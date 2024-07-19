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    Геополитическая составляющая в СПГ-конкуренции огромна. По некоторым оценкам, перекрытие Ираном Ормузского пролива и, как следствие, исключение Катара из мировой торговли СПГ способны взвинтить цены на топливо в несколько раз.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Россия должна признать себя врагом Запада

    Мы уже давно стоим на пути так называемых цивилизованных народов, давно уже стали злейшими врагами Запада. И было бы величайшей наивностью думать, что те же англосаксы должны простить нас только за то, что Василий Ливанов хорошо сыграл Шерлока Холмса, а Борис Заходер тонко перевел Винни-Пуха.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Покушение на Трампа повторяет американские традиции

    Для многих покушение на американского экс-президента Дональда Трампа стало неожиданностью. Но на самом деле подобные истории, в том числе и со смертельным исходом, – самое обычное дело для Соединенных Штатов. Другое дело, к чему это покушение может привести.

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    19 июля 2024, 10:40 • Новости дня

    Ростовский суд приговорил украинца к 18 годам за теракт на газопроводе в Ялте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южный окружной военный суд приговорил жителя Украины к 18 годам колонии за осуществление взрыва на газопроводе в Ялте летом 2023 года по заданию Службы безопасности Украины, сообщил предствитель суда.

    Как говорится в сообщении, подсудимый решил совершить теракт 23 июня 2023 года в поселке Кореиз города Ялты, для чего Ержов изготовил самодельное взрывное устройство, которое разместил на поверхности выбранного газопровода, и взорвал его, передает ТАСС.

    Там добавили, что подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет строгого режима, с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, со штрафом в 500 тыс. рублей.

    Ранее ФСБ задержала работавших на СБУ в Крыму двух жителей Ялты.

    18 июля 2024, 12:58 • Новости дня
    В России назвали безумной стратегию морской безопасности Украины

    Военный эксперт Сивков назвал фарсом озвученную Зеленским стратегию морской безопасности Украины

    В России назвали безумной стратегию морской безопасности Украины
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Стратегия морской безопасности Украины нереализуема на практике и выглядит как фарс. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Константин Сивков. Документ, напомним, предусматривает организацию Киевом совместных со странами-партнерами морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне и построение Украиной военно-морских сил.

    «Украинская стратегия морской безопасности – лишь фантазии офиса Зеленского и фарс», – считает доктор военных наук Константин Сивков. Он обратил внимание на некоторые положения документа. Так, в нем говорится о проведении со странами – партнерами Киева морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне. «Азовское море – внутреннее море России. Украинское руководство же продолжает считать иначе, поэтому и на бумаге они излагают бестолковые мысли. Но это не меняет ситуацию», – акцентировал собеседник.

    Также любопытным представляется пункт о построении военно-морских сил Украины со всеми родами войск, продолжил эксперт. «В стране сегодня нет работоспособной судостроительной промышленности – она фактически разгромлена. Поэтому противник может делать ставку, во-первых, на производство лишь безэкипажных катеров, а во-вторых, на закупку кораблей у западных стран», – перечислил Сивков. 

    Что касается проведения учений и маневров, которые позволят обеспечить постоянное присутствие сил НАТО в Черном море, то это положение, по его мнению, выглядит безумным. «Разумеется, речь идет о кораблях США и Великобритании – в первую очередь их хотело бы видеть украинское руководство в Черном море. Другое дело, что реализовать это не получится как минимум потому, что Турция их не пропустит через проливы Босфор и Дарданеллы. Кроме того, сомневаюсь, что сами страны альянса пойдут на такой шаг», – пояснил военный эксперт.

    «Появление кораблей НАТО в Черном море – серьезная угроза прежде всего для этих самых кораблей. Поэтому возникает резонный вопрос – зачем альянсу направлять туда силы? Ради того, чтобы ублажить Зеленского? Это смешно», – рассуждает собеседник.

    Стратегия Украины подтверждает ее зависимость от Запада и выглядит нереализуемой, резюмирует он. «Выполнение положений зависит не от Киева, а от государств-партнеров. Но у них есть своя воля, свои интересы, и они не станут ориентироваться на эту стратегию», – заключил Сивков.

    Ранее Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о стратегии морской безопасности Украины. Цель документа – «обеспечение готовности, комплексного и эффективного предотвращения и реагирования на угрозы морской безопасности страны, возникающие на прибрежных территориях, в ее морских просторах, а также других районах Мирового океана, на которые распространяются экономические и другие интересы Украины».

