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Суд на Украине отложил рассмотрение иска о назначении выборов президента
Кассационный административный суд Украины перенес заседание по иску депутата Верховной рады Александра Дубинского, который требует назначить президентские выборы, сообщает УНИАН.
«Заседание продолжится 16 сентября в 15:30», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Ранее Дубинский сообщал, что обратился в Верховный суд Украины с просьбой провести президентские выборы, чтобы сохранить конституционный строй в стране.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин отметил, что, по его мнению, единственной легитимной властью на Украине являются парламент и спикер Рады.
Напомним, Дубинский также заявлял, что паника охватила офис Владимира Зеленского на фоне проблем у ВСУ на фронте.