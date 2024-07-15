  • Новость часаВ авиаслужбах рассказали о последнем докладе экипажа SSJ-100
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Выстрел в ухо сделал победу Трампа неизбежной
    Российские войска освободили Урожайное в ДНР
    Захарова: В США стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам
    Фото раненого Трампа стало интернет-мемом
    Трамп сделал заявление после покушения
    Конгрессмены назвали Байдена виновным в покушении на Трампа
    Раскрыты детали личности подозреваемого в покушении на Трампа
    МИД: Попытка покушения на Путина готовилась на деньги США
    В Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад готовится перенести конфликт с Россией на море

    Война с Россией на море, где США чувствуют себя более уверенно, чем в сухопутных конфликтах, может всерьез рассматриваться демократами как возможность избежать выборов как таковых.

    31 комментарий
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Большая геополитика Орбана с «местечковым» отливом

    Играя в большую геополитику, премьер Венгрии Виктор Орбан стремится добиться вполне «местечковых» целей. Но для их достижения ему понадобятся Россия, Турция, Китай и, конечно, Евросоюз. И Украина в качестве объекта.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Почему англосаксы создали культуру лжи

    Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.

    29 комментариев
    15 июля 2024, 07:13 • Новости дня

    Еще один БПЛА самолетного типа сбили над Брянской областью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Система ПВО России сбила еще один беспилотник самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    Как сообщил Богомаз своем в Telegram-канале, еще один украинский БПЛА самолетного типа уничтожен силами ПВО над Комаричским районом, пострадавших и разрушений нет, передает ТАСС.

    Ранее в понедельник Богомаз сообщил, что над Севским районом Брянской области силами ПВО сбито пять украинских беспилотников.

    14 июля 2024, 09:14 • Новости дня
    Су-34 нанес удар бомбой ФАБ-3000 по позициям ВСУ

    МО: Су-34 нанес удар по дислокации ВСУ планирующей бомбой ФАБ-3000

    Су-34 нанес удар бомбой ФАБ-3000 по позициям ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар бомбой ФАБ-3000 по расположению ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север», сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, экипаж Су-34 ВКС России ударил по пункту временной дислокации противника в зоне ответственности группировки войск «Север» авиационной бомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), после чего вернулся на аэродром вылета, – передает РИА «Новости». Там добавили, что по результатам объективного контроля цель поражена.

    «ФАБ-3000 способна поражать очень укрепленные цели – долговременные сооружения, углубленные командные пункты. С боевой мощью данной бомбы нельзя не считаться. Сложно представить такую цель, которую бы нельзя было поразить авиабомбой такой номинальной массы», – рассказал летчик Су-34.

    Кроме того, Минобороны показало видеоролик с применением ФАБ-3000. На нем видно, как бомба сбрасывается с истребителя и начинает планирование. Также продемонстрировано попадание в цель.

    Ранее в Сети появились кадры удара Су-34 по объекту ВСУ с помощью ФАБ-3000.

    Коментарии (17)
    14 июля 2024, 14:04 • Новости дня
    Российские войска освободили Урожайное в ДНР
    Российские войска освободили Урожайное в ДНР
    @ Вадим Савицкий/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные в ходе спецоперации на Украине освободили населенный пункт Урожайное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных действий овладели населенным пунктом Урожайное ДНР и осуществляют его зачистку и разминирование.

    В Минобороны уточнили, что ВС России нанесли поражение в районах населенных пунктов Журавка, Мирополье, Константиновка Сумской области, Волчанск, Липцы, Тихое, Волчанские Хутора и Старица Харьковской области подразделениям 31-й механизированной и 92-й штурмовой бригад, 34-й, 36-й бригад морской пехоты, 116-й, 117-й, 125-й, 129-й бригад теробороны. Уничтожено до 150 военных, пять пикапов, 155-мм гаубица М777, два орудия Д-20, шесть гаубиц Д-30.

