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    Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».

    11 комментариев
    Олег Царев Олег Царев Русский – это не про национальность, а про самоидентификацию

    Из новости о законопроекте развилась дискуссия о том, кто такие русские. Я акцентирую внимание на существующей сейчас разнице понятий «русский» и «россиянин», потому что не все русские – россияне и не все россияне – русские.

    11 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Третья сила» Глобального Юга

    Видя, что союз России и Китая (а теперь и КНДР) создает реальную альтернативу американскому миру, Глобальный Юг начинает движение «перпендикулярно» вашингтонскому вектору, ищет свое место в заново складывающейся конфигурации мира, где у него будут и новые степени свободы, и новые возможности.

    2 комментария
    6 июля 2024, 11:16 • Новости дня

    Путин поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана

    Путин поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана
    @ Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин выразил поздравления Масуду Пезешкиану с победой на выборах президента Ирана.

    Поздравление было опубликовано на официальном сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что отношения между Россией и Ираном характеризуются дружественным и добрососедским укладом, и обе страны успешно сотрудничают в решении важных международных вопросов.

    Президент выразил надежду, что деятельность Пезешкиана на посту президента способствует укреплению конструктивного двустороннего сотрудничества во благо обоих народов и в целях обеспечения региональной безопасности и стабильности. В поздравлении он также пожелал успехов, крепкого здоровья и благополучия избранному президенту.

    Масуд Пезешкиан, экс-министр здравоохранения и депутат меджлиса Ирана, одержал победу во втором туре президентских выборов с поддержкой более 16,3 млн избирателей (более 53%).


    5 июля 2024, 17:16 • Новости дня
    Путин объяснил нежелание Киева прекращать огонь

    Путин: Киев не хочет прекращать огонь, чтобы сохранить повод для продления военного положения

    Путин объяснил нежелание Киева прекращать огонь
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим отказывается от идеи прекращения огня, чтобы не потерять предлог для продления режима военного положения на Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    «На мой взгляд, саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому, что в этом случае исчезает предлог для продления военного положения», – сказал российский лидер в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает РИА «Новости».

    По словам Путина, если Киеву придется отменить военное положение, то придется проводить выборы. «Шансы победить на выборах для утратившего легитимность украинского руководства близки к нулю», подчеркнул президент.

    Ранее Киев не принял предложение Орбана о прекращении огня для переговоров с Россией.

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    6 июля 2024, 06:53 • Новости дня
    Реформист Пезешкиян победил на выборах президента Ирана
    Реформист Пезешкиян победил на выборах президента Ирана
    @ Shadati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Победу на выборах президента Ирана одержал экс-министр здравоохранения реформист Масуд Пезешкиян, он набрал более 53% голосов избирателей, сообщил официальный представитель избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами.

    Эслами сообщил, что за Пезешкияна проголосовали как минимум 53,6% избирателей, консерватор Саид Джалили набрал 44,3%. Явка составила 49,8%, передает ТАСС со ссылкой на IRIB.

    Напомним, участки должны были закрыться в 18.00 (17.30 мск), но время голосования трижды продлевалось. В первом туре уровень явки был рекордно низким для Ирана – 40%.

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    5 июля 2024, 13:44 • Новости дня
    Путин и Орбан начали встречу в Москве
    Путин и Орбан начали встречу в Москве
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу во второй половине дня в Москве началась встреча президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана.

    Глава российского государства рассчитывает на переговорах узнать детали плана Орбана по урегулированию на Украине, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что ознакомит Орбана с деталями предложений российской стороны по мирному урегулированию на Украине.

    «У нас будет, надеюсь, возможность обменяться соображениями по поводу двусторонних отношений в этой непростой ситуации. И, конечно, поговорить о перспективах развития самого крупного европейского кризиса, я имею в виду на украинском направлении», – цитирует Путина ТАСС.

    На встрече также присутствует венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, она проходит в Кремле.

