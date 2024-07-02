Баллон взорвался на крыше автобуса на севере Москвы

Грузинский кейс может со временем быть взят на вооружение новым руководством Украины. Потеря территорий – меньшее из зол в сравнении с полной утратой государственности и грозящей Украине демографической катастрофой.2 комментария
Грузинский кейс может со временем быть взят на вооружение новым руководством Украины. Потеря территорий – меньшее из зол в сравнении с полной утратой государственности и грозящей Украине демографической катастрофой.2 комментария
Это не ислам делает людей опасными психопатами – наоборот, опасные психопаты приспосабливают знамя ислама под свои нужды. Не было бы его – приспособили бы еще что-нибудь.16 комментариев
С массой оговорок, но совсем не исключено, что предложенный советниками Трампа план по Украине может сработать – пример этого мы видим в Грузии, которая не отказалась от восстановления территориальной целостности в границах 1991 года, но ведет себя в отношении России очень осторожно.4 комментария
Зеленский также назвал решение президента США Джо Байдена разрешить ВСУ бить по территории России, граничащей с Украиной, недостаточным, передает РИА «Новости».
Ранее Зеленский заявлял, что видит возможную модель переговоров с Россией в формате трехстороннего соглашения, как это было в ходе зерновой сделки.
Verite Cachee: Жена Зеленского купила спорткар Bugatti Tourbillon за 4,5 млн евро
По словам собеседника Verite Cachee, Зеленская стала первой обладательницей нового гиперкара, передает РИА «Новости». Она ознакомилась с ним за две недели до официальной презентации и оформила заказ. Ожидается, что жена украинского лидера получит автомобиль в 2026 году. Всего запланирован выпуск 250 автомобилей этой марки.
Гиперкар Bugatti Tourbillon станет преемником Chiron. Модель оснащена гибридной силовой установкой, сочетающей в себе 8,3-литровый двигатель V16 с двумя электромоторами на передней оси и одним на задней. Tourbillon может разгоняться с нуля до 100 км/ч всего за две секунды и достигать максимальной скорости 445 км/ч.
В прошлом году постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что супруга украинского лидера Владимира Зеленского в ходе визита в Нью-Йорк за вечер потратила в ювелирном магазине свыше 1 млн долларов.
Российские специалисты досконально изучили взрыватель американской ракеты ATACMS
По его словам, боевая часть была разработана для противокорабельной ракеты, а после установлена на ракету ATACMS, передает РИА «Новости». Эксперт рассказал, что специалисты обезвредили взрыватель, на котором была установлен промежуточный детонатор, взрывчатые вещества передали на экспертизу.
Специалистам удалось вскрыть корпус взрывателя ракеты, при этом сам взрыватель стоял в боевом положении. Также во внутренней части стоит поворотный движок, замыкающий внутреннюю цепь взрывателя. Он пояснил, что система – дублированная, установлено четыре капсюля детонатора, основное приведение запуска механизма – на магнитных элементах.
Такая сложная конструкция связана с безопасностью применения. «Секретов в нем для нас не осталось никаких», – добавил специалист.
Ранее в распоряжении российских специалистов оказалась система наведения ATACMS.
Бастрыкин попросил коллегию судей согласовать возбуждение дела против главы Солнцевского райсуда Матеты
В сообщении на сайте ВККС уточняется, что речь идет о покушении на мошенничество, совершенном в составе организованной группы, либо в особо крупном размере, либо повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, передает РИА «Новости».
Заседание ВККС по этому вопросу запланировано на 10 июля.
Матета занимает должность председателя Солнцевского райсуда с ноября 2021 года.
В ходе пресс-конференции Небензя заявил, что возможная отправка систем Patriot Киеву «может иметь определенные политические последствия», передает РИА «Новости».
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США, Израиль и Украина обсуждают возможную поставку Киеву до восьми израильских комплексов ПВО Patriot.
Несовершеннолетняя одесситка случайно застрелила бойца ВСУ из автомата на вечеринке
Группа молодых людей выпивала на съемной квартире, 17-летняя подозреваемая взяла в руки автомат Калашникова, который принес друг погибшего, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Девушка случайно выстрелила, причиной трагедии стало небрежное обращение с огнестрельным оружием.
В 2023 году на Украине местный депутат пришел с гранатами в здание сельсовета и подорвал собравшихся, десятки человек получили ранения.
Минобороны: Российские военные уничтожили пять и повредили два Су-27 ВСУ на аэродроме Миргород
В Telegram-канале ведомства указано, что в результате удара ликвидировано пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27.
Ведомство опубликовало кадры объективного контроля, на которых видны горящие самолеты на взлетно-посадочной полосе и в ангарах аэродрома.
Ранее российские войска поразили места хранения и подготовки безэкипажных катеров ВСУ.
ФНС: Задолженность экс-чемпиона UFC Нурмагомедова возникла из-за неуплаты налогов
Как указали в пресс-службе ФНС, решение по выездной проверке вынесено 22 декабря 2023 года. Отмечается, что доначисленная сумма в рамках выездной налоговой проверки возникла в связи с неуплатой налогов с доходов, полученных Нурмагомедовым из-за рубежа, передает ТАСС.