    В сообщении говорится, что российская армия нанесла поражение в районах населенных пунктов Купянск, Синьковка, Табаевка Харьковской области, Петровское, Червоная Диброва, Макеевка ЛНР и Серебрянка ДНР подразделениям 14-й, 44-й, 63-й, 115-й, 116-й механизированных бригад, 107-й, 112-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназначения «Азов». Уничтожено до 520 военных, четыре автомобиля, пять гаубиц (М777, М198, FH-70), две гаубицы L-119, одно орудие М119, станция РЭБ «Анклав-Н», склад боеприпасов.

    Как указали в пресс-службе, в районах населенных пунктов Северск, Григоровка, Переездное, Звановка, Калинина, Предтечино, Андреевка, Верхнекаменское и Часов Яр ДНР ВС РФ уничтожили подразделения 24-й, 54-й, 72-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 10-й горно-штурмовой, 80-й десантно-штурмовой бригад, а также отбили три атаки 5-й штурмовой бригады и поразили до 450 военных, два БТР М113, один HMMWV, девять автомобилей, три САУ М109 Paladin и Krab, одну гаубицу М777, три орудия Д-20, три орудия М119, станцию РЭБ «Анклав», РЛС AN/TPQ-50, шесть складов боеприпасов.

    В ведомстве подчеркнули, что в районах населенных пунктов Новгородское, Розовка, Лозоватское, Тарасовка, Новоселовка Первая и Торецк ДНР российские военные нанесли поражение подразделениям 47-й, 59-й, 110-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад и 109-й бригады теробороны, отбили шесть контратак, и уничтожили до 300 военных, 3 ББМ, 8 автомобилей, 1 гаубица М777, 2 гаубицы «Мста-Б», 2 гаубицы Д-30, 3 орудия М119, РСЗО «Град».

    Кроме того, в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Великая Новоселка и Макаровка ДНР Россия поразила подразделения 72-й механизированной, 58-й мотопехотной, 1-й танковой бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны, отразила две контратаки штурмовых подразделений 123-й бригады теробороны, и ликвидировала до 155 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, пять 155-мм гаубиц FH-70, 152-мм орудие Д-20.

    В ведомстве добавили, что подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 23-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Токаревка Херсонской области, Новокаменка Днепропетровской области, Нестерянка, Пятихатки и севернее Работино Запорожской области.

    «Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, 152-мм орудие Д-20. Кроме того, за сутки уничтожены: станция радиоэлектронной разведки «Пластун», радиолокационная станция воздушной разведки RADA RPS-42 израильского производства и четыре полевых склада боеприпасов», – говорится в сообщении.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по железнодорожному эшелону с личным составом и военной техникой ВСУ, боевым позициям зенитного ракетного комплекса IRIS-T и дивизиона зенитного ракетного комплекса «Печора» 160-й зенитной ракетной бригады ВСУ, уточнили в Минобороны.

    Отмечается, что средствами противовоздушной обороны сбито 33 беспилотных летательных аппарата и 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

    Ранее в Минобороны заявили, что российские военные уничтожили за неделю семь пусковых установок РСЗО HIMARS вместе с их иностранными операторами.

    Коментарии (17)
    12 июля 2024, 09:15 • Новости дня
    Под донецким Нью-Йорком уничтожены две группы резервных сил ВСУ
    Под донецким Нью-Йорком уничтожены две группы резервных сил ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Две группы украинских военнослужащих, которых ВСУ пытались перебросить в качестве резерва в район Нью-Йорка (Новгородское) в ДНР, уничтожены ударами артиллерии и с помощью FPV-дронов. Об этом сообщили в силовых структурах региона.

    Как сообщил источник ТАСС, под Нью-Йорком ВСУ пытались перебросить резервы, но ВС России накрыли их артиллерией и дронами, уничтожив две группы. Он отметил, что ситуация для ВСУ в поселке сложилась непростая, группировка находится под плотным огневым воздействием сразу с нескольких направлений.

    Ранее сообщалось, что четверо украинских военнослужащих переправились через Днепр на самодельных плавсредствах из пластиковых бутылок и сдались в плен.