    Сам венгерский премьер отмечал, что прибыл в Москву с «мирной миссией».

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    5 июля 2024, 12:33 • Новости дня
    Орбан прилетел в Москву
    Орбан прилетел в Москву
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерский премьер Виктор Орбан прибыл на самолете в Москву, он намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным урегулирование на Украине, сообщил его пресс-секретарь Берталан Хаваши.

    Виктор Орбан прибыл в Москву «в рамках своей миротворческой миссии», сообщил Хаваши, передает ТАСС со ссылкой на агентство MTI.

    Он добавил, что Орбан намерен встретиться с Путиным.

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ЕС исключает для себя любые официальные контакты с президентом России. Он пояснял, что Орбан не может представлять ЕС во время поездки в Москву.

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    5 июля 2024, 16:12 • Новости дня
    Шольц объяснил поездку Орбана в Москву «фискальными проблемами отдельных стран»
    Шольц объяснил поездку Орбана в Москву «фискальными проблемами отдельных стран»
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкий канцлер Олаф Шольц, говоря о поездке венгерского премьера Виктора Орбана в Москву, заявил, что отсутствие «политической воли некоторых стран» не остановит дальнейшую помощь киевскому режиму.

    «[Президент России Владимир] Путин не может рассчитывать на то, что солидарность или поддержка (Украины) ослабеет из-за фискальных проблем отдельных стран», – сказал Шольц, передает РИА «Новости». Также российский лидер не сможет рассчитывать на то, что «политической воли, возможно, нет везде в одинаковой мере», добавил канцлер.

    Шольц пояснил, что Орбан не говорил ему о своих планах посетить Россию. Это может быть связано с тем, что премьер Венгрии не представляет Совет ЕС по внешнеполитическим вопросам, а потому не видит необходимости сообщать об этом, предположил канцлер.

    Евросовет во внешней политике представляет его руководитель Шарль Мишель, а потому основным смыслом визита Орбана «является не председательство Венгрии в Совете, а деятельность в качестве премьер-министра Венгрии».

    Напомним, Орбан заявил, что прибыл в Москву с «мирной миссией», в ходе поездки он провел переговоры с президентом России.

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    5 июля 2024, 17:25 • Новости дня
    Путин: В Киеве не готовы отказаться от ведения войны до конца
    Путин: В Киеве не готовы отказаться от ведения войны до конца
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия видит, что в Киеве не готовы отказаться от ведения войны до конца, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-подхода по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

    «Как нам видится положение дел, в том числе и с учетом услышанного сегодня от господина премьер-министра, в Киеве все еще не готовы отказаться от ведения войны до победного конца», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Как указал глава государства, Россия слышит со стороны Украины нежелание решать вопросы путем переговоров.

    Ранее помощник главы Российского государства Юрий Ушаков заявил, что Путин и Орбан в ходе своей беседы откровенно поговорили на тему украинского вопроса и двусторонних отношений.

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    5 июля 2024, 23:58 • Новости дня
    Венгрия отменила встречу Сийярто с Бербок

    Будапешт отменил встречу глав МИД Венгрии и Германии Сийярто и Бербок

    Венгрия отменила встречу Сийярто с Бербок
    @ M. Popow/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия отменила переговоры главы венгерского МИД Петера Сийярто и министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, запланированные на понедельник в Будапеште, сообщил МИД Германии.

    В МИД Германии оказались «поражены» этим шагом. Берлин считает, что после встречи премьера Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным Венгрии и Германии требуется «серьезная и честная» дискуссия. В Берлине сообщили, что визит Бербок в Венгрию состоится позднее, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Напомним, немецкий канцлер Олаф Шольц, говоря о поездке Орбана в Москву, заявил о «фискальных проблемах отдельных стран». Председатель комитета по внешней политике Бундестага Михаэль Рот призвал лишить Венгрию председательства в Совете ЕС.

