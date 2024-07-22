А если президентом станет Трамп? Для ЗЕ-команды это очень плохая новость. Из-за Зеленского против Трампа в 2019 году начали процедуру импичмента. А серый кардинал Андрей Ермак отказался помочь команде Трампа «утопить» семейство Байденов по делу компании Burisma.3 комментария
Ситуацию в Демократической партии США сравнили с «Титаником»
Губернатор Флориды Десантис сравнил ситуацию в Демократической партии США с «Титаником»
На фоне отказа американского президента-демократа Джо Байдена участвовать в новых выборах губернатор Флориды республиканец Рон Десантис сравнил ситуацию в Демократической партии США с «Титаником».
Десантис назвал вице-президент США Камалу Харрис «соучастницей масштабной кампании по сокрытию и отрицанию» неспособности Байдена исполнять обязанности главы государства. Кроме того, он возложил на нее ответственность за «самый тяжелый кризис» на границе в истории США. Решив заменить Байдена на Харрис на президентских выборах, «демократы просто переставляют стулья на «Титанике», заявил Десантис в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).
Напомним, после отказа Байдена участвовать в выборах Харрис подала уведомление о выдвижении на пост главы государства. Она собирается стать кандидатом от Демократической партии вместо Байдена. Байден поддержал ее кандидатуру.