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    А если президентом станет Трамп? Для ЗЕ-команды это очень плохая новость. Из-за Зеленского против Трампа в 2019 году начали процедуру импичмента. А серый кардинал Андрей Ермак отказался помочь команде Трампа «утопить» семейство Байденов по делу компании Burisma.

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    9 комментариев
    21 июля 2024, 22:53 • Новости дня

    Маск заявил об отказе «настоящих властей» США от «старой марионетки»

    Маск после объявления Байдена о выходе из предвыборной гонки заявил об отказе «настоящих властей» США от «старой марионетки»

    Маск заявил об отказе «настоящих властей» США от «старой марионетки»
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне объявления президента США Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки, американский предприниматель Илон Маск заявил, что «настоящие власти отказываются от старой марионетки».

    По мнению Маска, «настоящие власти» отказались от «старой марионетки», рассчитывая на «ту, у которой больше шансов обмануть общественность». Маск заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что эти «настоящие власти» боятся кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, «потому что он не марионетка», передает РИА «Новости».

    Напомним, Байден объявил, что принял решение отказаться от участия в выборах. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис и призвал демократов объединиться и победить Трампа.

    21 июля 2024, 12:14 • Новости дня
    Борис Джонсон: Трамп добьется победы Украины
    Борис Джонсон: Трамп добьется победы Украины
    @ IMAGO/Roberto Casimiro/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дональд Трамп в случае победы на выборах президента США сможет добиться усиления киевского режима до такой степени, что России придется вывести войска в том числе из новых регионов, заявил бывший британский премьер Борис Джонсон.

    Трамп, по словам британского политика, может в случае переизбрания главой американского государства окончить конфликт на украинской территории на выгодных для Запада и киевских властей условиях, заявил Джонсон в статье для Mail Online.

    Для этого будущему главе Белого дома нужно в качестве первого шага снять бюрократические препоны и задержки в помощи Украине и дать украинцам разрешения, которые им требуются для достижения своих целей.

    В таком случае российские войска будут вынуждены отойти до границ минимум 2022 года, и в этот момент Трамп сможет сделать предложение. По мнению Джонсона, президенту России Владимиру Путину во избежание будущих конфликтов «придется признать Украину свободной страной, способной выбирать свою судьбу в ЕС и НАТО».

    Москва же взамен сможет объявить о том, что спецоперация увенчалась успехом, и о том, что Украина денацифицирована, а для русскоязычных на Украине могут предусмотреть меры защиты.

    Также при Трампе возможно возвращение сближения с Россией, когда она была «уважаемым партнером G8 и НАТО», но добиться этого получится только с помощью силы. Вашингтону придется показать, что «Советскую империю нельзя возродить силой», отметил Джонсон.

    Экс-премьер Британии добавил, что если бы Трампа переизбрали на второй срок раньше, то Россия бы «не вторглась на Украину». Также победа Украины может привести к улучшению отношений с Россией, заключил политик.

    В ноябре 2023 года лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что военные действия на Украине могли завершить еще весной 2022 года, но их продолжили после призыва Джонсона ничего не подписывать с Москвой.

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    21 июля 2024, 20:59 • Новости дня
    Байден заявил о выходе из президентской гонки
    Байден заявил о выходе из президентской гонки
    @ Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем Байден пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока.

    Байден отметил, что останется президентом до конца своего срока, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, что в лучших интересах моей партии и страны будет, если я снимусь и сосредоточусь на исполнении моих обязанностей как президента до конца своего срока», – написал Байден. Он также пообещал, что подробнее расскажет о своем решении в обращении к нации позднее на этой неделе.

    Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что представители демократической партии хотят, чтобы Джо Байден оставался президентом до конца своего текущего срока, который истекает 20 января 2025 года.

    Еще в пятницу Байден сообщил, что планирует возобновить свою избирательную кампанию в борьбе за переизбрание на пост президента на следующей неделе.

    Напомним, стало известно, что в Демократической партии США усиливается поддержка вице-президента Камалы Харрис в качестве наиболее подходящей кандидатуры на замену Джо Байдену.

    Американская пресса сочла неудачным выступление действующего главы Белгого дома Джо Байдена на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом. Они проходили в ночь на 28 июня. Байден делал частые остановки, туманно выражался, после дебатов на видео сняли, как его супруга Джилл помогала ему сойти с лестницы.

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    21 июля 2024, 21:36 • Новости дня
    Байден поддержал кандидатуру Харрис на предстоящих выборах

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден после объявления о выходе из президентской гонки заявил, что полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, об этом говорится в обнародованном в воскресенье заявлении главы государства.

    Он поддержал Харрис, а также призвал демократов объединиться и победить Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Байден подчеркнул, что выбрать Харрис в качестве вице-президента в 2020 году «стало его лучшим решением».

    Ранее Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост президента США.

    Напомним, стало известно, что в Демократической партии США усиливается поддержка вице-президента Камалы Харрис в качестве наиболее подходящей кандидатуры на замену Джо Байдену.

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    21 июля 2024, 03:22 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации
    Трамп заявил о готовности урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации
    @ Annabelle Gordon/ Consolidated News/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Экс-президент США Дональд Трамп на митинге сторонников Республиканской партии в штате Мичиган заявил, что сможет урегулировать конфликт на Украине еще до инаугурации.

    «Я единственный, кто может заявить, что предотвращу третью мировую войну. Еще до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после нашей победы на выборах, я смогу урегулировать этот ужасный конфликт между Россией и Украиной», – приводит ТАСС слова Трампа.

    Напомним, до этого Трамп заявил, что получил пулю ради защиты демократии.


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    21 июля 2024, 00:57 • Новости дня
    Трамп показался на митинге в Мичигане без повязки на ухе

    Tекст: Максим Попов

    На первом после покушения митинге своих сторонников, который прошел в штате Мичиган, бывший президент США Дональд Трамп вышел на сцену без белой повязки на ухе.

    Во время национального съезда Республиканской партии в  Висконсине, который проходил на этой неделе, Трамп носил белую повязку на ухе, чтобы скрыть пулевое ранение. Теперь же рану на правом ухе бывшего президента прикрывает небольшой пластырь телесного цвета, передает ТАСС.

    Напомним, 13 июля в Пенсильвании на агитационном митинге Трампа произошло покушение. Бывший президент был легко ранен – пуля задела только ухо. В результате нападения погиб один из сторонников кандидата от республиканцев, а двое других получили тяжелые ранения.


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    21 июля 2024, 21:24 • Новости дня
    Захарова: Байден не уточнил, «куда именно» вышел из президентской гонки

    Tекст: Ольга Иванова

    Действующий президент США Джо Байден заявил о выходе из президентской гонки, но не добавил, «куда именно» он выходит, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указал, что «Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Но не добавил, куда именно».

    Также она добавила, что расследование сговора СМИ и политиков США, которые скрывали правду о ментальном состоянии президента Соединенных Штатов Джо Байдена, должно стать следующим шагом после его отказа участвовать в президентской гонке.

    Ранее Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост президента США.

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    21 июля 2024, 02:37 • Новости дня
    Трамп сообщил о письме Си Цзиньпина после покушения в Пенсильвании

    Tекст: Максим Попов

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что после покушения в Пенсильвании он получил письма от председателя КНР Си Цзиньпина и других мировых лидеров со словами поддержки.

    По словам Трампа, у него сложились хорошие отношения с Си Цзиньпином. «Он замечательный человек. На днях он написал мне прекрасное письмо, узнав о том, что произошло», – приводит ТАСС слова республиканца.

    «Большинство лидеров поступили так же. Многим из них не нравилось то, что я делал, но они понимали, что пришло время», – добавил он. «Почти все они написали мне письма. Было очень приятно. У меня сложились хорошие отношения со всеми ими», – утверждал Трамп, не называя конкретных имен политиков.

    Напомним, на первом после покушения митинге своих сторонников в Мичигане Трамп заявил, что не может быть угрозой демократии.


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    21 июля 2024, 00:00 • Новости дня
    NYT: Штаб Трампа планирует подорвать доверие избирателей к Харрис

    Tекст: Максим Попов

    Избирательный штаб Дональда Трампа планирует подорвать доверие избирателей к вице-президенту США Камале Харрис, если она станет кандидатом в президенты от Демократической партии вместо Джо Байдена, сообщила New York Times.

    По информации издания, команда Трампа проводит масштабную работу по поиску уязвимостей Харрис. Для этого используются различные методы, включая социологические опросы, передает РИА «Новости».

    Незадолго до съезда республиканцев команда Трампа подготовила серию роликов, направленных против Харрис, для показа делегатам и на телевидении. Однако после покушения на Трампа было решено отказаться от этой идеи, отметили авторы материала.

    Кроме того, национальный комитет Республиканской партии следит за финансированием избирательной кампании Байдена и готов подавать иски, если Харрис незаконно воспользуется этим финансированием, подчеркнули журналисты.

    Напомним, по словам журналиста Сеймура Херша, представители демократической партии хотят, чтобы Джо Байден оставался президентом до конца своего текущего срока, который истекает 20 января 2025 года.


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    21 июля 2024, 17:37 • Новости дня
    Рейтинг одобрения Трампа дошел до максимума за четыре года

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Максимальной отметки за четыре года достиг рейтинг одобрения кандидата в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональда Трампа, такие данные показал опрос компании Ipsos в совместном с телеканалом ABC исследовании.

    После покушения на Трампа рейтинг одобрения политика вырос до 40%, это его максимум с августа 2020 года, когда его деятельность одобряли 42% жителей страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса Ipsos.

    При этом рейтинг одобрения его конкурента Джозефа Байдена оказался на 8% ниже – 32%. С неодобрением к действующему президенту Байдену относятся 55% американцев, деятельность Трампа же не одобряют 51% граждан страны.

