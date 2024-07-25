Кинолог: Жизнь собаки на войне важнее собственной

Tекст: Олег Исайченко

«Жизнь собак для бойцов СВО важнее собственных жизней. У нас в БАРСе была собака Сармат. И когда начинался обстрел, ребята сразу же его за поводок вели в укрытие. Либо он сам запрыгивал к кому-нибудь в окоп», – рассказал участник СВО, кинолог Андрей Мухин.

«Мы всегда берегли собаку еще и потому, что понимали: от его жизни зависят наши жизни. Он чуял приближение противников на расстоянии, слышал летящие в нашу сторону снаряды и коптеры. Чем спас нас – у нас в отряде не было ни одного погибшего», – указал он.

«Я во время отстрелов даже надевал на собаку свой бронежилет. В общем, на СВО не только собака жертвует собой ради человека, но и человек ради собаки», – добавил Мухин.

Полную версию интервью с Мухиным смотрите на YouTube-канале газеты ВЗГЛЯД.

Ранее в четверг начальник управления Росгвардии по ЛНР Бузжигит Мамаев вручил награды 16 кинологам Росгвардии, МВД, Минобороны и УФСИН, которые выполняют задачи в зоне СВО. Мероприятие прошло в мемориальном комплексе «Острая Могила», сообщает ТАСС.

Начальник центра кинологической службы МВД по ЛНР Андрей Погорелый сообщил: чтобы подготовить собаку к разминированию, к поиску взрывчатки нужно минимум полтора года. По его словам, после обучения собака проходит тестирование и начинает работать.

Начальник кинологической службы управления Росгвардии по ЛНР с позывным «Мастер» добавил, что в ЛНР кинологи-росгвардейцы работают с собаками, подготовленными на минно-разыскную (поиск оружия и боеприпасов) и патрульную работу во время задержания нарушителей.