В Тбилиси отказались считать Америку «маяком демократии»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

На пресс-конференции в воскресенье парламентарий сказал, что «к сожалению, при нынешних властях США больше не является маяком демократии».

«И вот при этом власти США критикуют Грузию, читают нам мораль о защите прав человека и о сокращении политической поляризации», – отметил он.

«Принимать критику от США «Грузинская мечта» не может», – сказал Ираклий Заркуа.

«Нападение на будущего президента США является еще одним четким выражением того, как «глобальная партия войны» ведет себя против оппонентов, против лиц, имеющих отличные от нее взгляды, – сказал депутат от «Грузинской мечты». – Во что превратили Америку? Америку, которая всегда была для нас примером! В кандидата в президента стреляете!».

Парламентарий выразил уверенность в победе Дональда Трампа на выборах президента и в то, что тот «вернет США на правильные рельсы».

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия «оптимистично настроена» на улучшение отношений с США, однако рассчитывает услышать «конкретные аргументы» в плане претензий Вашингтона к ней.

Премьер-министр заявил, что Грузия ожидает «существенных изменений» в плане оздоровления отношений с США в начале будущего года.