    При этом 60% желают, чтобы Байден вышел из президентской гонки.

    Опрос проводился с 19 по 20 июля в онлайн-формате, в нем участвовал 1141 американец, статистическая погрешность не превышает 3,1%.

    Ранее Трамп заявил, что «получил пулю за демократию».

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    20 июля 2024, 23:11 • Новости дня
    Врач отметил плановое восстановление Трампа после покушения в Пенсильвании

    Tекст: Максим Попов

    Восстановление экс-президента США Дональда Трампа после покушения в Пенсильвании проходит по плану, сообщил врач Ронни Джексон.

    По словам Джексона, он осматривал Трампа в Нью-Джерси через несколько часов после покушения. В результате осмотра выяснилось, что пуля оставила на ухе Трампа рану длиной два сантиметра. Учитывая характер и размер раны, зашивать ее не требуется. Отек после ранения спал, передает ТАСС.

    Тем не менее, как отметил Джексон, у Трампа периодически наблюдается кровотечение из раны, поэтому ему ещё некоторое время будет нужна повязка.

    Напомним, в США допустили новые покушения на Трампа в ближайшие недели.


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    21 июля 2024, 01:26 • Новости дня
    Трамп заявил, что получил пулю ради защиты демократии

    Tекст: Максим Попов

    На первом после покушения митинге своих сторонников в городе Гранд-Рапидс (штат Мичиган) экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не может быть угрозой демократии.

    «Они говорят, что я – угроза демократии. Но что такого я сделал для демократии? На прошлой неделе я получил пулю за демократию», – приводит ТАСС слова Трампа.

    Напомним, Трамп показался на митинге в Мичигане без повязки на ухе.


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    21 июля 2024, 17:43 • Новости дня
    Стало известно о решении перенести будущие выступления Трампа в помещения

    Tекст: Ольга Иванова

    Выступления в рамках предвыборной гонки экс-президента США Дональда Трампа будут проходить в помещениях, сообщает портал Axios со ссылкой на источник.

    Источник портала рассказал, что после покушения на Трампа большая часть выступлений будет перенесена в помещения. Портал добавляет, что в среду Трамп проведет митинг в городе Шарлотт штата Северная Каролина. Его кандидат на пост вице-президента США от республиканцев сенатор Джей-Ди Вэнс в понедельник проведет митинг в городе Миддлтаун штата Огайо и городе Радфорд штата Виргиния, об митинга пройдут в помещениях, передает РИА «Новости».

    13 июля в городе Батлер, штат Пенсильвания, во время предвыборного митинга произошло покушение на Дональда Трампа. Пуля задела ухо бывшего президента, но его жизни ничего не угрожает. В результате стрельбы погиб один из его сторонников. Нападавшим оказался 20-летний Томас Крукс. Он был убит сотрудниками Секретной службы США. Мотивы молодого человека пока остаются неизвестными. Трамп назвал чудом свое спасение при покушении.

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    21 июля 2024, 11:23 • Новости дня
    Израиль анонсировал встречу Нетаньяху с Байденом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху намерен в понедельник отправиться в Соединенные Штаты, у него запланирована встреча с американским президентом Джо Байденом, сообщили в канцелярии главы израильского правительства.

    Нетаньяху встретится с Байденом 23 июля, вылет запланирован на утро 22 июля, сообщили в канцелярии, передает ТАСС.

    После этого 24 июля премьер Израиля должен выступить на совместном заседании обеих палат Конгресса США.

    В середине июля президент США заявлял, что Израиль и палестинское движение ХАМАС одобрили «рамочный» план по прекращению огня в секторе Газа.

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    21 июля 2024, 21:59 • Новости дня
    Трамп назвал Байдена худшим президентом

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-президент США Дональд Трамп в разговоре с CNN назвал действующего президента Джо Байдена худшим президентом, комментируя его выход из предвыборной гонки.

    Кроме того, Трамп считает, что победить вице-президента США Камалу Харрис будет намного легче, чем Байдена, передает ТАСС.

    Также он отметил, что США серьезно пострадали из-за администрации Байдена, он недостоин того, чтобы выдвигать свою кандидатуру на второй срок.

    Ранее Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост президента США. Он заявил, что полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

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    21 июля 2024, 22:22 • Новости дня
    Песков заявил, что СВО для России важнее выборов в США
    Песков заявил, что СВО для России важнее выборов в США
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для России достижение целей специальной военной операции на Украине важнее, чем результаты выборов в США, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «В приоритете для нас – достижение целей СВО, а не результаты выборов в США», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Life.

    При этом Песков отметил, что до американских выборов «еще четыре месяца». Он подчеркнул, что «это длинный срок», за который могут произойти многие изменения. Пресс-секретарь президента России посоветовал «набраться внимания и следить, что будет дальше».

    Напомним, глава американского государства Джо Байден объявил, что не будет добиваться переизбрания на пост президента США. Он заявил, что полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

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