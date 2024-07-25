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    Ситуация с Камалой Харрис еще раз демонстрирует растущее пренебрежение западных элит к воле народа. И это элитам может стоить очень дорого. Об этом Камале с каждого угла, из каждого микрофона в ходе предвыборной кампании будут напоминать республиканцы.

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков До мирных переговоров по Украине осталось два шага

    Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем российские спортсмены едут на Олимпиаду

    Насквозь прогнивший МОК максимально мерзопакостен, как и отношение комитета к российским и белорусским спортсменам. Особенно мерзок поиск «крамолы» в их социальных сетях – и отказ от участия в Играх на этом основании. Впрочем, Олимпиада – дело скоротечное.

    30 комментариев
    25 июля 2024, 10:05 • Новости дня

    Украинцы начали адаптировать Tesla для автономного энергоснабжения

    Tекст: Александра Юдина

    Из-за масштабных отключений электричества украинцы начали переоборудовать аккумуляторы электромобилей Tesla в домашние энергосистемы, обеспечивая себя автономным питанием в условиях энергетического кризиса, пишет Financial Times.

    По данным издания, украинские предприниматели и инженеры активно работают над созданием домашних энергосистем на основе аккумуляторов от электромобилей Tesla, передает РИА «Новости».

    Как отметил украинский бизнесмен Александр Бентс, его компания переоборудует аккумуляторы из списанных Tesla, создавая системы мощностью 5 киловатт-час.

    Уточняется, что этого достаточно для питания обычной квартиры в течение 10 часов.

    Как заверил Бентс, его отец уже полностью перевел свой дом на автономное питание от Tesla.

    «Вы можете питать целый дом в течение недели на этой энергии», – подчеркнул бизнесмен.

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в стране уничтожено около 80% мощностей тепловой электрогенерации и треть мощностей гидрогенерации.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина близка к энергетической катастрофе.

    24 июля 2024, 15:07 • Новости дня
    Сырский заявил о невозможности использования F-16 вблизи линии фронта

    Сырский: F-16 не смогут подлетать к линии фронта ближе чем на 40 км из-за риска быть сбитыми

    Сырский заявил о невозможности использования F-16 вблизи линии фронта
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Истребители F-16, даже если поступят в ВСУ, не смогут использоваться вблизи линии фронта, заявил украинский главком генерал-полковник Александр Сырский.

    По словам Сырского, F-16 не смогут подобраться к линии фронта ближе чем на 40 км из-за риска быть сбитыми, передает РБК.

    При этом они позволят Украине укрепить противовоздушную оборону, повысить эффективность борьбы с российскими крылатыми ракетами и дадут возможность поражать наземные цели, заявил главком ВСУ в интервью The Guardian.

    Он также отметил, что Россия имеет превосходную авиацию и очень сильную ПВО, из-за чего украинская армия вынуждена все чаще прибегать к использованию более дешевых беспилотников и наземных дронов.

    Ранее на Украине заявили о договоренности с Польшей о поставках F-16.

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    24 июля 2024, 19:12 • Новости дня
    Песков объяснил, что мешает началу переговоров с Украиной

    Песков назвал проблемой нелегитимность Зеленского

    Песков объяснил, что мешает началу переговоров с Украиной
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нелегитимность Владимира Зеленского на посту президента Украины и введенный им запрет на переговоры Киева с Москвой остаются проблемой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Эти факторы могут существенно осложнять мирный процесс, пояснил Песков, передает ТАСС.

    Президент России Владимир Путин ранее говорил о том, что Зеленский утратил свою легитимность, напомнил представитель Кремля. Он добавил, что анализ конституции и законов Украины позволяет сделать вывод о том, кто может легитимно руководить этим государством в нынешних условиях.

    Ранее Песков заявил, что Зеленский не тот человек, с которым можно письменно фиксировать договоренности по Украине, юридически это будет нелегитимно.

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    24 июля 2024, 11:33 • Новости дня
    Кулеба в Китае заявил о готовности Украины к переговорам с Россией

    Глава МИД Украины Кулеба заявил главе МИД Китая о готовности Киева к переговорам с Москвой

    Кулеба в Китае заявил о готовности Украины к переговорам с Россией
    @ Ren Pengfei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время переговоров с китайским коллегой Ван И в Гуанчжоу заявил о готовности Киева к диалогу с Москвой, рассказала спикер внешнеполитического ведомства КНР Мао Нин.

    По ее словам, Украина желает участвовать в диалоге с Россией, в данный момент ведется подготовка, передает ТАСС.

    «Переговоры должны быть рациональными и содержательными, направленными на достижение справедливого и прочного мира», – подчеркнула Мао Нин.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что украинцы постепенно смиряются с поражением в конфликте с Россией.

