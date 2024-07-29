Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.2 комментария
МИД: Выборы в Венесуэле прошли без серьезных нарушений
МИД России: Выборы в Венесуэле прошли без серьезных нарушений
Президентские выборы в Венесуэле прошли прозрачно и беспристрастно, серьезных нарушений выявлено не было, говорится в сообщении МИД России.
По сообщению ведомства, выборы в Венесуэле прошли организованно, в спокойной обстановке, без серьезных нарушений, несмотря на сохраняющиеся вызовы безопасности, что подтверждают заявления международных наблюдателей, передает ТАСС.
«По свидетельствам российской делегации, была обеспечена прозрачность и беспристрастность процедуры голосования», – говорится в сообщении дипведомства.
Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам обработки 80% протоколов набрал 51,2% голосов, он побеждает на президентских выборах. Его с переизбранием поздравил российский коллега Владимир Путин.