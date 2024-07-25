Группировка ВС РФ «Запад» за сутки взяла 35 «опорников» ВСУ

Рар: Брюссель в конфликте Венгрии и Украины займет сторону Киева

Политолог Рар: Киеву сойдет с рук использование энергетики в качестве оружия

Tекст: Анастасия Куликова

«Отрезание юго-восточных стран Европы от поставок нефти – это атака на весь Евросоюз. По правилам, Брюссель должен сразу поставить Украину на место. Однако в ЕС оказались такие страны, как Польша и Румыния, которые готовы обменять «пророссийских» венгров и словаков на украинцев», – сказал германский политолог Александр Рар.

Он напомнил, что Будапешт и Братислава обвинили Киев в нарушении соглашения об ассоциации с ЕС из-за ограничения транзита нефти. «Ведь нельзя так препятствовать поставкам энергетических ресурсов. Посмотрим, что в защиту Венгрии и Словакии скажет Евросоюз», – отметил собеседник. Как считает Рар, Брюссель встанет на сторону Киева.

«В Евросоюзе готовы классифицировать поведение Украины как правильное. Согласно информации из кругов ЕС, действия украинской стороны рассматриваются как «законные», поскольку Киев исходит якобы из «вопросов безопасности». При этом в данном случае венграм просто некуда деваться – не пойдут же они в ЕАЭС», – уточнил политолог.

«Между тем Украина играет в ва-банк. Страна фактически начинает дисциплинировать Евросоюз и командовать организацией. Причем Киев использует энергетику как оружие, а ведь в этом Брюссель раньше обвинял Россию. Но украинской стороне, видимо, это сойдет с рук», – заключил Рар.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал остановку транзита нефти через Украину «местью» Будапешту. По его словам, поведение венгерских властей принесло вред украинцам, и ответ со стороны Киева был закономерен.

«Ну странно было бы, чтобы Венгрия создавала нам определенные проблемы, а то, что касается самой Венгрии, было бы только в положительном контексте. К сожалению, война – это война, и она приносит негативные последствия для стран, которые смотрят на войну не так, как остальной ЕС», – сказал Подоляк.

Между тем сама Венгрия пригрозила, что не одобрит выделение 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира в качестве компенсации странам ЕС за поставки оружия Украине, пока Киев не решит вопрос с транзитом российской нефти. «Как бы это выглядело, если бы мы согласились выплатить 6,5 млрд евро, в то время как Украина угрожает безопасности нашего энергоснабжения?» – задался вопросом глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Он отметил, что Венгрия и Словакия пригрозили Украине судом в ЕС из-за нарушения соглашения об ассоциации. «Потому что в соглашении об ассоциации между Европейским союзом и Украиной указано, что Украина не может прерывать транзит энергоносителей через Украину в страны – члены ЕС ни полностью, ни частично», – пояснил министр.

Напомним, Украина остановила поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию, хотя они еще в 2022 году отвоевали у ЕК право на импорт нефти из России. Страны связывают это с расширением украинских санкций против российских компаний. В Кремле решение Киева назвали «политическим».

После блокировки украинской стороной транзита нефти Венгрия и Словакия запросили консультации с Украиной при посредничестве Еврокомиссии. Сийярто сообщил, что обсуждал проблему с Дмитрием Кулебой. «По его словам, они не запрещали транзит нефти, но это неправда», – добавил министр.

Венгрия считает решение Киева об остановке транзита враждебным, особенно с учетом импорта Украиной электроэнергии из Венгрии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие инструменты есть в распоряжении Будапешта и Братиславы для принуждения Украины к выполнению своих обязательств.