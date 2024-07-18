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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Россия должна признать себя врагом Запада

    Мы уже давно стоим на пути так называемых цивилизованных народов, давно уже стали злейшими врагами Запада. И было бы величайшей наивностью думать, что те же англосаксы должны простить нас только за то, что Василий Ливанов хорошо сыграл Шерлока Холмса, а Борис Заходер тонко перевел Винни-Пуха.

    12 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Покушение на Трампа повторяет американские традиции

    Для многих покушение на американского экс-президента Дональда Трампа стало неожиданностью. Но на самом деле подобные истории, в том числе и со смертельным исходом, – самое обычное дело для Соединенных Штатов. Другое дело, к чему это покушение может привести.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Виртуальная жестокость победу не приблизит

    Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.

    13 комментариев
    18 июля 2024, 16:04 • Новости дня

    Названо число ликвидированных под Харьковом иностранных наемников

    ВГА Харьковской области: В регионе ликвидированы 32 иностранных наемника

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Харьковской области с мая уничтожено свыше 30 иностранных наемных боевиков, их тела эвакуируют на вертолетах, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    Известно о 32 погибших наемниках, их в режиме секретности перевозят на вертолетах из аэропорта в Харькове в западные части Украины «в круглосуточном режиме», сообщил Лисняк, передает ТАСС.

    По его словам, рядовых украинских военнослужащих никогда не эвакуируют на вертолетах. Мирные жители, живущие у этой воздушной гавани, массово подтверждают это, заключил Лисняк.

    До этого источник сообщал, что на стороне украинской армии в Харьковской области могут воевать до 100 военнослужащих Иностранного легиона Франции.

    В конце июня Следственный комитет России сообщал, что за украинскую армию воюют свыше 3 тыс. иностранных наемников.

    18 июля 2024, 09:26 • Новости дня
    В МИД Венгрии ответили на вопрос о легитимности Зеленского

    Глава МИД Венгрии Сийярто: Вопрос легитимности Зеленского решать украинцам

    В МИД Венгрии ответили на вопрос о легитимности Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинцы должны сами решать, является ли истекший срок Владимира Зеленского препятствием к переговорам с Россией по урегулированию конфликта. К Будапешту, «слава Богу», вопрос его легитимности не относится, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, вопрос легитимности Зеленского должны решать украинцы, он не президент Венгрии, передает РИА «Новости».

    «Так что, слава Богу, этот вопрос не должен стоять на нашей повестке», – сказал министр.

    Ранее в СВР сообщили, что Запад готовится сменить президента Украины Владимира Зеленского на бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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    18 июля 2024, 02:21 • Новости дня
    Зеленский подписал указ о стратегии морской безопасности Украины
    Зеленский подписал указ о стратегии морской безопасности Украины
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о стратегии морской безопасности страны.

    В тексте стратегии указывается, что ее цель – гарантировать готовность комплексно и эффективно предотвращать и реагировать на угрозы морской безопасности Украины, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что это касается угроз, которые могут возникнуть на «прибрежных территориях», в «морских просторах» страны и «других районах Мирового океана», с которыми связаны «экономические и другие интересы Украины».

    В числе задач, названных в стратегии, указаны построение ВМС со всеми родами войск, организация противоминной коалиции со странами НАТО, учения, а также обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море и проведение со странами-партнерами морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне.

    Напомним, министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации, связанные с ростом активности беспилотников США в Черном море.

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    18 июля 2024, 12:58 • Новости дня
    В России назвали безумной стратегию морской безопасности Украины

    Военный эксперт Сивков назвал фарсом озвученную Зеленским стратегию морской безопасности Украины

    В России назвали безумной стратегию морской безопасности Украины
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Стратегия морской безопасности Украины нереализуема на практике и выглядит как фарс. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Константин Сивков. Документ, напомним, предусматривает организацию Киевом совместных со странами-партнерами морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне и построение Украиной военно-морских сил.

    «Украинская стратегия морской безопасности – лишь фантазии офиса Зеленского и фарс», – считает доктор военных наук Константин Сивков. Он обратил внимание на некоторые положения документа. Так, в нем говорится о проведении со странами – партнерами Киева морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне. «Азовское море – внутреннее море России. Украинское руководство же продолжает считать иначе, поэтому и на бумаге они излагают бестолковые мысли. Но это не меняет ситуацию», – акцентировал собеседник.

    Также любопытным представляется пункт о построении военно-морских сил Украины со всеми родами войск, продолжил эксперт. «В стране сегодня нет работоспособной судостроительной промышленности – она фактически разгромлена. Поэтому противник может делать ставку, во-первых, на производство лишь безэкипажных катеров, а во-вторых, на закупку кораблей у западных стран», – перечислил Сивков. 

    Что касается проведения учений и маневров, которые позволят обеспечить постоянное присутствие сил НАТО в Черном море, то это положение, по его мнению, выглядит безумным. «Разумеется, речь идет о кораблях США и Великобритании – в первую очередь их хотело бы видеть украинское руководство в Черном море. Другое дело, что реализовать это не получится как минимум потому, что Турция их не пропустит через проливы Босфор и Дарданеллы. Кроме того, сомневаюсь, что сами страны альянса пойдут на такой шаг», – пояснил военный эксперт.

    «Появление кораблей НАТО в Черном море – серьезная угроза прежде всего для этих самых кораблей. Поэтому возникает резонный вопрос – зачем альянсу направлять туда силы? Ради того, чтобы ублажить Зеленского? Это смешно», – рассуждает собеседник.

    Стратегия Украины подтверждает ее зависимость от Запада и выглядит нереализуемой, резюмирует он. «Выполнение положений зависит не от Киева, а от государств-партнеров. Но у них есть своя воля, свои интересы, и они не станут ориентироваться на эту стратегию», – заключил Сивков.

    Ранее Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о стратегии морской безопасности Украины. Цель документа – «обеспечение готовности, комплексного и эффективного предотвращения и реагирования на угрозы морской безопасности страны, возникающие на прибрежных территориях, в ее морских просторах, а также других районах Мирового океана, на которые распространяются экономические и другие интересы Украины».

    Среди задач в стратегии заявлены построение Украиной военно-морских сил; проведение учений, маневров, которые позволят обеспечить постоянное присутствие сил НАТО в Черном море; организация совместных или скоординированных со странами-партнерами «миссий по безопасности – морских патрулей – в Азово-Черноморском бассейне».

    Документ разрабатывали несколько лет. В 2023 году бывший секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что цель стратегии состоит в том, чтобы сделать страну морским государством. Украина потеряла выход к Азовскому морю после того, как юг Запорожской области и часть Херсонской области перешли под контроль России.

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    17 июля 2024, 21:54 • Новости дня
    Лавров рассказал о закрытых контактах политологов России и США по Украине
    Лавров рассказал о закрытых контактах политологов России и США по Украине
    @ EPA/DENIS BALIBOUSE/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Политологи из России и США вели закрытые переговоры по теме урегулирования украинского кризиса, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя.

    «Я вам скажу доверительно: у нас были не афишировавшиеся контакты по линии политологов (но политологов, знающих друг друга и понимающих политику своих правительств) с американцами», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, в частности, российские эксперты задали американским коллегам вопрос, поддержат ли США отмену запрета русского языка на Украине при урегулировании конфликта, на что получили ответ: «Мы не вмешиваемся во внутренние дела Украины – им самим решать».

    Ранее Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе, но будет тщательно следить за формулировками нового договора.

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    17 июля 2024, 21:14 • Новости дня
    Лавров назвал неприемлемыми подходы второй конференции по Украине
    Лавров назвал неприемлемыми подходы второй конференции по Украине
    @ URS FLUEELER/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вторая конференция по Украине содержит неприемлемые для России и ряда других стран подходы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя.

    По его словам, второй раунд «саммита мира» содержит односторонние, абсолютно неприемлемые подходы как для Москвы, так и для многих других государств, которые заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Лавров также заявил, что западные страны взяли курс на «продавливание любой ценой» так называемого плана президента Украины Владимира Зеленского, представляющего собой ультиматум.

    Ранее Лавров назвал «обреченными на провал» ультиматумы в отношении России.

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    18 июля 2024, 06:58 • Новости дня
    Пропавшими без вести в Крынках объявили почти 800 военных ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Почти 800 украинских военных считаются «официально пропавшими без вести» в селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра, пишут украинские СМИ со ссылкой на данные полиции Украины.

    СМИ сообщают, что в качестве «официально пропавших без вести там в период с октября 2023-го по конец июня 2024-го» разыскиваются «788 мужчин». Указывается, что «число погибших военных, которых удалось оттуда вывезти», оказалось значительно ниже – «262 человека за этот период», передает РИА «Новости».