    Коментарии (0)
    12 июля 2024, 12:22 • Новости дня
    В Совфеде раскритиковали Белый дом за планы «силового ответа» на инцидент с больницей в Киеве

    Сенатор Климов: США словами о «силовом ответе» на инцидент с больницей пытаются придать правдоподобности своей версии случившегося

    В Совфеде раскритиковали Белый дом за планы «силового ответа» на инцидент с больницей в Киеве
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У США нет доказательств якобы вины Москвы в ударе по «Охматдету». Поэтому американским чиновникам приходится выдумывать «трюки», чтобы их легенда выглядела более правдоподобной. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Андрей Климов. Ранее Белый дом пообещал совместный с Киевом «силовой ответ» на инцидент с больницей.

    «Искать совесть у американских чиновников бессмысленно. Они игнорируют нормы морали и нравственности, им незнакома гуманность и логика. Это циничные люди, которые поставили перед собой целью уничтожить российскую цивилизацию», – отметил сенатор Андрей Климов. По его мнению, заявление советника президента США Джейка Салливана о подготовке «силового ответа» на инцидент с больницей сделано неслучайно.

    «Таким образом в Вашингтоне пытаются убедить правительства и граждан самых разных стран в том, что западная версия о случившемся верная. По их мнению, напомню, ракета была вовсе не натовская, а «российская», и ответственна за произошедшее якобы Москва. На фоне отсутствия подтверждающих это фактов США предпринимают трюки, чтобы их легенда выглядела более правдоподобной», – пояснил собеседник.  

    При этом на реальные преступления украинских военных, как например удар по детской площадке в Шебекино, Белый дом традиционно закроет глаза. «Если перевести речь Салливана с извращенного канцелярита, то она будет звучать так: «мы с нашими киевскими марионетками заодно», – отметил парламентарий. Он убежден: США не станут наказывать Киев. «Более того, они продолжат действовать в том же стиле ради достижения собственных целей», – заключил Климов. 

    Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом ведет с украинцами переговоры о «силовом ответе» после инцидента с больницей в Киеве. «Мы работаем с украинцами, чтобы разобраться с этой атакой и ответить на нее силой», – сказал он.

    Речь идет об инциденте, который произошел в понедельник. Напомним ВС России нанесли групповой удар по объектам военной промышленности в украинской столице, в частности, по заводу «Артем». В тот же день ракета упала неподалеку от киевской детской больницы «Охматдет». Сразу после этого на Украине стали распространять фейки о том, что удар якобы нанесен российской Х-101.

    Однако это утверждение не выдерживает критики. Военный аналитик Борис Рожин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что по ряду косвенных признаков боеприпас на видео, которое появилось в Сети, больше похож на ракету AIM-120, используемую для ЗРК NASAMS. Она, скорее всего, и привела к повреждениям в зданиях «Охмадета». Газета ВЗГЛЯД также писала о признаках, которые доказывают, что ракета была на самом деле норвежской и к ее пуску имеют отношение офицеры стран НАТО.

    Между тем, в четверг украинский беспилотник сбросил взрывчатку во двор многоквартирного дома в Шебекино. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадали пятеро детей. Они госпитализированы, состояние двоих оценивается как тяжелое.

    По словам губернатора, взрывное устройство было сброшено противником целенаправленно. «В этом дворе не было военных объектов, и на площадке сидели не военные, а пятеро мальчишек, одному из которых всего лишь 8 лет», – написал Гладков в Telegram-канале.

    Коментарии (25)
    13 июля 2024, 03:40 • Новости дня
    NI: Истребители F-16 морально устарели для участия в крупных конфликтах
    NI: Истребители F-16 морально устарели для участия в крупных конфликтах
    @ Boris Roessler/ DPA/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Истребители F-16, обещанные Киеву, уже устарели для участия в конфликтах с крупными военными державами и не смогут выжить в воздушном пространстве, контролируемом Россией, сообщил National Interest.

    Издание отметило, как только украинские пилоты войдут в воздушное пространство, контролируемое Россией, ценность F-16 снизится, а шансы на его выживание станут крайне малы, передает РИА «Новости».

    Автор материала подчеркнул, что основная проблема истребителей заключается в их заметности для средств обнаружения. F-16 был разработан во времена холодной войны и не предназначен для противостояния современной аппаратуре. В бою против технологичной армии такой заметный самолет попросту не сможет выжить.

