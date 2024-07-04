ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.0 комментариев
Глава Ирана предложил обсудить создание единой валюты ШОС
Исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер предложил серьезно обсудить внедрение единой валюты Шанхайской организации сотрудничества, основанной на передовых технологиях.
На заседании в формате «ШОС плюс» он подчеркнул, что укрепление экономического сотрудничества между членами организации может стать ключевым шагом для увеличения роли ШОС как в мире, так и в регионе, передает ТАСС.
Мохбер выразил мнение о необходимости расширения использования национальных валют или создания общей валюты, основанной на передовых технологиях, что представляет значительный интерес и является серьезным поводом для дальнейших обсуждений.
Ранее президент России Владимир Путин назвал ШОС и БРИКС ключевыми опорами нового миропорядка.