    Среди задач в стратегии заявлены построение Украиной военно-морских сил; проведение учений, маневров, которые позволят обеспечить постоянное присутствие сил НАТО в Черном море; организация совместных или скоординированных со странами-партнерами «миссий по безопасности – морских патрулей – в Азово-Черноморском бассейне».

    Документ разрабатывали несколько лет. В 2023 году бывший секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что цель стратегии состоит в том, чтобы сделать страну морским государством. Украина потеряла выход к Азовскому морю после того, как юг Запорожской области и часть Херсонской области перешли под контроль России.

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    18 июля 2024, 13:22 • Новости дня
    Алаудинов: В Волчанске первая линия высотных домов находится под контролем ВС России
    Алаудинов: В Волчанске первая линия высотных домов находится под контролем ВС России
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первая линия высотных домов в Волчанске Харьковской области находится под контролем подразделений Минобороны, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, высотные дома в Волчанске – самый тяжелый участок, и первая линия этих высотных домов уже полностью находится под контролем подразделений Минобороны России, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли поражение ВСУ у Волчанска и Липцов под Харьковом.

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    18 июля 2024, 14:15 • Новости дня
    Российские войска поразили инфраструктуру аэродрома ВСУ и сбили украинский МиГ-29
    Российские войска поразили инфраструктуру аэродрома ВСУ и сбили украинский МиГ-29
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России за последние сутки атаковали инфраструктуру украинского военного аэродрома, сообщило российское министерство обороны.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили инфраструктуру этого аэродрома, живую силу и военную технику ВСУ в 127 районах, указало ведомство в своем Telegram-канале, не уточняя, о каком аэродроме идет речь. Ранее в четверг стало известно, что нанесен авиаудар по аэродрому Миргорода в Полтавской области и НПЗ в Кременчуге.

    Средства ПВО сбили украинский Миг-29, три французских управляемых авиабомбы Hammer, шесть снарядов РСЗО HIMARS и 74 дрона.

    Черноморский флот в акватории Черного моря уничтожил десять украинских безэкипажных катеров.

    С начала СВО уничтожено 629 самолетов, 277 вертолетов, 27 783 дрона, 552 ЗРК, 16 608 танков и других бронемашин, 1379 машин РСЗО, 12 037 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    19 июля 2024, 08:29 • Новости дня
    На брошенной ВСУ части Торецка обнаружили десятки тел мирных жителей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Десятки тел погибших от действий ВСУ мирных жителей обнаружены в подвалах домов на брошенной украинскими войсками части Торецка (Дзержинска), сообщили в силовых структурах ДНР.

    Как сообщил источник ТАСС, на оставленной ВСУ части Торецка в подвалах домов обнаружены десятки тел местных жителей, погибших в результате сброса с беспилотника, расстрелянных или погибших от зажигательных снарядов.

    Он добавил, что в числе погибших в основном пожилые люди, также встречается немало тел гражданских мужчин разного возраста.

    Информацию о целенаправленных убийствах гражданских в Торецке подтвердили и беженцы.

    «Они знали, где люди прятались, они наблюдали с дронов за нами, как за водой ходим, как пытались похоронить соседа, которого ВСУ просто расстреляли. И они всегда пытаются бить по подвалам, запустить туда коптер. Они же видят, что одни женщины и старики. Но там кто успел, тот выскочил. Остальные – гибнут», – рассказала спасенная из Торецка женщина.

    Ранее в Харьковской области завели дело о геноциде после ударов ВСУ по мирным жителям.

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    19 июля 2024, 01:54 • Новости дня
    Шольц отверг просьбу Зеленского к Западу сбивать российские ракеты
    Шольц отверг просьбу Зеленского к Западу сбивать российские ракеты
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц отверг просьбу украинского лидера Владимира Зеленского, который призвал западные страны сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной.

    Шольц заявил, что существующий консенсус «не предусматривает подобные шаги». По его словам, Вашингтон также имеет «четкую позицию по данному вопросу», передает ТАСС.

    Напомним, Зеленский заявил, что соглашение по безопасности с Польшей предусматривает разработку механизма перехвата ракет в воздушном пространстве Украины. Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил после этого, что Польша не будет сбивать ракеты над украинской территорией без одобрения со стороны НАТО.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что Варшава изучает возможность сбивать российские ракеты над Украиной. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг идею Польши и заявил, что альянс не станет участником в российско-украинском конфликте.

