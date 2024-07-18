Песков: Москва примет меры для защиты из-за присутствия кораблей НАТО в Черном море

Tекст: Александра Юдина

«Концентрированное присутствие натовских кораблей – принимаем во внимание и Болгарию, и Румынию, прибрежные государства, которые являются членами альянса», – передает ТАСС его слова.

При этом представитель Кремля заверил, что Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.

Касательно стратегии морской безопасности Украины Песков заявил, что Турция четко привержена Конвенции Монтре.

В частности, главной задачей данной стратегии названо построение Украиной военно-морских сил и обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море.

«Турция в данном случае является администратором и выполняет свои функции достаточно четко», – заверил Песков.

Напомним, министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации, связанные с ростом активности беспилотников США в Черном море.