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    24 июля 2024, 11:27 • Новости дня
    Прилепин: У Киева есть планы по ликвидации внушительного списка «врагов Украины»
    Прилепин: У Киева есть планы по ликвидации внушительного списка «врагов Украины»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевские власти располагают действующими планами по ликвидации весьма внушительного списка «врагов Украины», заявил подполковник Росгвардии, писатель Захар Прилепин, комментируя подрыв машины российского офицера в Москве.

    По его словам, в Москве в 06.30 мск подорвали «Тойоту» с офицером Минобороны, он и его жена в тяжелом положении.

    «Общался тут со знающими людьми, они сказали, что у Киева действующие планы по ликвидации весьма внушительного списка «врагов Украины». Включая автора этих строк», – написал он в своем Telegram-канале, подчеркнув, что «никакие там возможные мирные переговоры власти Украины не волнуют».

    Ранее МИД России передал Украине требования о немедленном аресте и выдаче причастных к террористическим актам в России.

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    24 июля 2024, 12:26 • Новости дня
    Рар: Брюссель в конфликте Венгрии и Украины займет сторону Киева

    Политолог Рар: Киеву сойдет с рук использование энергетики в качестве оружия

    Рар: Брюссель в конфликте Венгрии и Украины займет сторону Киева
    @ Omar Havana/AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина использует энергетику как оружие, а ведь в этом Брюссель раньше обвинял Россию. Но Киеву, видимо, это сойдет с рук, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в офисе Зеленского назвали остановку транзита нефти через Украину «местью» Будапешту. Между тем в Венгрии пригрозили продолжить блокировку помощи Киеву из фонда мира ЕС.

    «Отрезание юго-восточных стран Европы от поставок нефти – это атака на весь Евросоюз. По правилам, Брюссель должен сразу поставить Украину на место. Однако в ЕС оказались такие страны, как Польша и Румыния, которые готовы обменять «пророссийских» венгров и словаков на украинцев», – сказал германский политолог Александр Рар.

    Он напомнил, что Будапешт и Братислава обвинили Киев в нарушении соглашения об ассоциации с ЕС из-за ограничения транзита нефти. «Ведь нельзя так препятствовать поставкам энергетических ресурсов. Посмотрим, что в защиту Венгрии и Словакии скажет Евросоюз», – отметил собеседник. Как считает Рар, Брюссель встанет на сторону Киева. 

    «В Евросоюзе готовы классифицировать поведение Украины как правильное. Согласно информации из кругов ЕС, действия украинской стороны рассматриваются как «законные», поскольку Киев исходит якобы из «вопросов безопасности». При этом в данном случае венграм просто некуда деваться – не пойдут же они в ЕАЭС», – уточнил политолог.

    «Между тем Украина играет в ва-банк. Страна фактически начинает дисциплинировать Евросоюз и командовать организацией. Причем Киев использует энергетику как оружие, а ведь в этом Брюссель раньше обвинял Россию. Но украинской стороне, видимо, это сойдет с рук», – заключил Рар.

    Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал остановку транзита нефти через Украину «местью» Будапешту. По его словам, поведение венгерских властей принесло вред украинцам, и ответ со стороны Киева был закономерен.

    «Ну странно было бы, чтобы Венгрия создавала нам определенные проблемы, а то, что касается самой Венгрии, было бы только в положительном контексте. К сожалению, война – это война, и она приносит негативные последствия для стран, которые смотрят на войну не так, как остальной ЕС», – сказал Подоляк.

    Между тем сама Венгрия пригрозила, что не одобрит выделение 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира в качестве компенсации странам ЕС за поставки оружия Украине, пока Киев не решит вопрос с транзитом российской нефти. «Как бы это выглядело, если бы мы согласились выплатить 6,5 млрд евро, в то время как Украина угрожает безопасности нашего энергоснабжения?» – задался вопросом глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Он отметил, что Венгрия и Словакия пригрозили Украине судом в ЕС из-за нарушения соглашения об ассоциации. «Потому что в соглашении об ассоциации между Европейским союзом и Украиной указано, что Украина не может прерывать транзит энергоносителей через Украину в страны – члены ЕС ни полностью, ни частично», – пояснил министр.

    Напомним, Украина остановила поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию, хотя они еще в 2022 году отвоевали у ЕК право на импорт нефти из России. Страны связывают это с расширением украинских санкций против российских компаний. В Кремле решение Киева назвали «политическим».

    После блокировки украинской стороной транзита нефти Венгрия и Словакия запросили консультации с Украиной при посредничестве Еврокомиссии. Сийярто сообщил, что обсуждал проблему с Дмитрием Кулебой. «По его словам, они не запрещали транзит нефти, но это неправда», – добавил министр.

