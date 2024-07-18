Мы уже давно стоим на пути так называемых цивилизованных народов, давно уже стали злейшими врагами Запада. И было бы величайшей наивностью думать, что те же англосаксы должны простить нас только за то, что Василий Ливанов хорошо сыграл Шерлока Холмса, а Борис Заходер тонко перевел Винни-Пуха.2 комментария
Песков: Москва примет меры для защиты из-за присутствия кораблей НАТО в Черном море
Россия видит дополнительную угрозу в обеспечении концентрированного присутствия кораблей НАТО в Черном море и предпримет необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Концентрированное присутствие натовских кораблей – принимаем во внимание и Болгарию, и Румынию, прибрежные государства, которые являются членами альянса», – передает ТАСС его слова.
При этом представитель Кремля заверил, что Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.
Касательно стратегии морской безопасности Украины Песков заявил, что Турция четко привержена Конвенции Монтре.
В частности, главной задачей данной стратегии названо построение Украиной военно-морских сил и обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море.
«Турция в данном случае является администратором и выполняет свои функции достаточно четко», – заверил Песков.
Напомним, министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации, связанные с ростом активности беспилотников США в Черном море.