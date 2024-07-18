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    Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.

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    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Трампа чуть не погубил непрофессионализм спецслужб

    В России представить себе на мероприятиях с участием первых лиц неприкрытую крышу как идеальную снайперскую позицию просто невозможно. У нас на всех таких крышах даже голуби минимум в звании капитана. А тут полнейшая безответственность, помноженная на слишком уж широко понимаемую политическую и пропагандистскую составляющую.

    14 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Трамп выбрал себе замену из нищих американских туземцев

    Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс – самый успешный «хиллбилли» в истории человечества. Хиллбилли – от «Билли с холмов» – термин, обозначающий определенную группу белого населения Аппалачских гор. Это социальные низы Кентукки, Огайо, Вирджинии и прочих штатов вокруг горного хребта.

    8 комментариев
    18 июля 2024, 00:56 • Новости дня

    Захарова обвинила Израиль в превращении работы в ООН в балаган

    Захарова раскритиковала делегацию Израиля в ООН за превращение дипломатической работы в балаган

    Захарова обвинила Израиль в превращении работы в ООН в балаган
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Сотрудники постпредства Израиля при ООН регулярно превращают дипломатическую работу в балаган, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова прокомментировала в Telegram инцидент на заседании СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Она отметила, что после завершения выступления постпреда Израиля «на галерке, где обычно присутствуют журналисты и гости, несколько человек начали истошно вопить».

    Как пояснила Захарова, учитывая покушение на Дональда Трампа в США, собравшиеся в зале ООН «люди вздрогнули от внезапных резких звуков», но выяснилось, что «это не теракт, а некий политический перфоманс». При этом «половина подумала, что выкрикиваются слова в поддержку Палестины, другая половина, что речь – об освобождении израильских заложников».

    По словам Захаровой, «специально приглашенные постпредством Израиля клакеры» не просто устроили «глупую» акцию, многие в зале решили, что это пропалестинские активисты. «Но, видимо, для отчета перед Тель-Авивом о выполненной миссии сойдет», – заявила она.

    «Неужели даже в штаб-квартире ООН, особенно, учитывая то, что творится вокруг американских выборов, не могут навести элементарный порядок в вопросах безопасности?», –заявила Захарова.

    Она выразила опасения, что через некоторое время «гости» одной из делегаций примутся мешать работе СБ «разными оригинальными способами». «Не буду перечислять, какими», – заявила Захарова, добавив смайл.

    Напомним, сообщалось, что выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку попытались сорвать активисты, но их вывели из зала. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что они были гостями израильской делегации.

    17 июля 2024, 19:27 • Новости дня
    На заседании Совбеза ООН пытались сорвать выступление Лаврова
    На заседании Совбеза ООН пытались сорвать выступление Лаврова
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Выступление председателя СБ ООН, российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку попытались сорвать неизвестные активисты, но их вывели из зала.

    Перед Лавровым выступал постоянный представитель Израиля Гилад Эрдан, активисты молча выслушали его речь, передает ТАСС.

    Когда слово взял глава МИД России, активисты на галерке начали выкрикивать: «Освободить заложников». Охранники быстро вывели их из зала. Отмечается, что активисты могли попасть на заседание по гостевым пропускам.

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    17 июля 2024, 20:05 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы Гренелла стать госсекретарем США при Трампе

    Дробницкий: Трампу придется зачистить Госдеп от демократов при назначении Гренелла

    Эксперт оценил перспективы Гренелла стать госсекретарем США при Трампе
    @ VALDRIN XHEMAJ/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Кандидатура Ричарда Гренелла выглядит подходящей для поста госсекретаря. Однако ему не удастся довести до ума инициативы республиканцев без предварительной зачистки Госдепа от засилия демократов. Это и станет главной задачей Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно, что Ричард Гренелл рассматривается на пост госсекретаря в администрации Дональда Трампа.

    «Ричард Гренелл выглядит крайне амбициозным политиком. Он достаточно молод, однако уже успел неплохо зарекомендовать себя на посту посла США в Германии. Кроме того, он симпатизирует Трампу и разделяет многие его политические идеи. Поэтому его возможное назначение на пост государственного секретаря выглядит ожидаемым», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    «Однако в случае победы на грядущих выборах личность главного дипломата Штатов не будет сильно заботить Республиканскую партию. Дело в том, что конкуренты демократов столкнутся с гораздо более значимой проблемой: необходимостью зачистки округа Колумбия от сил, не желающих идти в фарватере политики Трампа», – подчеркивает эксперт.

