Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.3 комментария
Израильские военные извлекли тела пятерых заложников из подземного тоннеля в Газе
Израильские военные заявили, что извлекли тела пяти заложников из туннеля на юге сектора Газа в зоне вокруг города Хан-Юнис, сообщила The New York Times.
По словам военных, шахта туннеля в зоне вокруг города Хан-Юнис, которую Израиль ранее определил как гуманитарную зону, длиной более 200 м находилась на глубине более 18 м под землей. В тоннеле было несколько помещений, пишет The New York Times.
Установлены личности обнаруженных мертвыми пятерых заложников: Майя Горен (56 лет), Равид Кац (51 год), Орен Голдин (33 года), Томер Ахимас (20 лет) и Кирилл Бродский (19 лет).
Израиль заявил, что ХАМАС использовал назначенную гуманитарную зону для запуска ракет по Израилю, а также для использования ее в других военных целях.
Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что ХАМАС обещало освободить двух заложников из числа российских граждан, но необходимо прекращение огня.