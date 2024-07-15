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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Большая геополитика Орбана с «местечковым» отливом

    Играя в большую геополитику, премьер Венгрии Виктор Орбан стремится добиться вполне «местечковых» целей. Но для их достижения ему понадобятся Россия, Турция, Китай и, конечно, Евросоюз. И Украина в качестве объекта.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Почему англосаксы создали культуру лжи

    Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.

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    15 июля 2024, 06:48 • Новости дня

    Мощный взрыв прогремел в Одессе

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе прозвучал мощный взрыв, это уже третий взрыв за ночь в городе, сообщают украинские СМИ.

    В Одесской области Украины объявлена воздушная тревога, передает РИА «Новости».

    Также тревога прозвучала в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях, передает ТАСС.

    Напомним, украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Одессе. Кроме того, взрывы прогремели в Харькове.

    13 июля 2024, 15:05 • Новости дня
    Украинцев возмутило выступление Галкина на свадьбе киевлянки в Италии

    Украинцев возмутило выступление Галкина на роскошной свадьбе в Италии

    Украинцев возмутило выступление Галкина на свадьбе киевлянки в Италии
    @ Андрей Любимов/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские пользователи соцсетей возмутились свадьбой украинки Ангелины Терской в Италии, на которой выступил юморист Максим Галкин (признан иноагентом в России). Артист спел на торжестве несколько песен.

    «Ваше веселье сильно диссонирует с тем, что переживают на своей земле украинцы. Галкин не отличает украинцев от тех, кто «косит» под украинцев, и тоже вляпался», – пишут комментаторы.

    Юморист выступил на свадьбе с песнями на украинском языке «Смерека», «Золото Карпат» и «Одной калиной», пишет издание «Страна.ua».

    Отмечается, что молодожены родом из Киева, торжества состоялись 10 июля на вилле Бальбиано, которую им сдавали в аренду якобы российские бизнесмены за 19 тыс. евро в сутки. Саму свадьбу украинские СМИ оценили в 1 млн евро.

    Ряд украинцев отметили, что свадьба должна была быть поскромнее, поскольку в такие времена было бы уместно «показать, что ты стоишь вряд со своими людьми».

    Сама Терская в ответ на возмущение указала, что не живет на территории Украины, но «донатит», «ненавидит Россию». Также она заявила, что семья рассчитывает вернуться на Украину.

    Ранее Галкин пытался снять с себя статус иностранного агента в России, но ему отказали в суде.

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    13 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    Кремль отреагировал на слова Буданова о покушениях на Путина

    Песков: Безопасность Путина обеспечивается на должном уровне

    Кремль отреагировал на слова Буданова о покушениях на Путина
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Угрозы, исходящие от киевского режима, очевидны, президент России Владимир Путин надежно защищен от них, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне», – сказал Песков, комментируя слова главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) о том, что Киев предпринимал попытки покушения на жизнь Путина, передает ТАСС.

    Ранее Буданов заявил, что киевский режим пытался покушаться на жизнь президента России Владимира Путина, но они не имели успеха.

    Коментарии (28)
    14 июля 2024, 10:14 • Новости дня
    МИД: Попытка покушения на Путина готовилась на деньги США
    МИД: Попытка покушения на Путина готовилась на деньги США
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Попытка покушения на президента Владимира Путина, о которой говорил глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), готовилась на деньги США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, один из главарей киевского режима Буданов открыто признался, что ГУР готовило покушение на президента России и делалось это на американские деньги, «без которых никакой зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы», передает РИА «Новости».

    Ранее Буданов заявил, что киевский режим пытался покушаться на жизнь президента России Владимира Путина, но попытки не имели успеха.

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что угрозы, исходящие от киевского режима, очевидны, президент России Владимир Путин надежно защищен от них.