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    6 июля 2024, 04:27 • Новости дня
    Байден дал интервью и отказался считать себя немощным

    Байден уклонился от вопроса о тесте на когнитивные способности и отказался считать себя немощным

    Байден дал интервью и отказался считать себя немощным
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден заявил, что не считает себя немощным. Он сказал, что не проходил тест на когнитивные способности, но уклонился от прямого ответа на вопрос о том, готов ли пройти тест и обнародовать результаты.

    Байден дал интервью телекомпании ABC. Комментируя свои ляпы и оговорки, он заверил, что «находится в хорошей форме». Байден сказал, что не считает себя более немощным, чем ранее, передает ТАСС.

    На вопрос, проходил ли он тест на когнитивные способности, Байден ответил: «Нет, и никто не говорил о том, что мне необходимо это сделать». Его несколько раз спросили, готов ли он пройти такой тест, но Байден вместо ответа заявил, что результаты работы «ежедневно» доказывают его профессиональную пригодность, передает РИА «Новости».

    Байден выразил уверенность, что его умственных и физических способностей вполне хватит, чтобы проработать еще один президентский срок. Он заявил: «Могу ли я пробежать сотню за десять секунд на одном дыхании? Нет, но я все еще в хорошей форме».

    При этом Байден заявил, что только он сам виноват в плохой подготовке к дебатам с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Он признал, что «это был плохой эпизод». По версии Байдена, он «был без сил и не слушал своих инстинктов в том, что касается подготовки», чувствовал себя «ужасно». Как заявил Байден, он не страдал от инфекции или вируса, но был простужен.

    Действующий глава государства полностью исключил возможность сняться с предвыборной гонки. Он выразил уверенность, что лидеры демократов в Конгрессе США не потребуют от него отказаться от участия в выборах. Байден полагает, что сенатор от Демократической партии Марк Уорнер является единственным, кто добивается этого.

    Байден утверждает, что не знает никого, кто был бы пригоднее к победе на выборах и следующему президентскому сроку, чем он сам. Президент США сообщил, что у него есть «планы преемственности», но он уверен в своих силах на второй президентский срок.

    По словам Байдена, он «парень, который сплотил НАТО» и «остановил [президента России Владимира] Путина». «Я управляю миром, <...> я противостою Путину, – заявил он. – Кто кроме меня может так сплотить НАТО? Кто сможет удерживать Тихоокеанский бассейн в таком виде, <...> Китай? Кто еще может это сделать?».

    Президент США не верит данным соцопросов, которые показывают, что поддержка Трампа среди американцев выше, чем у него. По его словам, эти данные являются неверными, Байден назвал их «вбросами».

    Тем временем член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Майк Куигли призвал Байдена выйти из предвыборной гонки, чтобы предотвратить надвигающуюся «катастрофу». Washington Post со ссылкой на источники сообщает, что сенатор Уорнер пытается сформировать группу однопартийцев в верхней палате Конгресса США с намерением призвать Байдена к выходу из предвыборной гонки.

    Напомним, на дебатах Байден постоянно путался в ответах, бессвязно говорил и выглядел крайне плохо. В Демократической партии США, а также ее спонсоры начали обсуждать возможность замены Байдена в качестве кандидата в президенты США.

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    5 июля 2024, 15:21 • Новости дня
    Орбан после открытой части встречи с Путиным заявил, что ради мира «надо действовать»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после открытой части встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил, что ради мира «надо действовать».

    По его словам, встреча с президентом Путиным – это миссия мира, передает РИА «Новости». Орбан добавил, что ради мира «надо действовать».

    Ранее Орбан заявил, что прибыл в Москву с «мирной миссией». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что венгерский премьер проведет переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.

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    6 июля 2024, 07:14 • Новости дня
    Запад не выразил желания обсудить предложения Путина по Украине

    Песков сообщил, что западные политики не связывались с Кремлем для обсуждения мирных инициатив по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Западные политики не выходили на связь с Москвой, чтобы обсудить предложенные президентом России Владимиром Путиным мирные инициативы по Украине, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Нет», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, выражали ли страны Запада интерес к обсуждению предложений Путина.