    Напомним, по информации Bloomberg, отправка истребителей F-16 на Украину затруднена из-за проблем с запасными частями и языкового барьера между украинскими пилотами и иностранными инструкторами.


    Коментарии (12)
    12 июля 2024, 11:26 • Новости дня
    Украинского шпиона задержали в Крыму

    ФСБ сообщила о задержании в Крыму украинского шпиона

    Украинского шпиона задержали в Крыму
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Агента украинских спецслужб, передававшего информацию о ВС России, задержали в Республике Крым, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону и городу Севастополю.

    Как говорится в сообщении, ФСБ России задержан агент украинских спецслужб, гражданин Украины 1982 года рождения, который находясь на территории Украины, был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству с ГУР МОУ и передавал информацию о местах постоянной дислокации подразделений ВС России в Крыму, передает ТАСС.

    В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

    Ранее Верховный суд Крыма приговорил к 11 годам колонии гражданина Украины, который передавал данные о ВС России в Запорожской области.

    Коментарии (5)
    14 июля 2024, 05:26 • Новости дня
    Макрон заявил военным о решимости не дать России одержать победу на Украине

    В обращении к военным Макрон подчеркнул решимость властей Франции не позволить России одержать победу на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Французские военные знают, насколько важен баланс сил, поэтому нужно понимать решимость властей Франции не позволить России одержать победу в украинском конфликте, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон обратился к военным перед Национальным праздником 14 июля (Днем взятия Бастилии). Макрон подчеркнул, что Франция поддерживает Украину, но не желает эскалации и не «вступает в состояние войны с Россией».

    По его словам, Франция намерена «продолжать оснащать украинцев, чтобы они могли защищаться так долго, как это потребуется». По его словам, «на карту поставлена безопасность в Европе», передает ТАСС.

    В июне Макрон заявил, что вооруженные силы Франции в ближайшем будущем не будут принимать участия в боевых действиях на территории Украины. До этого он поддержал направление западных военных инструкторов на Украину.

    Коментарии (11)
    13 июля 2024, 08:30 • Новости дня
    Российские эксперты научились отличать модификации ракет Storm Shadow

    Tекст: Александра Юдина

    Российские эксперты, изучив полученные в ходе спецоперации фрагменты крылатых ракет Storm Shadow определили особенности работы блоков управления и научились отличать модификации данных ракет, сообщил инженер – специалист по работе с вооружением.

    По его словам, изучение этого блока позволит понять, какие изменения были внесены в конструкцию ракеты, какие новые блоки применены или какие ловушки могут быть установлены, передает РИА «Новости».

    Специалист отметил, что данная информация позволит российским военным более эффективно противодействовать этим ракетам.

    «Когда мы будем работать со следующей ракетой, мы будем понимать, к чему можем быть готовы», – подчеркнул инженер.

    Несколькими днями ранее российские эксперты извлекли и начали изучать элементы системы управления и наведения сбитой в ходе спецоперации крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP. До этого российские специалисты изучили кумулятивную боевую часть этой ракеты.

    Коментарии (0)
    14 июля 2024, 22:44 • Новости дня
    Командир Ту-22М3 рассказал о попытке спецслужб Украины устроить угон самолета

    Командир Ту-22М3 рассказал о предложении Украины устранить остальной экипаж при угоне бомбардировщика

    Командир Ту-22М3 рассказал о попытке спецслужб Украины устроить угон самолета
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Командир бомбардировщика Ту-22М3, которого украинские спецслужбы безуспешно уговаривали угнать самолет, рассказал, что ему предложили принудительно катапультировать остальных членов экипажа.

    «Мне предложили катапультировать их принудительно, так сказать, «гуманным» способом устранить, то есть фактически убить», – приводит слова командира РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия-1».

    Он сообщил, что на связь с ним вышли в октябре 2023 года через Telegram. При этом летчик сообщил, что украинской стороне были известны его имя и имена его близких. «Тот разведчик, с которым я разговаривал, так называемый Павло, он все время торопил меня», – рассказал летчик. Он отметил, что украинская сторона не уделяла внимания «техническим моментам по перегону воздушного судна».

