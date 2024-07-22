То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».9 комментариев
Михалков ответил на обвинения в доносе на Беркович
Михалков ответил на обвинения в доносе на Беркович Бастрыкину
Режиссер Никита Михалков в новом выпуске своей передачи «Бесогон» заявил, что никогда не парился в бане с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным, чтобы пожаловаться на режиссера Евгению Беркович (внесена в России в перечень террористов и экстремистов).
«Я никогда не парился в бане с Александром Ивановичем Бастрыкиным. Я никогда в жизни не видел в глаза госпожу Беркович, не смотрел ее спектакли к своему, наверное, стыду», – приводит слова Михалкова «Газета.Ru».
Он заявил, что не доносил на Беркович (внесена в России в перечень террористов и экстремистов), и объяснил значение слова «донос».
По его словам, «донос» – «это когда кто-то пишет кому-то на кого-то, кто совершает тайные противоправные действия», а спектакль Беркович шел более трех лет, а ее произведения читали и публиковали.
Ранее журналист телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) со ссылкой на собственные источники заявила, что Михалков якобы пожаловался на Беркович Бастрыкину в бане.
Напомним, Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук за оправдание терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол».