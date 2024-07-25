Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.4 комментария
Кинолог: Жизнь собаки на войне важнее собственной
«Во время атак противника я надевал на собаку свой бронежилет. Она же в ответ спасала наши жизни, предупреждая о приближении врагов», – сказал газете ВЗГЛЯД кинолог Андрей Мухин. Он объяснил, почему военные в зоне СВО дорожат жизнью собак.
«Жизнь собак для бойцов СВО важнее собственных жизней. У нас в БАРСе была собака Сармат. И когда начинался обстрел, ребята сразу же его за поводок вели в укрытие. Либо он сам запрыгивал к кому-нибудь в окоп», – рассказал участник СВО, кинолог Андрей Мухин.
«Мы всегда берегли собаку еще и потому, что понимали: от его жизни зависят наши жизни. Он чуял приближение противников на расстоянии, слышал летящие в нашу сторону снаряды и коптеры. Чем спас нас – у нас в отряде не было ни одного погибшего», – указал он.
«Я во время отстрелов даже надевал на собаку свой бронежилет. В общем, на СВО не только собака жертвует собой ради человека, но и человек ради собаки», – добавил Мухин.
Полную версию интервью с Мухиным смотрите на YouTube-канале газеты ВЗГЛЯД.
Ранее в четверг начальник управления Росгвардии по ЛНР Бузжигит Мамаев вручил награды 16 кинологам Росгвардии, МВД, Минобороны и УФСИН, которые выполняют задачи в зоне СВО. Мероприятие прошло в мемориальном комплексе «Острая Могила», сообщает ТАСС.
Начальник центра кинологической службы МВД по ЛНР Андрей Погорелый сообщил: чтобы подготовить собаку к разминированию, к поиску взрывчатки нужно минимум полтора года. По его словам, после обучения собака проходит тестирование и начинает работать.
Начальник кинологической службы управления Росгвардии по ЛНР с позывным «Мастер» добавил, что в ЛНР кинологи-росгвардейцы работают с собаками, подготовленными на минно-разыскную (поиск оружия и боеприпасов) и патрульную работу во время задержания нарушителей.