    США также выступают за то, чтобы Киев самостоятельно защищал небо, а не за то, чтобы этим вопросом занимались страны НАТО.

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    18 июля 2024, 22:54 • Новости дня
    Стрелковым оружием и средствами РЭБ обезврежено 18 БПЛА в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    В четверг в приграничных районах Курской области стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы ликвидировано и обезврежено 18 украинских беспилотников, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

    Украинскому обстрелу подверглись поселок Новый Путь, деревня Елизаветовка, пункт пропуска «Суджа», села Горналь, Гуево, Гордеевка. В районе сел Гордеевка, Горналь, Бегоща, деревни Успеновка, а также в поселке Глушково произошли атаки дронов-камикадзе и сбросы с украинских коптеров.

    Пострадавших нет, но из-за украинских атак начался пожар на поле в Кореневском районе. Пожар потушили сами работники сельскохозяйственного предприятия, сообщил Смирнов в Telegram.

    Напомним, накануне в результате атаки дронов ВСУ в Курской области пострадали два мирных жителя.

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    19 июля 2024, 03:57 • Новости дня
    Сальдо назвал потери ВСУ при попытках закрепиться на левом берегу Днепра

    Сальдо оценил потери ВСУ при попытках закрепиться на левом берегу Днепра в 5 тыс. человек

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины, пытаясь форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу, потеряли 4–5 тыс. человек, заявил губернатор Херсонской области России Владимир Сальдо.

    Сальдо пояснил, что речь идет о потерях «за время авантюры в Крынках» с «учетом боев на других участках левобережья». Он отметил, что точные потери ВСУ установить сложно, поскольку «сотни, а то и тысячи» тел украинских военных «остаются на дне Днепра». Как заявил Сальдо, за все время в попытках закрепиться на левом берегу Днепра участвовало свыше 10 тыс. украинских солдат, передает РИА «Новости».

    Напомним, западные СМИ заявили, что солдаты и офицеры ВСУ действия по удержанию Крынок считали ненужными, жаловались на «жестокость и бессмысленность» операции.

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    18 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    Захарова заявила, что Запад встревожен провалами ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны обеспокоены неудачами ВСУ на пути к неизбежному поражению.

    По словам дипломата, провал за провалом украинских вооруженных сил вызывает беспокойство у Запада, который стремится предотвратить победу России, передает ТАСС.

    Захарова также отметила, что когда другие способы не работают, используется террор.

    Ранее на Украине возбудили дело против командиров ВСУ за провал под Харьковом.


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    19 июля 2024, 08:41 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на отсутствие поставок истребителей F-16

    Зеленский пожаловался, что Украине до сих пор не поставили истребители F-16

    Зеленский пожаловался на отсутствие поставок истребителей F-16
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Запад спустя 18 месяцев так и не поставил обещанные Украине истребители F-16, которыми Киев надеялся укрепить свои военные усилия, заявил в интервью Би-би-си украинский президент Владимир Зеленский.

    «Прошло 18 месяцев, а самолеты так и не дошли до нас», – приводит РИА «Новости» слова Зеленского.

    По его словам, новые F-16 нужны Украине для противостояния России в воздухе.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что отправка истребителей F-16 на Украину затруднена из-за проблем с запасными частями и языкового барьера между украинскими пилотами и иностранными инструкторами.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что истребители F-16 прибудут на Украину этим летом. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что истребители F-16 будут базироваться на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как ВС России и разведка будут мешать применению F-16 на Украине.

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    19 июля 2024, 09:37 • Новости дня
    Скончался раненный при обстреле детской площадки в Шебекино подросток

    Tекст: Вера Басилая

    Пострадавший при обстреле ВСУ детской площадки в Шебекино 16-летний подросток скончался в больнице от серьезных ранений, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил, что ВСУ сбросили 11 июля взрывное устройство на площадку, где сидели пять подростков. Врачи боролись за жизнь 16-летнего мальчика неделю, но он потерял четыре литра крови и получил серьезные ранения: осколки повредили жизненно важные магистральные сосуды.

    У мальчика дважды останавливалось сердце – и медики дважды возвращали его к жизни, отправить в Москву его было нельзя из-за тяжести состояния. Несмотря на предпринятые врачами меры, спасти мальчика не получилось, следует из сообщения губернатора в его Telegram-канале.

    «Я выражаю самые искренние соболезнования его родным и близким», – сообщил Гладков.