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    13 июля 2024, 19:41 • Новости дня
    Названо число французов, воюющих в Харьковской области

    Источник: В Харьковской области за ВСУ воет Иностранный легион Франции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На стороне украинской армии в Харьковской области могут воевать военнослужащие Иностранного легиона Франции, сообщил источник в силовых структурах в субботу.

    В районе этого региона могут воевать «до 100 французов», заявил собеседник ТАСС.

    По его словам, они рассредоточены по территории региона. Это могут быть сотрудники иностранного легиона французской армии.

    Впервые о потерях Иностранного легиона Франции в зоне СВО российские военкоры сообщали еще в мае.

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    13 июля 2024, 15:04 • Новости дня
    Буданов рассказал о попытках покушения на Путина

    В украинской разведке рассказали о попытках покушения на Путина

    Буданов рассказал о попытках покушения на Путина
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим пытался покушаться на жизнь президента России Владимира Путина, но покушения не имели успеха, заявил глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов).

    «Они были, но, как видите, тоже пока неудачны», – заявил Буданов, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.

    В 2013 году в России осудили готовившего покушение на Путина в 2012 году Илью Пьянзина, его приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Тогда гражданин Казахстана Пьянзин вступил в террористическую банду в Одессе, которая собралась организовать покушение на российского политика.

    В 2018 году суд отказал Пьянзину в условно-досрочном освобождении.

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    13 июля 2024, 21:54 • Новости дня
    Опубликованы кадры удара «Искандерами» по эшелону ВСУ под Харьковом

    ВС России нанесли удар по эшелону ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Запись удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по железнодорожному эшелону 53-й отдельной механизированной бригады (омбр) опубликовало Минобороны.

    Удар наносился двумя оперативно-тактическими ракетами по месту стоянки эшелона бригады в селе Буды Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Удалось уничтожить порядка 20 единиц военной техники, включая три немецких БМП Marder и до 120 украинских военнослужащих.

    Результат нанесения ударов фиксировался с беспилотника Орлан-10.

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    13 июля 2024, 11:30 • Новости дня
    Bild: Обещанные Киеву системы ПВО не смогут работать в семи приграничных регионах
    Bild: Обещанные Киеву системы ПВО не смогут работать в семи приграничных регионах
    @ Karl-Josef Hildenbrand/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новые комплексы ПВО Patriot и ЗРК SAMP/T, которые страны НАТО пообещали предоставить Киеву, не смогут защитить Харьков, Сумы, Николаев и Чернигов, считают немецкий военный обозреватель Юлиан Репке и австрийский политолог Густав Грессель, пишет Bild.

    Западные комплексы не смогут работать в Николаевской, Харьковской, Черниговской, Сумской областях, а также на оккупированных ВСУ территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей. То есть, они не смогут действовать слишком близко к линии фронта, поскольку там развита российская разведка дронами и высок риск обнаружения и уничтожения техники, поясняют аналитики, пишет Bild.

    Сейчас два комплекса ПВО Patriot защищают Киев, еще по одному – Львов и Одессу, сообщают эксперты. По их мнению, новые Patriot и SAMP/T могут отправить на защиту Днепра, Кривого Рога, Винницы и будущей базы F-16 на западе Украины.

    Отмечается также, что Patriot и SAMP/T не сочетаются друг с другом из-за разного программного обеспечения и в случае выхода из строя одной системы другая не сможет ее заменить или защитить.

    Ранее США и их союзники пообещали выделить более 1 млрд долларов на ПВО Украины.

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    13 июля 2024, 19:25 • Новости дня
    Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе Белоруссии и Украины

    Лукашенко: Украина отвела свои войска от границы с Белоруссией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Напряженность на белорусско-украинской границе устранена, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу вечером.

    Украинская сторона «после определенной работы» белорусской стороны отвела свои вооруженные силы и дополнительные войска от границы Белоруссии, заявил Лукашенко, передает БелТА.

    Он добавил, что эти войска киевский режим «вообще вывел из зоны белорусско-украинской границы».

    «Сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет», – заключил глава белорусского государства.

