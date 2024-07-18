Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.10 комментариев
Захарова обвинила Израиль в превращении работы в ООН в балаган
Захарова раскритиковала делегацию Израиля в ООН за превращение дипломатической работы в балаган
Сотрудники постпредства Израиля при ООН регулярно превращают дипломатическую работу в балаган, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова прокомментировала в Telegram инцидент на заседании СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Она отметила, что после завершения выступления постпреда Израиля «на галерке, где обычно присутствуют журналисты и гости, несколько человек начали истошно вопить».
Как пояснила Захарова, учитывая покушение на Дональда Трампа в США, собравшиеся в зале ООН «люди вздрогнули от внезапных резких звуков», но выяснилось, что «это не теракт, а некий политический перфоманс». При этом «половина подумала, что выкрикиваются слова в поддержку Палестины, другая половина, что речь – об освобождении израильских заложников».
По словам Захаровой, «специально приглашенные постпредством Израиля клакеры» не просто устроили «глупую» акцию, многие в зале решили, что это пропалестинские активисты. «Но, видимо, для отчета перед Тель-Авивом о выполненной миссии сойдет», – заявила она.
«Неужели даже в штаб-квартире ООН, особенно, учитывая то, что творится вокруг американских выборов, не могут навести элементарный порядок в вопросах безопасности?», –заявила Захарова.
Она выразила опасения, что через некоторое время «гости» одной из делегаций примутся мешать работе СБ «разными оригинальными способами». «Не буду перечислять, какими», – заявила Захарова, добавив смайл.
Напомним, сообщалось, что выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку попытались сорвать активисты, но их вывели из зала. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что они были гостями израильской делегации.