    Командир самолета сообщил, что Ту-22М3, о котором идет речь, участвовал в операциях в Сирии и в Грузии.

    Напомним, сотрудники украинской разведки собирались завербовать российского военного летчика и убедить его переправить ракетоносец «за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии». ФСБ провела «оперативную игру», прием, позволяющий ввести противника в заблуждение, благодаря чему российским военным удалось нанести удар по аэродрому ВСУ Озерное.

    Коментарии (0)
    12 июля 2024, 07:57 • Новости дня
    Киев перебросил солдат ВСУ под Кременную для ударов по мирным жителям

    Марочко: Киев перебросил солдат ВСУ под Кременную для ударов по мирным жителям

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные перебросили группу диверсантов на Сватовско-Кременское направление для совершения атак беспилотниками по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Вдоль линии боевого соприкосновения на сватовско-кременском участке выявлена работа группы украинских боевиков, в задачи которой входит наносить огневые поражения при помощи ударных дронов по гражданским объектам, инфраструктуре, мирному населению в прифронтовых населенных пунктах», передает ТАСС его слова.

    По словам Марочко, целью таких атак является запугивание мирных жителей.

    Накануне генштаб ВСУ назвал самые напряженные направления.

    Коментарии (0)
    13 июля 2024, 00:51 • Новости дня
    Bloomberg: Отправка истребителей F-16 на Украину задерживается из-за запчастей

    Tекст: Максим Попов

    Отправка истребителей F-16 на Украину затруднена из-за проблем с запасными частями и языкового барьера между украинскими пилотами и иностранными инструкторами, сообщило Bloomberg.

    По словам одного из источников агентства, Украина рассчитывает получить шесть F-16 уже этим летом и до 20 истребителей до конца года. Другой источник утверждает, что Украина сможет сформировать только одну эскадрилью из 15-24 истребителей, хотя планировалось поставить 300, передает РИА «Новости».

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США и их союзники «прямо сейчас» направляют Украине истребители F-16, которые прибудут этим летом. По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, истребители F-16, которые Киев получит от западных союзников, будут базироваться на украинской территории, а не в соседних странах, как предполагалось ранее.

    Коментарии (2)
    12 июля 2024, 11:32 • Новости дня
    Суд ДНР приговорил к 14 годам за шпионаж экс-сотрудника миссии ОБСЕ Голду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верховный суд ДНР приговорил к 14 годам лишения свободы за шпионаж ассистента по безопасности специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине 56-летнего Вадима Голду, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

    Как говорится в сообщении, суд установил, что в декабре 2021 года Голда в ДНР собирал данные данных об объектах промышленности республики в интересах разведки иностранного государства, передает ТАСС.

    Суд также конфисковал 43 бронированных автомобиля Toyota Land Cruiser 200, которые использовали сотрудники СММ ОБСЕ на Украине.

    Ранее Верховный суд Крыма приговорил к 11 годам колонии гражданина Украины, который передавал данные о ВС России в Запорожской области.

    Коментарии (0)
    12 июля 2024, 23:36 • Новости дня
    В Киеве допустили отмену ограничений на удары по территории России

    Tекст: Максим Попов

    Страны НАТО могут отменить ограничения на удары по территории России в ближайшее время, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

    «До сих пор есть ограничения на обстрелы вглубь России. У разных стран-участниц альянса разные позиции, в частности, по вопросу ударов по территории России. Я думаю, что партнеры близки к тому, чтобы решить этот вопрос», – приводит ТАСС слова Андрея Ермака.

    По его словам, на саммите в Вашингтоне не обсуждалась заморозка конфликта на Украине, даже за кулисами.

    Напомним, накануне заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков предположил, что США уже сняли ограничения на удары ВСУ по территории России.


    Коментарии (0)
    12 июля 2024, 13:03 • Новости дня
    Гладков сообщил о гибели начальника УОР Шебекина Александра Маслиенко

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    При исполнении служебного долга погиб начальник управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа Александр Маслиенко, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Как сообщил Гладков в Telegram-канале, подполковник полиции, ветеран боевых действий Александр Маслиенко в момент атаки помогал жителям села.