    «Напомню, что данный вопрос имел принципиальное значение для экс-главы США во время его президентского срока. Тогда многие из его внешнеполитических инициатив проваливались из-за сопротивления оппонентов, влияние которых сохранялось на необычайно высоком уровне. Его госсекретари не могли особо изменить ситуацию», – уточняет собеседник.

    «Положение дел с тех пор не особо изменилось. Неважно, насколько сильным окажется Гренелл. Одолеть коллективное сопротивление оппонентов из Демократической партии в одиночку ему не удастся. Поэтому главной задачей Трампа в случае его избрания станет создание условий для комфортной работы его дипломатов», – указывает он.

    «Однако Гренелл успел поделиться интересной идеей о создании автономных зон на Украине. Непонятным остается, разделяет ли его инициативу Дональд Трамп. Скорее всего, речь идет о формировании городов-государств на территории страны с целью недопущения их освобождения Россией или оказания Москвой на них влияния в будущем», – добавляет он.

    «Проект, возможно, будет подразумевать суверенное или автономное существование стратегически важных регионов или центров, таких как Одесса. На самом деле, сторонников такого подхода в США немало. Большая часть приверженцев школы реализма в международных отношениях согласны с прагматичностью данной идеи», – заключает Дробницкий.

    Ранее стало известно, что Ричард Гренелл рассматривается на пост госсекретаря в администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Bloomberg. До этого он являлся послом США в Германии. При этом кандидат на пост главного дипломата страны выступил с рядом предложений по урегулированию конфликта на Украине.

    В частности, он не исключил возможности создания на территории страны автономных регионов. Однако он отказался уточнить детали указываемой инициативы. Кроме того, по его мнению, несмотря на многочисленные призывы Зеленского, Украину не стоит в ближайшее время принимать в НАТО.

    Между тем фигура Ричарда Гренелла неоднократно обсуждалась в американских СМИ еще во времена президентства Трампа. Так, во время его назначения на пост директора национальной разведки в медиа началась колоссальная кампания, выступавшая с критикой его кандидатуры. Тем не менее его публичная защита в основном основывалась на факте гомосексуальности политика. Например, издание Brookings назвало приход открытого гея на столь высокий пост «историческим событием».

    Кроме того, именно он выступал инициатором вывода около 9700 американских военнослужащих из Германии. «Мы устали слишком много платить за оборону других стран», – цитировало его Politico. При этом он активно ссылался на то, что данный шаг долгое время планировался внутри администрации Трампа.

    Гренелл также зарекомендовал себя в качестве ярого противника реализации проекта «Северный поток – 2». В частности, он заявлял о том, что компании, работающие над трубопроводом, всегда будут находиться в зоне риска попадания под санкции, напоминает портал Clean Energy Wire.

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    17 июля 2024, 06:25 • Новости дня
    Венгрия «скрестила пальцы» за победу Трампа на выборах в США
    Венгрия «скрестила пальцы» за победу Трампа на выборах в США
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Венгрия желает победы Дональду Трампу на предстоящих выборах президента США. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто, подчеркнув, что при Трампе между Вашингтоном и Будапештом были очень хорошие отношения.

    «Безусловно, мы скрещиваем пальцы за победу президента Трампа. Но мы не американские граждане, так что не думаю, что это имеет значение», – приводит РИА «Новости» слова Сийярто.

    Напомним, ранее Сийярто заявил о намерении Венгрии к урегулированию конфликта на Украине.

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    17 июля 2024, 08:26 • Новости дня
    Вооруженного мужчину задержали в США у места проведения съезда республиканцев

    Fox News: Вооруженного мужчину задержали в США у места проведения съезда республиканцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Полиция задержала вооруженного мужчину в лыжной маске у периметра безопасности национального съезда Республиканской партии США в городе Милуоки (штат Висконсин), сообщил канал Fox News со ссылкой на правоохранительные органы.

    Как говорится в сообщении, мужчину задержали в понедельник около 13.00 по местному времени (20.00 мск) в нескольких кварталах от места проведения съезда, у него в сумке обнаружили пистолет и полный магазин, передает ТАСС.

    Телеканал сообщил также, что лицензии на ношение оружия у задержанного не было, мотивы мужчины остаются неизвестными.

    Fox News сообщил также, что во вторник сотрудники правоохранительных органов застрелили мужчину, державшего в руках нож. Место ЧП находилось в 3 км от арены Fiserv Forum, где проходят основные мероприятия съезда.

    Ранее экс-президент США Дональд Трамп признался, что покушение на его жизнь сказалось на нем.

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    17 июля 2024, 04:04 • Новости дня
    WP: Снайперы Секретной службы США не сразу заметили ранившего Трампа стрелка

    Tекст: Максим Попов

    Снайперы Секретной службы США не сразу заметили стрелка, ранившего экс-президента Дональда Трампа во время митинга в Пенсильвании, из-за ограниченного обзора, сообщила The Washington Post.

    Отмечается, что издание создало 3D-модель места проведения митинга и выяснило, что сотрудники Секретной службы не увидели злоумышленника Томаса Мэттью Крукса, который занял позицию для стрельбы на крыше здания. Кроме того, одной из групп контрснайперов обзор закрывали деревья, передает ТАСС.

    Согласно имеющейся информации, сотрудники спецслужб уже были готовы к действиям за две минуты до того, как Крукс открыл огонь. Это означает, что их предупредили об угрозе.

    Как пояснил бывший полицейский США Джейсон Лоулесс, снайпер Секретной службы, который ликвидировал Крукса, несколько мгновений держал его на прицеле, пытаясь понять, вооружен ли он и представляет ли угрозу. Снайпер выстрелил через несколько секунд после того, как злоумышленник начал стрелять, говорится в материале.

    Напомним, покушение на Трампа произошло 13 июля на предвыборном митинге в городе Батлер в Пенсильвании. Пуля задела ухо экс-президента. В результате стрельбы погиб один из его сторонников. Совершивший нападение 20-летний Томас Мэттью Крукс был убит сотрудниками Секретной службы США. Мотивы преступника пока неизвестны. После этого США приняли дополнительные меры для обеспечения безопасности Трампа.


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    17 июля 2024, 14:39 • Новости дня
    Трамп описал отношения с Путиным
    Трамп описал отношения с Путиным
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-президент США Дональд Трамп, который участвует в президентской гонке, считает, что у него были хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

    В интервью Bloomberg он признался, что они с Путиным «хорошо ладили». Кроме того, Трамп считает, что между ним и российским лидером никогда не было ситуаций, которые могли привести к войне, передает РИА «Новости».

    Напомним, Трамп допустил ослабление санкций в отношении России.

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    17 июля 2024, 12:40 • Новости дня
    Артист Джек Блэк отменил тур группы из-за шутки о покушении на Трампа

    CNN: Артист Джек Блэк отменил тур группы из-за шутки о покушении на Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский актер кино и озвучивания, комик и музыкант Джек Блэк отменил тур своей сатирической рок-группы Tenacious D из-за шутки ее участника Кайла Гэсса о покушении на экс-президента США Дональда Трампа, вызвавшей негативную реакцию, сообщает канал CNN.

    По сообщению телеканала, на концерте группы в Сиднее Блэк преподнес Гэссу торт, чтобы поздравить с днем рождения, и попросил его загадать желание, на что тот ответил: «В следующий раз не промахнись мимо Трампа», передает РИА «Новости».

    Как сообщает CNN, сатирическая рок-группа Джека Блэка Tenacious D отменила оставшийся тур из-за негативной реакции, которую вызвала шутка Гэсса. Австралийский сенатор Ральф Бабет заявил, что группа Tenacious D должна быть незамедлительно депортирована из страны, и назвал реплику Гэсса «отвратительной и неприемлемой». Австралийский радиоведущий Кайл Сандилендс также заявил, что больше не будет принимать участие в интервью с Блэком и Гэссом.

    Сам Блэк заявил CNN, что был «ошарашен» высказыванием Гэсса и ни в коем случае не поощряет политическое насилие. Гэсс уже извинился за шутку на концерте в своих соцсетях и назвал ее «ужасной ошибкой».

    Ранее экс-президент США Дональд Трамп признался, что покушение на его жизнь сказалось на нем.

