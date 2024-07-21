А если президентом станет Трамп? Для ЗЕ-команды это очень плохая новость. Из-за Зеленского против Трампа в 2019 году начали процедуру импичмента. А серый кардинал Андрей Ермак отказался помочь команде Трампа «утопить» семейство Байденов по делу компании Burisma.2 комментария
Маск заявил об отказе «настоящих властей» США от «старой марионетки»
Маск после объявления Байдена о выходе из предвыборной гонки заявил об отказе «настоящих властей» США от «старой марионетки»
На фоне объявления президента США Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки, американский предприниматель Илон Маск заявил, что «настоящие власти отказываются от старой марионетки».
По мнению Маска, «настоящие власти» отказались от «старой марионетки», рассчитывая на «ту, у которой больше шансов обмануть общественность». Маск заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что эти «настоящие власти» боятся кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, «потому что он не марионетка», передает РИА «Новости».
Напомним, Байден объявил, что принял решение отказаться от участия в выборах. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис и призвал демократов объединиться и победить Трампа.