    Венгрия считает решение Киева об остановке транзита враждебным, особенно с учетом импорта Украиной электроэнергии из Венгрии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие инструменты есть в распоряжении Будапешта и Братиславы для принуждения Украины к выполнению своих обязательств.

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    24 июля 2024, 21:38 • Новости дня
    В Госдепе решили, что Киев всегда был готов к переговорам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские власти всегда были готовы к диалогу с Москвой, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

    «Они [киевские власти] всегда были готовы к переговорам по достижению справедливого и долгосрочного мира», – сказал он, комментируя итоги встречи главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с китайским коллегой Ван И, передает ТАСС.

    Он добавил, что в контексте мирных переговоров США не ведут каких-либо дискуссий без Киева и придерживаются принципа «ничего об Украине без участия Украины».

    Представитель МИД Мария Захарова ранее обращала внимание, что главным препятствием переговоров является их запрет по указу Владимира Зеленского.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется получить разъяснения по поводу слов главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности Киева к переговорам с российской стороной.

    Ранее Песков пояснил, что нелегитимность Владимира Зеленского на посту президента Украины и введенный им запрет на переговоры Киева с Москвой сильно осложняют процесс организации мирных переговоров. 

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    24 июля 2024, 12:53 • Новости дня
    В Харькове прогремели сильные взрывы
    В Харькове прогремели сильные взрывы
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы произошли в Харькове на востоке Украины, сообщил мэр города Игорь Терехов.

    По его словам, звуки мощных взрывов прозвучали в Харькове, передает ТАСС.

    Ранее был нанесен удар по расположению «Кракена» и «Айдара» под Харьковом.

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    24 июля 2024, 12:43 • Новости дня
    Захарова объяснила, почему Зеленский захотел поговорить с Трампом

    Спикер МИД Захарова объяснила, почему Зеленский решил поговорить с Трампом

    Захарова объяснила, почему Зеленский захотел поговорить с Трампом
    @ Chris Kleponis /CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом из-за страха потерять привязку к власти в Киеве, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, «карманный диктатор» (Зеленский) решил позвонить Трампу после покушения на последнего для того, чтобы навсегда остаться в украинской власти, передает ТАСС.

    «Никаких этических сдерживающих моментов», – заверила она.

    Также дипломат напомнила о словах экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что Зеленский «выиграл» власть в Киеве в обмен на жизни простых украинцев.

    Кроме того, Захарова назвала скудными итоги участия Зеленского «со своей фирменной протянутой рукой» в четвертом саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Великобритании.

    «Итоги этой абсолютно бесполезной сходки для самой Украины весьма скудные», – заключила она.

    Напомним, Зеленский на встрече с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином заявил, что осознает необходимость как можно скорее завершить конфликт между Киевом и Москвой.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, какой новый рычаг давления на Зеленского появился у Трампа.

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    24 июля 2024, 15:21 • Новости дня
    В Словакии пригрозили Украине ответными мерами на остановку транзита нефти

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Словацкой стороне придется принять ответные меры, если киевский режим не решит вопрос с транзитом российской нефти, заявил президент страны Петер Пеллегрини.

    «Если ситуация не улучшится, нам придется реагировать», – заявил Пеллегрини, передает RT со ссылкой на газету Dennik N. Он добавил, что Словакия не заслуживает такого отношения со стороны Украины.

    Глава словацкого Минобороны Роберт Калиняк назвал действия украинского руководства безответственными.

    Немецкий политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Украина использует энергетику как оружие. Газета ВЗГЛЯД изучала, как Словакия и Венгрия смогут принудить Украину к исполнению своих обязательств.

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    24 июля 2024, 14:42 • Новости дня
    Удар «Искандеров» по 300 дронам ВСУ запечатлели на видео
    Удар «Искандеров» по 300 дронам ВСУ запечатлели на видео
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Командный пункт 63-й механизированной бригады украинской армии в Красном Лимане с более чем 300 FPV-дронами уничтожен ударом расчета оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», видео удара опубликовало Минобороны.

    Уничтожены оперативный состав, две командно-штабные машины пункта управления беспилотниками, 10 дронов самолетного типа, свыше 300 FPV-дронов, антенно-мачтовое устройство, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также уничтожено три единицы автомобильной техники повышенной проходимости.


    Ранее удар «Искандеров» по лагерю иностранных наемников в Харьковской области уничтожил около 50 инструкторов западных стран.

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    24 июля 2024, 14:27 • Новости дня
    ВСУ потеряли за сутки до 700 военных в зоне действия Южной группировки войск России
    ВСУ потеряли за сутки до 700 военных в зоне действия Южной группировки войск России
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные за последние 24 часа в зоне ответственности Южной группировки потеряли до 700 человек, сообщило Министерство обороны.

