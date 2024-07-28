Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.19 комментариев
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку
ВСУ в 20.00 (совпадает с мск) сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Никитский район Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Кроме того, с 18.30 по 20.00 ВСУ выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров по Центрально-Городскому и Никитскому районам Горловки, а также по Петровскому району Донецка, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что мужчина ранен при атаке БПЛА-камикадзе в донецкой Горловке.