В ведомстве подчеркнули, что у Нурмагомедова было достаточно времени для оплаты задолженности, однако он этого не сделал. В ФНС уточнили, что 23 апреля 2024 года решение вступило в законную силу, и в связи с этим сумма взыскивается в установленном законом порядке.
Напомним, в понедельник ФНС приостановила операции по счетам бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова из-за задолженности в 79,3 млн рублей.
Исматзоде инкриминируется статья «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность», сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, не уточнив подробностей. Следствие просит суд арестовать тренера.
Алишери Исматзода родился в Душанбе (Таджикистан), в 2015 году окончил Российский государственный университет физкультуры и спорта. Мастер спорта России по вольной борьбе и кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе.
Ранее он работал старшим тренером сборной Москвы по вольной борьбе, а затем стал старшим тренером сборной России по вольной борьбе среди женщин. В последнее время он был исполняющим обязанности тренера мужской молодежной сборной России.
В мае мужа экс-сотрудницы Минюста заочно обвинили в содействии терроризму.
Трамп назвал концом «охоты на ведьм» решение Верховного суда США о его иммунитете
Решение Верховного суда США является историческим, оно должно положить конец «охоте на ведьм», которую организовал действующий президент США Джо Байден, заявил Трамп в Truth Social, передает ТАСС.
Он добавил, что это решение стало «большой победой» для конституции и демократии США.
Напомним, Верховный суд США постановил, что Трамп имеет частичный иммунитет от юридического преследования.
Как пишет украинское издание NV со ссылкой на источник в офисе главы государства, несмотря на недовольство Зеленского Сырского вряд ли снимут с должности в ближайшее время, передает ТАСС.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВС Украины под предводительством главнокомандующего армией Александра Сырского терпят провалы на фронте, сдают города и населенные пункты, несмотря на новые поставки вооружения западными союзниками.
Американский миллиардер Сакс: Провал Байдена на дебатах связывают со всем, кроме маразма
Как указал Сакс в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в России), ответственность за выступление Байдена на дебатах лежит на советниках его предвыборной кампании, некорректной проверке фактов модераторами, ракурсе съемки и гриме, позднем времени проведения дебатов, слишком тщательной подготовке, таланте противника лгать в противовес его собственной честности. Он подчеркнул, что вина лежит на всем, кроме его старческого маразма, передает РИА «Новости».
После он опубликовал еще один пост, где дополнил список ответственных за неудачное выступление американского лидера неправильно выбранной стороной сцены, его заиканием, а также простудой.
Ранее сообщалось, что семья Байдена уговаривает его остаться в предвыборной гонке после провального выступления на дебатах.
В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что выборные процессы в США и Франции показали, что действующие главы государств – Джо Байден и Эммануэль Макрон – с треском терпят поражение.
UniCredit просит суд временно приостановить действие данных требований до вынесения решения. Банк уже предпринял шаги по сокращению своего присутствия в России, в результате чего его трансграничные риски снизились на 91%, а страновые – на 65%, передает «Интерфакс».
В сообщении банка говорится, что UniCredit полностью разделяет озабоченность ЕЦБ по поводу необходимости сокращения присутствия в России, но они также обеспокоены тем, что конкретные меры, предложенные регулятором, могут иметь непредвиденные негативные последствия.
В связи с этим UniCredit просит суд предоставить «окончательные юридические разъяснения» того, не превышают ли требования ЕЦБ его полномочия.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему Райффайзенбанк не спешит уходить из России. Несмотря на санкции Запада и уход многих западных компаний из России, иностранные банки не торопятся покидать Россию. Полностью уйти из России удалось только Societe Generale, который продал Росбанк буквально в начале 2022 года, сразу после начала СВО на Украине.
Так, итальянский UniCredit говорит, что не может ускорить выход из России. Немецкий Deutsche Bank в прошлом году вроде сократил сотрудников, но это не помешало ему заработать в 2023 году больше, чем годом ранее.
Для России данный показатель составил, по оценке ВБ, 14 250 долларов. В 2022 году он был на уровне 12 830 долларов. Переход России в высшую категорию ВБ связывает с увеличением оборонных расходов, восстановлением активности в торговле, финансовом секторе и строительстве, передает РИА «Новости».
Исполнительный директор от России в ВБ Роман Маршавин заявил, что банк подтвердил «успехи экономической политики», которых Россия добилась вопреки санкциям против нее, передает ТАСС.
В конце мая Всемирный банк опубликовал обновленные данные, признав, что Россия еще в 2021 году стала четвертой в мире экономикой по паритету покупательной способности.
Экс-спикер воздушных сил ВСУ Игнат признал потери Украины в результате российского удара по аэродрому в Миргороде
Игнат также признал, что имеются «определенные потери», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Как сообщала «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника», украинские истребители попали под удар ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер».
«Военкоры Русской весны» сообщают, что «российский дрон многие часы висел над авиабазой ВСУ и наводил удары». Указывается, что «семь бортов минус, степень повреждения обсуждается».
15 июня также был нанесен очередной удар по аэродрому Миргород. 16 июня снова сообщалось о взрывах в Миргороде.