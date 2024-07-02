Стала известна причина взрыва газового оборудования на крыше автобуса в Москве

Газовое оборудование на крыше автобуса в Москве могло взорваться из-за жары

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник РИА «Новости», предварительная причина взрыва газобаллонного оборудования на крыше автобуса – высокая температура воздуха.

Как сообщили в Госавтоинспекции, пассажир получил травмы при взрыве баллона на крыше автобуса в Москве, число пострадавших выросло до двух.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, к 13 часам воздух в столице, по данным базовой метеостанции Москвы, ВДНХ, прогрелся до плюс 31 градуса – это значит, что вторник в Москве стал самым теплым с начала года, передает ТАСС. Также это самое «жаркое» 2 июля за все время производства метеорологических наблюдений на метеостанции ВДНХ, с 1949 года.

Ранее в оперативных службах сообщали, что баллон взорвался на крыше автобуса на Ижорской улице в Москве.