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    17 июля 2024, 14:53 • Новости дня
    В Кремле исключили связь слов Трампа о Путине и заявления России после покушения

    Tекст: Ольга Иванова

    В Кремле не связывают слова экс-президента США Дональда Трампа о его хороших отношениях с российским лидером Владимиром Путиным с заявлением Москвы в связи с покушением на него, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    На соответствующий вопрос о связи заявления и слов Трампа Песков подчеркнул, что в Кремле «так не думают», передает ТАСС.

    Ранее Трамп заявил, что они с Путиным «очень хорошо ладили, и им никогда не грозила война».

    Ранее сообщалось, что ФБР и министерство внутренней безопасности США обеспокоены, что после покушения на убийство кандидата на выборы Дональда Трампа возможны акты мести.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто может стоять за покушением и какие последствия оно будет иметь для американского общества.

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    17 июля 2024, 22:26 • Новости дня
    Лавров подчеркнул невозможность остановить процесс дедолларизации

    Tекст: Антон Антонов

    Страны стремятся обезопасить себя, процесс дедолларизации не остановить, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    По итогам участия в заседаниях СБ в качестве председателя Лавров напомнил: «Недавно Саудовская Аравия, протекли сведения, что в условиях, когда Соединенные Штаты и весь коллективный Запад хотят своровать российские деньги, они думают о том, как бы поменьше зависеть от доллара». Министр подчеркнул, что «процесс дедолларизации идет, его не остановить», передает ТАСС.

    Он отметил, что к саммиту в Казани министры финансов и главы центральных банков стран БРИКС представят рекомендации по созданию альтернативных платежных систем. Лавров указал, что на «прошлогоднем саммите БРИКС» Бразилия «активно продвигала идею создания альтернативных платежных платформ».

    Кроме того, на саммите в Казани планируется обсудить реформы МВФ и ВТО. Лавров отметил, что США контролируют «пакет голосов, который им принадлежит, где-то там около 15». В соответствии с правилам и МВФ это дает им возможность «блокировать решение». Он указал, что БРИКС выступает за необходимость «перераспределения этих квот», это станет «одним из главных экономических, финансовых вопросов на саммите БРИКС».

    Также Лавров указал, что США заблокировали работу Органа ВТО по разрешению споров, когда экономика Китая стала обгонять американскую. В результате жалобы Китая на протекционистские меры США не рассматриваются.

    По словам министра, данные темы окажутся и среди основных вопросов саммита G20.

    Напомним, председательство в объединении БРИКС перешло к России с 1 января 2024 года, оно продлится до конца года и включает в себя более 200 мероприятий, которые имеют широкую тематику. Главным событием председательства станет саммит глав государств БРИКС в октябре 2024 года в Казани.

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    17 июля 2024, 18:54 • Новости дня
    Лавров: Россия выступает за вступление Палестины в ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва поддерживает вступление Палестины в ООН, ее суверенитет признан уже почти 150 государствами, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании в качестве председателя Совбеза ООН.

    В 1949 году Россия поддержала членство Израиля в ООН при условии выполнения резолюций Генассамблеи о Плане раздела Палестины и праве палестинских беженцев на возвращение, напомнил Лавров, передает ТАСС.

    Аналогично в настоящее время Россия поддерживает членство Палестины в организации. «Так же и сегодня мы поддерживаем вступление Палестины, суверенитет которой признали уже без малого 150 стран, в ряды всемирной организации», – сказал министр в ходе заседания по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.

    В мае Россия решила поддержать резолюцию ГА ООН с рекомендацией принять Палестину.

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    17 июля 2024, 22:43 • Новости дня
    Лавров назвал принцип ответов на агрессию Запада против российских журналистов

    Лавров заявил о принципе «око за око» в ответах Москвы на агрессивные меры Запада против российских журналистов

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя агрессивные меры Запада против российских журналистов, рассказал, что Москва сначала воздерживалась от ответных действий, но потом пришлось отвечать по принципу «око за око».

    «У меня была позиция такая: не надо поступать так же, как они, мы должны сохранить свои принципы, принципы ОБСЕ, кстати сказать», – сказал министр. Комментируя действия западных стран, которые стали выгонять российских журналистов и закрывать целые корпункты, он заявил, что дело «дошло до совершенно отвратительных шагов, бездумных, агрессивных». В результате Москве «приходится действовать «око за око».

    Он подчеркнул, что Россия печется о свободе слова, пожелал СМИ успехов и выразил надежду, что запретов на профессию журналистов «будет как можно меньше», передает ТАСС.

    Лавров при этом отметил, что «использование журналистов в разведывательных целях, по крайней мере в англосаксонской традиции, абсолютно естественно». В частности, у Москвы есть «неопровержимые доказательства» шпионской деятельности журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича.

    Как рассказал министр, спецслужбы России и США с 2021 года обсуждают, «можно ли кого-то на кого-то обменять», но «эта тема не любит суеты», а американцы «периодически вбрасывают ее в публичное пространство, что не помогает, конечно же». «Но контакты такие есть, и ничего общего с нападками на журналистику это не имеет», – сказал Лавров.

    В мае Совет ЕС ввел запрет любой вещательной активности трех российских СМИ (РИА «Новости», МИЦ «Известия» и «Российская газета»). Запрет вступил в силу 25 июня. Россия в качестве ответной меры ограничила доступ к вещанию средства массовой информации Евросоюза на своей территории.

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    17 июля 2024, 12:27 • Новости дня
    В США допустили новые покушения на Трампа в ближайшие недели

    Tекст: Александра Юдина

    Новые попытки покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа могут быть предприняты в ближайшие недели, пишет Politico.

    По данным издания, администрация США располагает информацией о возможной угрозе со стороны Тегерана в адрес Трампа, передает ТАСС.

    В частности, газета указывает, что Иран уже много лет якобы стремится «отомстить Трампу за убийство» иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году.

    Кроме того, бывший член сената законодательного собрания американского штата Вирджиния отставной полковник Ричард Блэк заявил, что секретная служба США допустила очевидный прокол при охране Трампа.

    «Администрация президента США Джо Байдена несет ответственность за охрану Трампа Секретной службой, однако ее прокол едва не привел к тому, что экс-президент мог быть убит стрелявшим», – отметил он.

    Также эксперт обратил внимание на тот факт, что сотрудники Секретной службы после того, как очевидцы указали им на стрелявшего, в течение нескольких минут не предпринимали никаких действий.

    «Только после того, как пуля попала в экс-президента и он упал на сцену, два снайпера Секретной службы применили станковую винтовку», – заверил он.

    Кроме того, эксперт обратил внимание на тот факт, что решение довести к 2030 году число представительниц прекрасного пола в рядах сотрудников Секретной службы до 30% привело к тому, что в охране политика оказались женщины небольшого роста.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Трампа чуть не погубил непрофессионализм американских спецслужб.

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    17 июля 2024, 12:59 • Новости дня
    ФБР не смогло установить мотив стрелявшего в Трампа после опроса 100 человек

    AP: ФБР не смогло установить мотив стрелявшего в Трампа после опроса 100 человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мотив Мэттью Крукса, стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании не выяснили даже после опроса свыше 100 человек в ФБР.

    Сотрудники ФБР вскрыли мобильный телефон Крукса, изучили его компьютер, дом и машины, опросили свыше 100 человек, но не смогли установить причин, по которым он стрелял в политика, пишет Associated Press, передает ТАСС.

    Есть лишь частичный портрет преступника, его одноклассники считали молодого человека умным, но замкнутым, он часто ходил в наушниках. Также его ежедневно травили в школе за внешний вид.

    Крукс носил «странную одежду», в том числе охотничью, а также продолжал носить маску после окончания пандемии коронавируса.

    Неясны также и политические взгляды преступника. Он жертвовал в день присяги действующего президента США Джо Байдена демократам 15 долларов, хотя был зарегистрирован как республиканец в Пенсильвании.

    Предсмертной записки, заметок или сообщений в соцсетях, указывающих на причины поступка, не найдено.

    Ранее Washington Post сообщала, что снайперы Секретной службы США не сразу увидели стрелка, ранившего Трампа во время митинга в Пенсильвании.

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    17 июля 2024, 13:47 • Новости дня
    Песков: При Трампе Россия и США сохраняли диалог

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе президентского срока Дональда Трампа Москва и Вашингтон сохраняли диалог друг с другом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Вы знаете, что при Трампе особо ничего хорошего для России не делалось, наоборот, вводились все новые и новые ограничения. Но тем не менее был диалог. Это, наверное, можно отнести к положительным элементам», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Так он прокомментировал слова Трампа о том, что у него были хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным во время его президентского срока.

    Ранее источник в Республиканской партии США заявлял, что если Трамп победит на американских выборах, то он может начать переговоры с Россией о конфликте на Украине.

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    18 июля 2024, 00:14 • Новости дня
    Лавров призвал США «смириться с реальностью»

    Лавров предложил США перестать претендовать на право «решать все и вся везде»

    Лавров призвал США «смириться с реальностью»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    США «надо просто смириться с реальностью» и отказаться от амбиций решать «все и вся», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    На пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя Лавров заявил, что при новом многополярном миропорядке США должны «перестать претендовать на то, что будут решать все и вся везде», передает ТАСС.

    Он заявил, что «многополярный мир – это реальность, это не то, что кто-то придумал». Лавров отметил, что роль стран БРИКС в мировом ВВП растет – «сейчас даже пятерка основателей БРИКС уже пару лет назад по объему валового национального продукта, по паритету покупательной способности опередила страны Группы семи». С расширением БРИКС «соотношение будет увеличиваться», сказал он.

    Напомним, Лавров заявил, что страны стремятся обезопасить себя, процесс дедолларизации не остановить. К саммиту в Казани министры финансов и главы центральных банков стран БРИКС представят рекомендации по созданию альтернативных платежных систем, на саммите планируется обсудить реформы МВФ и ВТО.

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    Латвия, Литва и Эстонии официально уведомили Россию о разрыве последних энергетических связей. Прибалтика не продлит соглашение и выйдет из энергокольца БРЭЛЛ, созданного еще в Советском Союзе. Политическое решение может обойтись прибалтийским странам очень дорого: от роста цен и энергетического кризиса до рецессии всей экономики и уличных протестов. Подробности

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    Хамство Зеленского нарушило важнейшие правила восточной политики

    У лидера киевского режима Владимира Зеленского «начинают сдавать нервы, что и приводит к подобным дипломатическим конфузам». Такими словами политологи описывают причины целой серии скандалов, спровоцированных украинским руководством с ключевыми державами Глобального Юга. Как именно и почему Зеленский оскорбил руководство Китая и Индии? Подробности

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    Россия становится страной новых и скоростных дорог

    Россия впервые в своей истории получила бессветофорное скоростное сквозное движение от Петербурга через Москву до Казани. Это стало возможным после ввода в строй участка автомагистрали М-11, которая обходит Тверь. Параллельно с этим запущен и «обход Тольятти», который станет частью коридора «Европа – Западный Китай». «Раньше такие темпы строительства дорог невозможно было себе представить», – говорят эксперты. Подробности

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    Как понимать желание украинцев «вести переговоры с Россией»

    Сенсационными оказались результаты проведенного на Украине соцопроса по поводу возможных переговоров с Россией. Чуть менее половины опрошенных считают, что они необходимы. Однако перед нами вовсе не опрос как таковой, а политический сигнал, причем не Москве, а Киеву. О чем идет речь и как это понимать? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • «Сырский готов к капитуляции»

      Скандально известная и весьма влиятельная депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в том, что он не верит в победу Украины и готов подписать капитуляцию с Москвой. Прежде Безуглая атаковала предшественника Сырского – Валерия Залужного, после чего он лишился поста. Кто она? И почему заявляет, что ВСУ стали пушечным мясом?

    • Как в НАТО обманули Ельцина

      Агентство национальной безопасности (АНБ) США сняло гриф «секретно» с некоторых документов 30-летней давности, касающихся отношений России и НАТО. Из них следует, что альянс обманывал Москву уже тогда, имея особые планы на Украину. Однако президент Борис Ельцин обманывался меньше, чем казалось многим.

    • Украинцев вышлют из Германии после 2025 года

      Глава Баварии и партии ХСС Маркус Зёдер пообещал помочь Киеву в том, чтобы отправить на фронт украинских уклонистов, которые скрылись в Германии. Ранее власти ФРГ клялись, что такого не будет, но в следующем году власть сменится, чтобы выполнить обещание Зёдера.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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