    Группировка продолжила занимать более выгодные рубежи и позиции и поразила живую силу и технику 24-й, 54-й механизированных бригад ВСУ, 114-й и 122-й бригад теробороны у Часова Яра, Верхнекаменского и Красного в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 700 человек, БТР, две боевые бронированные машины, две британские гаубицы FH-70, американские гаубицы М198, М777, САУ «Гвоздика», британскую гаубицу L-119. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два склада боеприпасов.

    Группировка «Центр» поразила формирования 151-й механизированной, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» у Прогресса, Новоселовки Первой, Дружбы и Артемово в ДНР. Также отражена контратака украинских штурмовиков 53-й механизированной бригады.

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли свыше 395 человек, БТР, гаубицу «Мста-Б», три гаубицы Д-30 и три склада боеприпасов.

    Группировка «Восток» нанесла поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны. Украинская сторона в зоне ее действий потеряла до 120 человек, две гаубицы М777, две гаубицы М198 и склад боеприпасов.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 121-й и 124-й бригад теробороны у Садового, Антоновки и Золотой Балки в Херсонской области. ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки до 100 человек, гаубицу М777, орудие Д-20 и склад боеприпасов.

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    25 июля 2024, 08:28 • Новости дня
    Украинские радикалы опубликовали видео «момента убийства Фарион»

    Украинские радикалы опубликовали видео якобы момента убийства Ирины Фарион

    Tекст: Вера Басилая

    Взявшая на себя ответственность за убийство экс-депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион неонацистская группировка National-Socialism/White Power (NS/WP, признана террористической и запрещена в России) опубликовала в своих соцсетях видео, на котором якобы есть момент преступления, сообщили украинские СМИ.

    На записи слышны лишь женские крики, а сам момент преступления не виден, пишет «Российская газета».

    Украинское издание «Страна.ua» утверждает, что автомобили в кадре совпадают с теми, что были на месте убийства.

    Между тем неонацисты взяли на себя ответственность за убийство Фарион. По их словам, она разжигала «ненависть по языковому признаку» внутри украинского общества.

    Ранее в правоохранительных органах Украины заявили, что убийство Фарион готовилось не меньше месяца.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто на самом деле мог стоять за этим преступлением.

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    24 июля 2024, 17:44 • Новости дня
    Стали известны итоги консультаций ЕС о прекращении поставок нефти через Украину

    Консультации ЕС о прекращении поставок нефти через территорию Украины не дали результата

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские дипломаты не смогли прийти к соглашению в ходе консультаций по вопросу прекращения поставок нефти в Венгрию и Словакию через украинскую территорию.

    На консультациях в Комитете по торговой политике Евросоюза (ЕС) на уровне старших дипломатов миссий стран – членов ЕС сторонам не удалось достичь практических договоренностей, сообщил дипломатический источник в Брюсселе, передает ТАСС.

    Еврокомиссия запросила дополнительную информацию, консультации планируется продолжить на следующей неделе, добавил он.

    В понедельник Венгрия и Словакия обвинили Киев в остановке транзита нефти из России. Германский политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что Брюссель в этом конфликте займет сторону Киева.

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    25 июля 2024, 05:19 • Новости дня
    Группировка ВС РФ «Запад» за сутки взяла 35 «опорников» ВСУ
    Группировка ВС РФ «Запад» за сутки взяла 35 «опорников» ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бойцы группировки «Запад» ВС России за сутки взяли 35 опорных пунктов ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    Опорные пункты были взяты благодаря активным действиям мотострелковых подразделений группировки «Запад», отметил он, передает РИА «Новости».

    Также за минувшие сутки бойцы «Запада» при поддержке артиллерии и авиации также нанесли поражение живой силе и технике 144-й пехотной бригады, 28-го стрелкового батальона, 30-й, 63-й механизированных бригад, 110-й бригады теробороны и 12-й бригады спецназначения «Азов» (деятельность запрещена на территории РФ – прим. ВЗГЛЯД).

    Ранее сообщалось, что над Курской областью за 1,5 часа средства ПВО сбили 18 БПЛА ВСУ.

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    24 июля 2024, 19:36 • Новости дня
    В Кремле попросили пояснить слова Кулебы о переговорах Киева и Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва надеется получить разъяснения по поводу заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности Киева к переговорам с российской стороной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на площадке «Фестиваля новых медиа».

    «Мы не знаем, что стоит за этими заявлениями, мы даже не слышали этих заявлений из уст господина Кулебы. Надеемся, что какие-то разъяснения мы в ближайшее время получим», – сказал представитель Кремля, передает РИА «Новости».

    Ранее спикер МИД КНР Мао Нин сообщила, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время переговоров с китайским коллегой Ван И в Гуанчжоу заявил о готовности Киева к диалогу с Москвой.

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    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

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    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

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