    Ранее в субботу он прибыл на границу Белоруссии с Украиной.

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    13 июля 2024, 08:21 • Новости дня
    Стало известно о сильном взрыве на военном объекте в пригороде Полтавы

    Подполье: Известно о сильном взрыве на военном объекте в пригороде Полтавы

    Tекст: Александра Юдина

    Сильный взрыв прогремел ночью на военном объекте в пригороде Полтавы в районе аэродрома, сообщает подполье.

    Известно, что сильный взрыв прогремел в пригороде Полтавы близ аэродрома, передает РИА «Новости».

    расположенная в Одесской области портовая инфраструктура была повреждена из-за взрывов.

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    12 июля 2024, 12:22 • Новости дня
    В Совфеде раскритиковали Белый дом за планы «силового ответа» на инцидент с больницей в Киеве

    Сенатор Климов: США словами о «силовом ответе» на инцидент с больницей пытаются придать правдоподобности своей версии случившегося

    В Совфеде раскритиковали Белый дом за планы «силового ответа» на инцидент с больницей в Киеве
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У США нет доказательств якобы вины Москвы в ударе по «Охматдету». Поэтому американским чиновникам приходится выдумывать «трюки», чтобы их легенда выглядела более правдоподобной. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Андрей Климов. Ранее Белый дом пообещал совместный с Киевом «силовой ответ» на инцидент с больницей.

    «Искать совесть у американских чиновников бессмысленно. Они игнорируют нормы морали и нравственности, им незнакома гуманность и логика. Это циничные люди, которые поставили перед собой целью уничтожить российскую цивилизацию», – отметил сенатор Андрей Климов. По его мнению, заявление советника президента США Джейка Салливана о подготовке «силового ответа» на инцидент с больницей сделано неслучайно.

    «Таким образом в Вашингтоне пытаются убедить правительства и граждан самых разных стран в том, что западная версия о случившемся верная. По их мнению, напомню, ракета была вовсе не натовская, а «российская», и ответственна за произошедшее якобы Москва. На фоне отсутствия подтверждающих это фактов США предпринимают трюки, чтобы их легенда выглядела более правдоподобной», – пояснил собеседник.  

    При этом на реальные преступления украинских военных, как например удар по детской площадке в Шебекино, Белый дом традиционно закроет глаза. «Если перевести речь Салливана с извращенного канцелярита, то она будет звучать так: «мы с нашими киевскими марионетками заодно», – отметил парламентарий. Он убежден: США не станут наказывать Киев. «Более того, они продолжат действовать в том же стиле ради достижения собственных целей», – заключил Климов. 

    Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом ведет с украинцами переговоры о «силовом ответе» после инцидента с больницей в Киеве. «Мы работаем с украинцами, чтобы разобраться с этой атакой и ответить на нее силой», – сказал он.

    Речь идет об инциденте, который произошел в понедельник. Напомним ВС России нанесли групповой удар по объектам военной промышленности в украинской столице, в частности, по заводу «Артем». В тот же день ракета упала неподалеку от киевской детской больницы «Охматдет». Сразу после этого на Украине стали распространять фейки о том, что удар якобы нанесен российской Х-101.

    Однако это утверждение не выдерживает критики. Военный аналитик Борис Рожин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что по ряду косвенных признаков боеприпас на видео, которое появилось в Сети, больше похож на ракету AIM-120, используемую для ЗРК NASAMS. Она, скорее всего, и привела к повреждениям в зданиях «Охмадета». Газета ВЗГЛЯД также писала о признаках, которые доказывают, что ракета была на самом деле норвежской и к ее пуску имеют отношение офицеры стран НАТО.

    Между тем, в четверг украинский беспилотник сбросил взрывчатку во двор многоквартирного дома в Шебекино. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадали пятеро детей. Они госпитализированы, состояние двоих оценивается как тяжелое.

