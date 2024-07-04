ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.0 комментариев
Российский корвет «Совершенный» встретился с кораблями ВМС Китая
Корвет Тихоокеанского флота (ТОФ) «Совершенный» встретился с отрядом боевых кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) для совместного патрулирования, сообщила пресс-служба флота.
Российский корвет прибыл в район острова Чеджудо в Корейском проливе, где и состоялась встреча с китайскими кораблями – эсминцем «Иньчуань», фрегатом «Хэншуй» и универсальным транспортом снабжения «Вэйшаньху» под командованием капитана 1-го ранга Бань Вань Джона, передает ТАСС.
Это уже четвертое по счету совместное российско-китайское морское патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ранее Россия и Китай договорились углублять взаимодействие в военной области.