перспективу. Кроме того, США могут на следующей неделе озвучить новую информацию о предоставлении Украине истребителей F-16.

    Также чиновник заявил, что взаимодействие Пекина с Москвой, по мнению Белого дома, представляет собой долгосрочный вызов безопасности Европы. Он сообщил, что «текст проекта коммюнике по Китаю очень твердый».

    Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главной темой саммита НАТО в Вашингтоне 9–11 июля станут поставки оружия и подготовка военных для Украины.

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    Европа оказалась на крючке у США из-за страха перед российскими удобрениями

    Производители удобрений Европы предупреждают, что могут обанкротиться либо переехать в США. Они винят во всем наплыв дешевых российских удобрений, которые называют угрозой для продовольственной безопасности Европы. Хотя в реальности Европа должна сказать спасибо российским удобрениям, которые поддерживают европейских фермеров. Выиграть вдолгую от конфликта могут снова Штаты. Подробности

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    Антивоенный альянс Орбана и Ле Пен станет грозной силой в Европе

    «Ле Пен и Орбан готовы создать грозную силу в Европарламенте» – так в западной прессе комментируют переговоры между премьером Венгрии и французскими правыми, которые могут присоединиться к недавно созданному альянсу «Патриоты Европы». В чем заключаются особенности этого альянса, кто может помешать их переговорам и какое значение этот процесс имеет для конфликта на Украине на фоне визита Виктора Орбана в Москву? Подробности

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    Дагестан первым сдает «тест на никаб»

    Решение муфтията Дагестана о временном запрете на ношение никабов стало беспрецедентным в новейшей истории России. В экспертной среде говорят, что Дагестан первым сдал «тест на никаб» и показал заинтересованность в борьбе с исламистским радикализмом. В чем заключаются особенности этого решения и к каким последствиям оно должно привести? Подробности

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    Украина придумала законную взятку за отказ воевать с Россией

    Киевский режим готовится пойти еще на один шаг, прямо приближающий его к поражению в конфликте с Россией. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из риторики самих же украинских депутатов по поводу законопроекта о так называемой экономической брони от армии. Что это такое и как это повлияет на выживаемость украинского государства? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Встреча Путина с Орбаном и истерика в ЕС

      Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию с его предложениями по конфликту на Украине вызвал истерику в Евросоюзе. Ранее Орбан посетил Киев и встречался с Владимиром Зеленским. Чего он пытается добиться?

    • Смена власти в Британии: главное

      Выборы в парламент Великобритании завершились, как и предсказывалось, победой Лейбористской партии. Новым премьер-министром станет ее лидер Кир Стармер. Как это изменит Британию и повлияет на ее конфликт с Россией?

    • Почему Шольц испугался Ле Пен

      Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что каждый день шлет президенту Франции Эммануэлю Макрону сообщения со словами поддержки. Макрон в ужасе от того, как близка к победе партия Марин Ле Пен. И Шольц тоже в ужасе, у него свои причины.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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