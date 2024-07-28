Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.19 комментариев
Выигравшего Гран-при Бельгии «Формулы-1» Расселла дисквалифицировали
FIA лишила пилота «Мерседеса» Расселла победы в Бельгии из-за недостаточного веса болида
Международная автомобильная федерация (FIA) лишила британского пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла победы в Гран-при Бельгии «Формулы-1» из-за нарушения минимального веса болида.
Расселл в воскресенье занял первое место в заезде, состоявшемся на трассе «Спа-Франкоршам». После гонки из топливного бака машины британца была взята контрольная проба топлива объемом 2,8 литра. После этого болид был дважды взвешен, оба раза масса болида составила 796,5 кг при требуемых 798 кг, передает РИА «Новости».
Расселл был дисквалифицирован, а победителем стал его партнер по команде Льюис Хэмилтон.