    «Свой жизненный путь он посвятил служению родной земле, людям и Отечеству. Мы склоняем головы перед его мужеством. Светлая память Александру Александровичу. Выражаю самые глубокие соболезнования всем родным и близким… Погиб, спасая других, ценой собственной жизни», – написал Гладков.

    Напомним, в результате атаки ВСУ на детскую площадку Шебекино было ранено пятеро детей. Двое из них находились в тяжелом состоянии.

    Коментарии (0)
    13 июля 2024, 05:32 • Новости дня
    При атаке БПЛА загорелась нефтебаза в Ростовской области

    Tекст: Максим Попов

    В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Цимлянском районе Ростовской области произошло возгорание на нефтебазе, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    По словам Голубева, атака украинского беспилотника произошла приблизительно в 4.00 мск. На данный момент погибших и пострадавших нет, передает ТАСС.

    Напомним, 9 июля в результате атаки БПЛА в Ростовской области загорелись два трансформатора.


    Коментарии (0)
    Главное
    В машине подозреваемого в покушении на Трампа нашли взрывные устройства
    Су-34 нанес удар бомбой ФАБ-3000 по позициям ВСУ
    В Китае начали продавать футболки с Трампом сразу после покушения
    Маск сравнил Трампа с Рузвельтом по «крутости»
    Стало известно о четвертом за неделю поджоге автомобиля ВСУ в Одессе
    Фигуристка Трусова возобновила профессиональную карьеру
    Москвичей предупредили о грозе с градом и сильном ветре

    Как быстро и резко просядут цены на новостройки

    После отмены массовой льготной ипотеки цены на новостройки уже начали снижаться. Постепенно они могут упасть на целых 40%, и не через два года, а намного быстрее – в течение года. Такое мнение выразил депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Однако участники рынка не видят предпосылок для столь резкого снижения цен. Как изменятся рынок новостроек и цены на жилье? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский и НАТО поставили на удар изнутри России

    Благодаря премьер-министру Венгрии Виктору Орбану стал известен общий план, на основании которого Владимир Зеленский рассчитывает одержать победу над Россией. Этот план готовы обеспечивать в НАТО, поскольку он не подразумевает отправку на Украину войск альянса и критичного роста расходов. В чем этот план? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответ на новые ракеты в Европе даст «конструкторская подсобка» России

    Сразу четыре страны ЕС договорились о разработке ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В их числе Франция, Германия, Италия и Польша. При этом ранее стало известно о размещении американских ракет того же класса в ФРГ в 2026 году. Зачем европейцам понадобились свои ракеты и чем на это ответит Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Выстрел в ухо сделал победу Трампа неизбежной

    В Пенсильвании произошло покушение на Дональда Трампа. Главный кандидат в президенты от Республиканской партии США отделался легким ранением в ухо, а стрелок убит. Мнения о мотивации преступника разнятся: кто-то говорит о заказе со стороны «глубинного государства», кто-то – об инсценировке со стороны самого Трампа или мести демократов. Кто может стоять за покушением и какие последствия оно будет иметь для американского общества? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как в НАТО обманули Ельцина

      Агентство национальной безопасности (АНБ) США сняло гриф «секретно» с некоторых документов 30-летней давности, касающихся отношений России и НАТО. Из них следует, что альянс обманывал Москву уже тогда, имея особые планы на Украину. Однако президент Борис Ельцин обманывался меньше, чем казалось многим.

    • Украинцев вышлют из Германии после 2025 года

      Глава Баварии и партии ХСС Маркус Зёдер пообещал помочь Киеву в том, чтобы отправить на фронт украинских уклонистов, которые скрылись в Германии. Ранее власти ФРГ клялись, что такого не будет, но в следующем году власть сменится, чтобы выполнить обещание Зёдера.

    • План победы над Россией от Киева и НАТО

      В Вашингтоне завершился саммит НАТО, главный итог которого для России – продолжение конфликта как минимум на том же уровне: альянс не отказался от своих целей и рассчитывает победить. А у Владимира Зеленского даже есть «план победы», который раскрыл премьер Венгрии Виктор Орбан.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............