    По словам губернатора, взрывное устройство было сброшено противником целенаправленно. «В этом дворе не было военных объектов, и на площадке сидели не военные, а пятеро мальчишек, одному из которых всего лишь 8 лет», – написал Гладков в Telegram-канале.

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    12 июля 2024, 12:16 • Новости дня
    В Совфеде объяснили слова Байдена о бессмысленности ударов ВСУ вглубь России

    Сенатор Долгов: Вашингтону не удастся усыпить бдительность России

    В Совфеде объяснили слова Байдена о бессмысленности ударов ВСУ вглубь России
    @ Ken Cedeno/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В США давно нет консенсуса относительно помощи Украине, поэтому Белый дом в преддверии выборов пытается сыграть на внутреннюю аудиторию. Однако не стоит обманываться: Запад давно дал все разрешения Украине и всячески помогает ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее президент США Джо Байден заявил о бессмысленности ударов ВСУ вглубь российских территорий.

    «Все разрешения уже даны, а оружие продолжает поставляться. Более того, свои позиции Запад обозначил на саммите НАТО, поэтому «словесная эквилибристика» Белого дома не должна вводить нас в заблуждение – американцы, британцы и французы напрямую участвуют в конфликте», – сказал сенатор Константин Долгов.

    Парламентарий напоминает – ВСУ не способны сами использовать западное вооружение, поэтому этим занимаются иностранцы. Кроме того, НАТО предоставляет украинским военным разведданные. «Мы понимаем, что обстрелы российских территорий уже сейчас ведутся не старым советским оружием, поэтому усыпить бдительность Москвы у них не получится», – подчеркнул он.

    Спикер допускает, что в Вашингтоне заявляют о бессмысленности ударов по России из-за того, что «в США давно нет консенсуса относительно поддержки Украины и Белый дом в преддверии выборов пытается сыграть на внутреннюю аудиторию». Вместе с тем Долгов убежден в том, что пока Байден находится у власти, не стоит ожидать изменения позиции Штатов. «России же необходимо принимать все необходимые меры для нейтрализации угроз», – заключил сенатор.

    Ранее президент США Джо Байден посчитал, что нет смысла разрешать украинским военным применять американское оружие для нанесения ударов по Москве или вглубь России. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.

    «Мы разрешили Зеленскому применять американские вооружения в краткосрочной перспективе вблизи границы вглубь России. К примеру, если бы у Зеленского были средства для нанесения удара по Москве, по Кремлю, имело бы это смысл? Не имело бы», – сказал американский лидер. При этом Байден добавил, что Украина должна оптимально распоряжаться тем вооружением, которое ей предоставляют США.

    Тем временем координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжают обсуждать с Украиной ограничения на удары американским оружием вглубь России. «На данный момент нет никаких изменений (ограничений на применение американского оружия для ударов по российской территории). Мы продолжаем обсуждать это с украинцами и понимаем, из чего исходит Зеленский, но должны очень тщательно обдумывать каждое решение, которое принимаем… уделяя должное внимание угрозе эскалации», – сообщил он.

    Напомним, в конце мая Байден частично позволил Украине наносить удары американским оружием по России. В Белом доме подчеркивали, что сохраняется запрет на использование средств дальнего огневого поражения для ударов вглубь российской территории. Однако украинские власти просят США снять имеющиеся ограничения.

    Как писала ранее газета Politico, «Украина планирует усилить давление на администрацию Байдена». Украинская стороны заявляла, что в первую очередь ВСУ необходимо разрешение на более широкое использование дальнобойных ракет ATACMS.

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    14 июля 2024, 12:25 • Новости дня
    Стало известно о четвертом за неделю поджоге автомобиля ВСУ в Одессе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Четвертый автомобиль ВСУ подожгли в Одессе за неделю, сообщило украинское издание «Страна».

    Как говорится в сообщении, четвертый за неделю поджог машины ВСУ произошел в Одессе, передает РИА «Новости».

