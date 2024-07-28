«Волонтеры Победы» сопроводили Главный военно-морской парад в Петербурге

Tекст: Ольга Иванова

«Российский военно-морской флот – это не просто стратегическая сила, это символ нашей мощи, независимости и национального единства. Все, кто видит парад впервые, делятся, что это впечатление на долгие годы. В этом году победителями конкурса стали более сотни «Волонтеров Победы» из 54 регионов России и шести стран. Ребята в третий раз исполнили важную миссию – стали организаторами волонтерского сопровождения Дня ВМФ в Петербурге», – подчеркнула председатель центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы», депутат Госдумы Ольга Занко.

В сопровождении Главного военно-морского парада впервые приняли участие представители международной команды движения. Участники слета из шести стран наблюдали за парадом, демонстрирующим военно-морскую мощь России: добровольцы из Арабской Республики Египет, Республики Узбекистан, Республики Уганда, Ливанской Республики, Республики Индия и Республики Кыргызстан сохраняют память о Великой Победе и традиции русской культуры за рубежом. Многие из них оказались в Санкт-Петербурге первый раз и поделились своими впечатлениями.

В регионах России также прошли мероприятия, приуроченные к проведению Дня Военно-морского флота. Так, «Волонтеры Победы» Ивановской области провели исторический квест «Глубина» для воспитанников детского лагеря. Более 60 участников смены стали исследователями глубоководного мира. Им необходимо было поднять на поверхность сообщение объекта N. Участникам предстояло узнать о тайнах, скрывающихся в «глубине» истории, и подвигах соотечественников, совершающих подвиги в море.

«Волонтеры Победы» Курской области также присоединились к проведению просветительских мероприятий. Вместе с УФССП России и УФНС России по Курской области добровольцы отвечали на вопросы, проходили интеллектуальные задания, чтобы разгадать спрятанное на глубине океана послание. Исторический квест «Глубина» также прошел в Кировской, Белгородской и Московской областях, Донецкой Народной Республике.