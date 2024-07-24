Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.3 комментария
Томаса Баха переизбрали членом МОК
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах переизбран членом организации на восемь лет. Решение было принято на 142-й сессии МОК, которая проходит в Париже.
За переизбрание Баха проголосовали 93 из 95 участников, двое воздержались, передает ТАСС.
Баху 70 лет, впервые он был избран членом МОК в 1991 году, в 1996-м вошел в исполком организации. 10 сентября 2013 года Баха избрали президентом МОК, в 2021 году он был переизбран.
Ранее глава МОК Томас Бах в беседе Вованом и Лексусом, представившимися африканским функционером, признался, что просил украинцев следить за российскими спортсменами и чиновниками.