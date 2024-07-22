Михалков ответил на обвинения в доносе на Беркович Бастрыкину

Tекст: Вера Басилая

«Я никогда не парился в бане с Александром Ивановичем Бастрыкиным. Я никогда в жизни не видел в глаза госпожу Беркович, не смотрел ее спектакли к своему, наверное, стыду», – приводит слова Михалкова «Газета.Ru».

Он заявил, что не доносил на Беркович (внесена в России в перечень террористов и экстремистов), и объяснил значение слова «донос».

По его словам, «донос» – «это когда кто-то пишет кому-то на кого-то, кто совершает тайные противоправные действия», а спектакль Беркович шел более трех лет, а ее произведения читали и публиковали.

Ранее журналист телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) со ссылкой на собственные источники заявила, что Михалков якобы пожаловался на Беркович Бастрыкину в бане.

Напомним, Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук за оправдание терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол».