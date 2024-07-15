ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.2 комментария
ОАК передала Минобороны первую в этом году партию МиГ-31
ОАК передала Минобороны первую в этом году партию модернизированных самолетов МиГ-31
Авиационный завод «Сокол» в Нижнем Новгороде, который является частью Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК», входит в госкорпорацию «Ростех»), передал Минобороны России первую в текущем году партию истребителей-перехватчиков МиГ-31 после их ремонта и модернизации, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации.
«Авиационная техника была поставлена в рамках выполнения государственного оборонного заказа», – передает ТАСС со ссылкой на корпорацию.
После прохождения комплекса наземных и летных испытаний, подтвердивших соответствие установленным требованиям, самолеты были направлены в места постоянного базирования.