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Орбан рассказал о переговорах с Зеленским
Орбан предложил Зеленскому «изменить порядок действий» по урегулированию конфликта на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «изменить порядок действий» – «сначала объявить о прекращении огня» на Украине, а уже затем «ускорить процесс организации мирных переговоров» с Россией.
Орбан заявил, что предложил Зеленскому установить прекращение огня, чтобы начать подготовку переговоров с Россией. Однако, по словам премьера, у Зеленского возникли «сомнения по этому поводу», идея ему «не очень понравилась». «Он сказал: давайте поразмышляем, давайте подумаем об этом», – приводит слова Орбана ТАСС со ссылкой на Die Weltwoche.
Как заявил глава правительства Венгрии, у Зеленского «в прошлом был неудачный опыт с прекращением огня, которое, по его мнению, шло не на пользу Украине», в связи с чем украинский лидер «объяснил свои пределы возможного».
Орбан сказал, что хотел «объяснить Зеленскому, что времени становится все меньше и важно установить мир», но не планировал «в чем-то убеждать» украинскую сторону. Как заявил Орбан, он хотел «понять и прояснить» позицию Зеленского, выяснив, на что тот «готов пойти», когда речь идет о мире.
Напомним, Венгрия предложила Украине рассмотреть возможность прекращения огня с целью начала переговоров с Россией по урегулированию вооруженного конфликта. Киев ответил отказом на предложение Орбана.