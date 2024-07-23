Российские войска освободили Ивано-Дарьевку в ДНР

Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка также заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 23-й, 24-й, 30-й, 53-й, 93-й механизированных, 5-й штурмовой, 10-й горно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ, 114-й и 117-й бригад теробороны, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Украинские формирования поражены у Калинины, Верхнекаменского, Антоновки, Красногоровки, Константиновки, Зализнянского и Часова Яра в ДНР.

Украинская армия потеряла до 750 человек, боевую бронированную машину «Казак». При контрбатарейной борьбе поражены машина РСЗО «Град», четыре орудия Д-20, американская гаубица М198, гаубица Д-30, две американские гаубицы М119.

Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.