    Напомним, в результате обстрелов Белгородской области на детской площадке в Шебекино со стороны ВСУ один человек погиб и 30 получили ранения.

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    18 июля 2024, 14:22 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение трем бригадам ВСУ под Харьковом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки подразделения группировки «Север» поразили живую силу и технику 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Эти украинские формирования поражены у Волчанска, Липцов и Старицы, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также группировка отразила две контратаки украинских штурмовиков 92-й штурмовой бригады. ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 160 человек, САУ «Богдана», орудие Д-20, две гаубицы Д-30.

    Группировка «Запад» продолжила занимать более выгодные рубежи и позиции, она поразила формирования 21-й, 60-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии у Торское, Ивановки и Красного Лимана в ДНР.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 520 человек, боевую бронированную машину, САУ 2С1 «Гвоздика», гаубицу Д-30, американское орудие М119 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав». Уничтожено шесть складов боеприпасов ВСУ.

    «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю, поразила живую силу и технику 24-й, 54-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Максимильяновки, Катериновки, Часова Яра и Верхнекаменского в ДНР.

    Украинская сторона потеряла до 540 человек, три боевые бронированные машины. При контрбатарейной борьбе поражены две британские гаубицы FH-70, три гаубицы Д-30, два орудия М119, британская гаубица L-119, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав». Уничтожены пять складов боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Центр» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 32-й, 110-й, 151-й механизированных бригад ВСУ у Торецка, Новожеланного и Веселого в ДНР. Также отражены семь контратак 41-й механизированной и 144-й пехотной бригад ВСУ.

    Украинская армия в зоне ответственности группировки потеряла до 290 человек, американскую БМП MaxxPro, американскую гаубицу М777, гаубицу Д-30, две противотанковые пушки МТ-12 «Рапира».

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    19 июля 2024, 08:15 • Новости дня
    При нештатном сходе боеприпаса с беспилотника погибли два солдата ВСУ

    Марочко: При нештатном сходе боеприпаса с беспилотника погибли два солдата ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Глубокого Харьковской области произошел нештатный сход боеприпаса с беспилотника, погибли двое военных ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Источники Марочко сообщили, что нештатный сход боеприпаса произошел  в районе Глубокого при попытке взлета переделанного под военные нужды гражданского квадрокоптера. В результате детонации расчет из двух военных ВСУ погиб, передает ТАСС.

    По словам Марочко, сослуживцы не пытались оказать помощь тяжело раненым украинским солдатам.

    Ранее украинские саперы подорвались при минировании местности в Харьковской области.

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    18 июля 2024, 22:16 • Новости дня
    Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим предпринял попытку провести террористическую атаку против Белгородской области с использованием беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что около 20.30 мск украинский БПЛА был сбит силами ПВО.

    Напомним, глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинские БПЛА атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области, есть пострадавший.

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    19 июля 2024, 04:11 • Новости дня
    ПВО сбила 11 украинских беспилотников над Курской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Российские силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа над Курской областью, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

    Смирнов в Telegram сообщил, что «бойцы ПВО сбили шесть украинских БПЛА». Затем был сбит еще один беспилотник. Позднее Смирнов сообщил, что над Курской областью уничтожено еще четыре украинских БПЛА. Он поблагодарил военных за защиту.

    Напомним, в четверг в приграничных районах Курской области стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы было ликвидировано и обезврежено 18 украинских беспилотников.

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    19 июля 2024, 11:11 • Новости дня
    Пленный украинец рассказал о симпатиях к России в ВСУ

    Пленный: Большинство солдат ВСУ настроены ближе к России, но боятся преследования

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Большая часть военнослужащих ВСУ испытывают симпатию к России, но боятся в этом признаться из-за возможного преследования по закону, сообщил пленный боец ВСУ Андрей Бугаев.

    По его словам, большинство из военных ВСУ настроены к России ближе, но никто не скажет об этом, поскольку боятся, что их будут преследовать, передает ТАСС. Бугаев добавил, что в плен он попал 5 июля, сначала по ним работали миномет, затем артиллерия, после чего начались сбросы с FPV-дронов.

    «Потом, когда мы вылезли из блиндажа, оказалось, что нас окружили российские войска и сказали сдаваться. Мы приняли коллективное решение, что лучше будет сдаться в плен», – рассказал военнослужащий.

    Ранее боевики ВСУ расстреляли в Работино пытавшихся сдаться сослуживцев.

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