В Тбилиси обвинили США в «фарисействе»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Годами официальные представители США ведут фарисейскую пропаганду о том, что Америка является нашим главным другом и партнером и потратила здесь за тридцать лет 6 млрд долларов. Во-первых, не было никаких шести миллиардов, в реальности речь идет о 4 миллиардах. Но самое важное в том, что 90 % от этой суммы США направили на взращивание своих агентов в Грузии, приведение их во власть и поддержку», – отметил Хаиндрава в открытом письме, опубликованном в понедельник в местных СМИ.

По его утверждению, «параллельно значительная часть долларов была выделена так называемому «гражданскому обществу», то есть в основном на формирование резидентуры».

Именно поэтому, считает Георгий Хаиндрава, грузинский закон «О прозрачности иностранного влияния» вызвал резкую критическую реакцию Запада, так как создалась опасность «финансированию агентурных сетей в ключевой стране региона – Грузии».

Он отмечает, что западные представители своей критикой Грузии «открыто и нагло вмешиваются в национальные дела страны, разговаривают на языке грубых угроз и позволяют себе наставлять народ Грузии с хозяйских позиций».

«Десятилетиями мы слышим основанную на лжи американскую пропаганду о том, что старший брат Грузии ведет себя по отношению к нам бескорыстно. К сожалению, в этом тумане неолиберальной лжи заблудились многие наши граждане», – пишет Георгий Хаиндрава.

Комментируя отказ США от военных учений в Грузии, планировавшихся на конец июля – начало августа, экс-госминистр подчеркивает, что «ни Америка, ни НАТО не готовили грузинскую армию для защиты территориальной целостности страны и ее безопасности».

«Армию Грузии готовили лишь для того, чтобы использовать в своих экспансионистских целях или для обеспечения собственной безопасности», – заявил Георгий Хаиндрава.

Он утверждает, что в планах Запада было открытие «второго фронта» Грузией против России, но когда власти страны отказались использовать грузинскую армию как «пушечное мясо», на Западе «сошли с ума» от «непослушания».

Экс-госминистр подчеркивает, что «в реальности Грузию никто не собирается принимать в НАТО или в Евросоюз».

«Мы нужны им для достижения собственных глобальных целей, что ярко видно на примере Украины, в которой уничтожен генофонд, разрушена экономика. Там потеряно 25 процентов территорий, а 60 процентов населения или сбежали за рубеж или мигрировали внутри страны», – отмечает автор открытого письма.

По его словам, при том, что у Украины «нет ни сил, ни должного человеческого ресурса, ей не дают права остановить военные действия».

«Уже не стесняются открыто призывать воевать до последнего украинца!», – пишет Хаиндрава.

Депутат от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа после покушения на экс-президента США Дональда Трампа заявил, что Америку при ее нынешних властях больше нельзя считать «маяком демократии».

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия «оптимистично настроена» на улучшение отношений с США, однако рассчитывает услышать «конкретные аргументы» в плане претензий Вашингтона к ней.

Премьер-министр заявил, что Грузия ожидает «существенных изменений» в плане оздоровления отношений с США в начале будущего года.