    Ранее издание «Страна» сообщало, что машину военнослужащего подожгли в Одессе.

    Коментарии (37)
    14 июля 2024, 01:01 • Новости дня
    На Украине оценили снижение численности населения

    Глава украинского Института демографии Либанова заявила о необходимости завозить в страну ежегодно до 300 тыс. мигрантов

    На Украине оценили снижение численности населения
    @ Sergii Kharchenko/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    К 2033 году максимально возможная численность населения Украины не будет превышать 35 млн человек, причем речь идет о территории в границах 1991 года, заявила директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

    Либанова напомнила, что в 1993 году был зафиксирован исторический максимум – 52 млн человек. Она призвала «забыть» об этом, поскольку «52 млн не будет никогда». «Самый оптимистический вариант» предсказывает 35 млн человек без учета выхода ряда регионов из состава Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Либанова полагает, что сохранить уровень населения в 30 млн человек Украине позволит только ежегодный въезд до 300 тыс. мигрантов. Она выразила надежду, что на Украину приезжать будут не только мигранты из менее развитых стран, но и молодежь из Польши и стран Прибалтики.

    Напомним, Всемирный банк сообщал, что население страны снизилось на 15% после начала российской специальной военной операции.

    Коментарии (12)
    12 июля 2024, 09:37 • Новости дня
    Орбан заявил о готовности Трампа урегулировать конфликт на Украине
    Орбан заявил о готовности Трампа урегулировать конфликт на Украине
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер Венгрии Виктор Орбан в ходе своей мирной инициативы по Украине провел пятую встречу с бывшим американским президентом Дональдом Трампом и заверил, что тот сможет «решить вопрос» с украинским кризисом.

    «Переговоры с президентом Трампом о мире. Хорошая новость дня: он решит вопрос», – передает РИА «Новости» его слова.

    Также венгерский премьер опубликовал кадры со встречи в имении Трампа Мар-а-Лаго после саммита НАТО в Вашингтоне, подписав их «Миссия мира 5.0. Мар-а-Лаго».

    В ответ на его публикацию Трамп в соцсети Truth Social написал, что конфликт на Украине вообще не должен был начаться.

    «Должен быть мир, и быстро. Слишком много людей погибло в конфликте, который вообще не должен был начинаться», – подчеркнул он.

    Напомним, журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники заявила, что украинские власти хотят созвать вторую «мирную конференцию» по урегулированию конфликта на Украине до президентских выборов в США, поскольку опасаются возможной победы Дональда Трампа. Планируется, что конференция пройдет с участием России.

    Коментарии (10)
    13 июля 2024, 03:40 • Новости дня
    NI: Истребители F-16 морально устарели для участия в крупных конфликтах
    NI: Истребители F-16 морально устарели для участия в крупных конфликтах
    @ Boris Roessler/ DPA/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Истребители F-16, обещанные Киеву, уже устарели для участия в конфликтах с крупными военными державами и не смогут выжить в воздушном пространстве, контролируемом Россией, сообщил National Interest.

    Издание отметило, как только украинские пилоты войдут в воздушное пространство, контролируемое Россией, ценность F-16 снизится, а шансы на его выживание станут крайне малы, передает РИА «Новости».

    Автор материала подчеркнул, что основная проблема истребителей заключается в их заметности для средств обнаружения. F-16 был разработан во времена холодной войны и не предназначен для противостояния современной аппаратуре. В бою против технологичной армии такой заметный самолет попросту не сможет выжить.

    Напомним, по информации Bloomberg, отправка истребителей F-16 на Украину затруднена из-за проблем с запасными частями и языкового барьера между украинскими пилотами и иностранными инструкторами.


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      В Вашингтоне завершился саммит НАТО, главный итог которого для России – продолжение конфликта как минимум на том же уровне: альянс не отказался от своих целей и рассчитывает победить. А у Владимира Зеленского даже есть «план победы», который раскрыл премьер Венгрии Виктор Орбан.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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