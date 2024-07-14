Война с Россией на море, где США чувствуют себя более уверено, чем в сухопутных конфликтах, может всерьез рассматриваться демократами как возможность избежать выборов как таковых.29 комментариев
Путин поздравил сотрудников рыбного хозяйства с праздником
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников рыбопромышленного комплекса России с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Сегодня рыбопромышленный комплекс нашей страны успешно адаптируется к требованиям внутреннего рынка и непростым внешнеэкономическим условиям, проходит через масштабную модернизацию. На отечественных верфях строятся промысловые суда, создаются перерабатывающие заводы и логистическая инфраструктура, растет конкурентоспособность и технологическая независимость этого стратегически важного сектора», – передает ТАСС текст телеграммы.
Президент отметил внимание, уделяемое отраслевой науке, подготовке квалифицированных кадров, созданию достойных условий труда. «Отрадно, что, решая задачи, стоящие перед рыбохозяйственным комплексом, вы опираетесь на опыт и замечательные традиции предшественников», – добавил глава государства.