    Напомним, еще до саммита по Украине в Швейцарии Путин предложил способ завершения конфликта на Украине.  Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и отказаться от вступления в НАТО.

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    5 июля 2024, 13:08 • Новости дня
    Орбан объяснил визит в Россию

    Орбан заявил, что приехал в Россию с «мирной миссией»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, прилетевший 5 июля в Москву с визитом, пояснил, что хочет продолжить свою «мирную миссию» по Украине.

    «Мирная миссия продолжается. Следующая остановка – Москва», – заявил Орбан в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает ТАСС.

    Напомним, недавно он посещал украинскую столицу и встречался с президентом Владимиром Зеленским.

    В пятницу глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Орбан не может представлять ЕС на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, поскольку Евросоюз исключает для себя любые контакты с российским лидером.

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    5 июля 2024, 16:35 • Новости дня
    Ушаков: Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского
    Ушаков: Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, недавно посетивший Киев, не передавал президенту России Владимиру Путину посланий от Владимира Зеленского, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Отвечая на вопрос журналистов, передал ли Орбан президенту России во время их переговоров в Москве в пятницу какое-либо послание от Зеленского, Ушаков сказал: «Нет, не передавал», передает РИА «Новости».

    Ранее Орбан после открытой части встречи с Путиным заявил, что ради мира «надо действовать».

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    5 июля 2024, 14:05 • Новости дня
    Орбан назвал особенной встречу с Путиным в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что считает встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве особенной.

    Встреча в Кремле для обоих политиков не стала первой, однако она особенная, поскольку предыдущая состоялась до начала СВО, в феврале 2022 года, сказал Орбан, передает ТАСС.

    Он добавил, что Венгрия с 1 июля стала председателем Совета ЕС, и это именно то, что разделяет эти встречи.

    Также премьер Венгрии выразил Путину благодарность за то, что российская сторона согласилась его принять.

    «Количество стран, которые могут говорить с обеими сторонами конфликта на Украине, уменьшается. Венгрия, наверное, скоро станет единственной, кто говорит и с Россией, и с Украиной», – добавил он.

    Напомним, что Путин в ходе встречи намерен ознакомить Орбана с деталями предложений России по урегулированию на Украине.

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    5 июля 2024, 13:42 • Новости дня
    В ЕК пригрозили отменить поездку еврокомиссаров в Венгрию из-за визита Орбана в Москву

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поездка венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву ставит под вопрос традиционную поездку членов ЕК в Венгрию, ставшую председателем в Совете ЕС, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

    Визит Орбана в Россию «ставит под вопрос традиционную поездку еврокомиссаров в Венгрию как страну – председателя Совета ЕС», сказал Мамер, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что такая поездка должна состояться после летних каникул.

    «Это, как нам кажется, было бы неправильным развитием событий», – указал представитель ЕК.

    Мамер отметил, что хотя Орбан сам заявил об отсутствии у него мандата ЕС на переговоры с Россией, всё равно все понимают контекст, «когда визит проходит через пять дней после начала председательства в Совете ЕС».

    Орбан заявил, что прибыл в Москву с «мирной миссией». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что венгерский премьер проведет переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.

    Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель указывал, что Орбан не может представлять Евросоюз на переговорах с Путиным, поскольку ЕС исключает для себя любые контакты с российским лидером.

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    5 июля 2024, 14:29 • Новости дня
    В Кремле назвали продолжительность встречи Путина с Орбаном

    Песков: Встреча Путина с Орбаном продлится минимум два-три часа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, прилетевшим в Москву в пятницу, будут длиться не менее двух-трех часов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Встреча продлится «столько, сколько потребуется», предположительно, «часа два-три, как минимум», сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, передает ТАСС.

    Напомним, Орбан 5 июля прилетел в Россию с визитом. Он пояснил, что хочет продолжить свою «мирную миссию» по Украине.

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