    В июле источник из генерального штаба ВСУ подтвердил украинским СМИ, что украинским военным пришлось покинуть Крынки. Губернатор Херсонской области России Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные перестали пытаться переправить крупные десантные группы на левый берег Днепра после провала в Крынках.

    В мае сообщалось, что в Крынках найдены подвалы с телами погибших украинских солдат. Была опубликована видеозапись из подвалов в Крынках, на которой запечатлены сваленные в кучу тела погибших солдат ВСУ.


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    18 июля 2024, 09:52 • Новости дня
    В Одессе продолжили жечь автомобили ВСУ
    В Одессе продолжили жечь автомобили ВСУ
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    В Одессе второй день подряд происходят поджоги автомобилей, принадлежащих боевикам ВСУ, пишет издание «Страна».

    По данным издания, за два дня неизвестные сожгли уже два автомобиля, передает ТАСС.

    Напомним, в Одессе только за прошедшую ночь партизаны уничтожили пять служебных автомобилей территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Информацию об этом сообщили в силовых структурах города. По информации издания «Страна», автомобили военных поджигали также в Днепре, Виннице, Харькове и Ровно. Издание утверждает, что за поджогами стоят завербованные Россией граждане Украины.

    На прошлой неделе в городе сгорело четыре автомобиля ВСУ. Украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Кроме Одессы и Ровно, такие поджоги были зафиксированы во Львове, Калуше в Ивано-Франковской области. Нередко поджоги случаются и в Киеве.

    Историк Александр Васильев рассказал газете ВЗГЛЯД, что поджоги машин военных в Одессе отражают настроения значительной части населения.

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    18 июля 2024, 11:54 • Новости дня
    Датская журналистка рассказала о мобилизации на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Датская журналистка Брита Квист Хансен, работающая на Украине, в эфире радио DR рассказала о хаосе, царящем в стране из-за мобилизации.

    По ее словам, процесс мобилизации с самого начала был хаотичным из-за разлада между различными органами власти. Украинское руководство задействовало различные методы призыва граждан, но отсутствие слаженности в работе призывных комиссий привело к беспорядку, передает телеканал 360.

    Журналистка пообщалась с украинскими мужчинами, которые выразили свое разочарование сложившейся ситуацией. Они опасаются, что ужесточение законодательства может привести к еще большему хаосу.

    «Теперь за бездействие будут карать строже. Так, уклонистов может задерживать полиция, а впоследствии и отправить в тюрьму», – сообщила Хансен.

    По словам журналистки, лишь 36% потенциальных призывников зарегистрировались или обновили свои данные в электронном реестре воинского учета, что является обязательным условием.

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    18 июля 2024, 14:15 • Новости дня
    Российские войска поразили инфраструктуру аэродрома ВСУ и сбили украинский МиГ-29
    Российские войска поразили инфраструктуру аэродрома ВСУ и сбили украинский МиГ-29
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России за последние сутки атаковали инфраструктуру украинского военного аэродрома, сообщило российское министерство обороны.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили инфраструктуру этого аэродрома, живую силу и военную технику ВСУ в 127 районах, указало ведомство в своем Telegram-канале, не уточняя, о каком аэродроме идет речь. Ранее в четверг стало известно, что нанесен авиаудар по аэродрому Миргорода в Полтавской области и НПЗ в Кременчуге.

    Средства ПВО сбили украинский Миг-29, три французских управляемых авиабомбы Hammer, шесть снарядов РСЗО HIMARS и 74 дрона.

    Черноморский флот в акватории Черного моря уничтожил десять украинских безэкипажных катеров.

    С начала СВО уничтожено 629 самолетов, 277 вертолетов, 27 783 дрона, 552 ЗРК, 16 608 танков и других бронемашин, 1379 машин РСЗО, 12 037 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    17 июля 2024, 19:10 • Новости дня
    ЕК утвердила выделение нового транша помощи Киеву

    Фон дер Ляйен: ЕК утвердила выделение нового транша помощи Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия (ЕК) одобрила выделение Украине помощи объемом 4,2 млрд евро, об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    Помощь будет предоставлена в рамках Фонда для Украины, написала фон дер Ляйен в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Ранее Германия решила сократить расходы на Украину.

