На выборы глав регионов выдвинуто 108 кандидатов от партий

В борьбу за каждое губернаторское кресло включилось в среднем около шести претендентов, сообщается на сайте НОМ.

В рамках единого дня голосования 8 сентября запланированы выборы высших должностных лиц в 21 регионе России. Выборы состоятся в Республике Калмыкия, Республике Алтай, Республике Башкортостан, Забайкальском, Ставропольском, Хабаровском краях, Вологодской, Волгоградской, Астраханской, Калининградской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Самарской, Сахалинской, Тульской, Челябинской областях, Кемеровской области-Кузбассе, а также в Петербурге.

По состоянию на 2 июля на выборах высших должностных лиц субъектов РФ этап выдвижения завершился более чем в половине (12 из 21) регионов проведения таких выборов, рассказал исполнительный директор Центра общественно-политических проектов и коммуникаций, доцент кафедры политологии МПГУ Никита Тюков.

«Оценивая выдвижение, можно сказать, что в борьбу за каждое губернаторское кресло включилось в среднем около шести претендентов – 64 кандидата в 11 регионах. Это без учета Петербурга, где на пост губернатора выдвинулось 22 кандидата, семь из которых к 30 июня представили документы на регистрацию. Петербург стал первым регионом, где период представления документов на регистрацию официально завершен», – пояснил эксперт.

В целом по стране на 1 июля было выдвинуто 134 кандидата. Эта цифра не окончательная, в девяти регионах процесс выдвижения еще продолжается, отметил Тюков.

Партийное представительство достаточно высокое – 108 кандидатов выдвинуты от 19 политических партий. Традиционно высокую активность проявляют парламентские партии – КПРФ (20 кандидатов), ЛДПР (17 кандидатов), «Единая Россия» (16 кандидатов), «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (15 кандидатов). «Новые люди» пока выдвинули кандидатов в восьми регионах.

Из непарламентских партий наиболее активны «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – ею выдвинуты кандидаты в шести регионах, «Коммунисты России» – в пяти, «Родина» – в четырех. «Подтверждаются тенденции ЕДГ-2023 – партии продолжают качественно усиливать свое политическое присутствие в региональной политике», – сказал эксперт.

До конца недели этап выдвижения на выборах глав регионов завершится еще в четырех субъектах федерации: речь идет об Астраханской, Курганской и Липецкой областях, а также Забайкальском крае.