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    17 июля 2024, 17:18 • Новости дня
    ВСУ атаковали энергообъекты в Запорожской области

    Балицкий: Из-за двух ударов ВСУ в Запорожской области начались перебои с электричеством

    ВСУ атаковали энергообъекты в Запорожской области
    @ BalitskyEV

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные нанесли два удара по электроподстанциям в Запорожской области, в 80 населенных пунктах начались перебои с подачей электричества, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

    ВСУ нанесли первый удар по Токмакскому муниципальному округу, из-за этого началась утечка масла, обесточены несколько районов Токмака, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

    Затем украинские боевики ударили по подстанции в Каменско-Днепровском муниципальном округе. Перебои с электроснабжением наблюдаются в 65 населенных пунктах Токмакского округа и 15 населенных пунктах Каменско-Днепровского округа.

    Энергетики уже начали восстанавливать поврежденные сети, изучаются возможности по включению резервных схем электроснабжения. Днем могут ввести веерные отключения потребителей. «В течение суток планируется восстановить электроснабжение большей части отключенных потребителей», – заключил Балицкий.

    Во вторник Балицкий сообщал о веерных отключениях в регионе из-за сбоя в работе Ростовской АЭС.

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    17 июля 2024, 23:08 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве звучит воздушная тревога, прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ.

    Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что взрывы были «на левом берегу столицы». Позднее он сообщил о пожаре в Дарницком районе, передает РИА «Новости».

    Кроме того, сирены воздушной тревоги сработали в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины, передает ТАСС.

    Накануне взрывы прозвучали в городе Каневе в Черкасской области. До этого взрывы прогремели в Одессе и Харькове.

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    18 июля 2024, 03:29 • Новости дня
    Венгрия выразила готовность стать площадкой для переговоров России и Украины

    Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о готовности Будапешта предоставить площадку для переговоров России и Украины

    Венгрия выразила готовность стать площадкой для переговоров России и Украины
    @ Heikki Saukkomaa/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия готова предоставить «любое место» на своей территории, чтобы провести переговоры между Россией и Украиной, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто рассказал, что «через два дня после начала» специальной военной операции России на Украине он провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и главой офиса украинского президента Андреем Ермаком. Он сообщил им, что «Венгрия всегда готова содействовать переговорам», передает РИА «Новости».

    Сийярто заявил, что его страна «готова предложить любое место в Венгрии, где обеим сторонам будут предоставлены равные условия, равная безопасность и равные шансы». «Так что если мы нужны, мы в (вашем) распоряжении», – сказал министр.

    Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан посетил Киев, Москву и Пекин в рамках инициативы по урегулирования конфликта на Украине.

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    18 июля 2024, 08:53 • Новости дня
    СМИ: Зеленский хочет обвинить Москву в срыве переговоров

    Parisien: Зеленский хочет обвинить Москву в срыве переговоров

    СМИ: Зеленский хочет обвинить Москву в срыве переговоров
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский хочет получить от российских властей отказ от участия в мирных переговорах, чтобы затем обвинить Москву в срыве диалога, пишет Parisien.

    Как отметил президент Института перспективных исследований и исследований безопасности в Европе (IPSE) Эммануэль Дюпюи, озвученное Зеленским приглашение призвано показать, что он идет навстречу Москве, однако в случае отказа именно позиция Москвы, а не Киева будет признана контрпродуктивной, передает Ura.ru.

    Эксперты заверяют, что Украина склоняется завершить конфликт с Россией переговорами, однако будет настаивать на собственных условиях.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе, но будет тщательно следить за формулировками нового договора.

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    18 июля 2024, 05:53 • Новости дня
    NYT заявила об угрозе коллапса энергосистемы Украины

    New York Times указала на угрозу коллапса энергосистемы Украины из-за аномальной жары

    Tекст: Антон Антонов

    На большей части Украины температура воздуха достигает 40 градусов, из-за аномальной жары возможен коллапс энергосистемы страны, пишет New York Times.

    Как пишет New York Times, жара вызвала рост энергопотребления и перегрузку электросети, так как работают кондиционеры и охладительные установки. Власти ответили на сложившуюся ситуацию веерными отключениями по всей стране, передает ТАСС.

    Киев обсуждает с ЕС отмену ограничений по импорту электроэнергии (сейчас лимит установлен на уровне 1,7 ГВт). Украина требует от Запада передать ей запчасти со старых электростанций.

    New York Times назвала массовые отключения электричества «предвестником того, чего стоит ждать зимой», поскольку отремонтировать электростанции Украина вряд ли успеет. Власти Украины задумались об установке сотен газовых турбин по всей стране для разветвления энергосистемы. Однако, как отмечают эксперты, «идея великолепна на бумаге, но сложна в реализации».

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в стране уничтожено около 80% мощностей тепловой электрогенерации и треть мощностей гидрогенерации.


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