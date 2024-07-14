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    14 июля 2024, 10:23 • Новости дня

    Путин поздравил сотрудников рыбного хозяйства с праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников рыбопромышленного комплекса России с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    «Сегодня рыбопромышленный комплекс нашей страны успешно адаптируется к требованиям внутреннего рынка и непростым внешнеэкономическим условиям, проходит через масштабную модернизацию. На отечественных верфях строятся промысловые суда, создаются перерабатывающие заводы и логистическая инфраструктура, растет конкурентоспособность и технологическая независимость этого стратегически важного сектора», – передает ТАСС текст телеграммы.

    Президент отметил внимание, уделяемое отраслевой науке, подготовке квалифицированных кадров, созданию достойных условий труда. «Отрадно, что, решая задачи, стоящие перед рыбохозяйственным комплексом, вы опираетесь на опыт и замечательные традиции предшественников», – добавил глава государства.

    13 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    Кремль отреагировал на слова Буданова о покушениях на Путина

    Песков: Безопасность Путина обеспечивается на должном уровне

    Кремль отреагировал на слова Буданова о покушениях на Путина
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Угрозы, исходящие от киевского режима, очевидны, президент России Владимир Путин надежно защищен от них, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне», – сказал Песков, комментируя слова главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) о том, что Киев предпринимал попытки покушения на жизнь Путина, передает ТАСС.

    Ранее Буданов заявил, что киевский режим пытался покушаться на жизнь президента России Владимира Путина, но они не имели успеха.

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    13 июля 2024, 15:04 • Новости дня
    Буданов рассказал о попытках покушения на Путина

    В украинской разведке рассказали о попытках покушения на Путина

    Буданов рассказал о попытках покушения на Путина
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим пытался покушаться на жизнь президента России Владимира Путина, но покушения не имели успеха, заявил глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов).

    «Они были, но, как видите, тоже пока неудачны», – заявил Буданов, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.

    В 2013 году в России осудили готовившего покушение на Путина в 2012 году Илью Пьянзина, его приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Тогда гражданин Казахстана Пьянзин вступил в террористическую банду в Одессе, которая собралась организовать покушение на российского политика.

    В 2018 году суд отказал Пьянзину в условно-досрочном освобождении.

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    11 июля 2024, 15:32 • Новости дня
    Путин: БРИКС сопротивляются элиты стран «золотого миллиарда»
    Путин: БРИКС сопротивляются элиты стран «золотого миллиарда»
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Странам – участницам БРИКС ожесточенно сопротивляются элиты государств так называемого золотого миллиарда, заявил президент России Владимир Путин на Парламентском форуме БРИКС.

    «Мы хорошо понимаем, что становление мироустройства, отражающего реальный баланс сил, новую геополитическую, экономическую, демографическую реальность, [это] процесс сложный и во многом, к сожалению, даже болезненный», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Сложность этого процесса, по мнению российского лидера, заключается в том, что «усилия участников БРИКС и других развивающихся стран наталкиваются на ожесточенное сопротивление правящих элит государств так называемого золотого миллиарда».

    Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в очереди на присоединение к БРИКС стоят 24 страны.

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    11 июля 2024, 17:20 • Новости дня
    Разработчик электрокара «Атом» получил российское гражданство

    Путин дал гражданство России разработчику электрокара «Атом»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Разработчик электромобиля «Атом» и исполнительный директор АО «Кама» Харальд Грюбель получил гражданство Российской Федерации, указ подписал президент РФ Владимир Путин.

    В документе сообщается о принятии в гражданство России Грюбеля Харальда Гюнтера, родившегося 16 октября 1967 года в Германии, передает ТАСС.

    Грюбель является исполнительным директором АО «Кама», предприятие разрабатывает электромобиль «Атом».

    Напомним, «Атом» планируется подготовить в предсерийном варианте в конце 2024 года.

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    13 июля 2024, 15:01 • Новости дня
    Путин подписал закон о выплате работающим россиянам с двумя и более детьми

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин подписал закон о выплате работающим россиянам, имеющим двух и более детей в случае, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума.

    Согласно опубликованному на сайте правовой информации документу, выплата будет предоставляться россиянам, которые постоянно проживают на территории страны, являются налоговыми резидентами, а с доходов оплачивают НДФЛ.

    Уточняется, что среднедушевой доход семьи при этом не должен превышать 1,5 прожиточного минимума, который установлен в области по месту жительства.

    Известно, что размер выплаты будет определен в виде разницы между суммой НДФЛ за предшествующий году обращения год по ставке в 6%. То есть по итогам года семье будет возвращаться разница между 13% и 6% налога.

    Подать заявление о назначении выплаты в территориальный орган Соцфонда можно с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, когда был исчислен НДФЛ.

    Выплата производится каждому из родителей (опекунов, усыновителей, попечителей) детей в возрасте до 18 лет и детей-студентов в возрасте до 23 лет, но при условии, что они не имеют задолженности по уплате алиментов.

    Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

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    11 июля 2024, 16:25 • Новости дня
    Защищавший Донбасс серб Йокич получил гражданство России

    Путин дал гражданство России защищавшему Донбасс сербу Йокичу

    Защищавший Донбасс серб Йокич получил гражданство России
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Гражданин Сербии Александр Йокич, участвующий в защите Донбасса с 2021 года, получил российское гражданство по указу президента России Владимира Путина.

    Александр Йокич, родившийся 26 января 2003 года в Сербии, получил российское гражданство, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Ранее молодой человек заявлял, что приехал защищать Донбасс после школы, он участвовал в боевых действиях с 2021 года. Из-за юридических проблем его могли выдворить на родину, в Сербию, где ему грозило 25 лет тюрьмы по статье о наемничестве.

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    13 июля 2024, 10:08 • Новости дня
    Сайт Кремля впервые за шесть лет обновил раздел с биографией Путина
    Сайт Кремля впервые за шесть лет обновил раздел с биографией Путина
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальную биографию президента России Владимира Путина на сайте Кремля обновили впервые с 2018 года.

    Биография российкого лидера дополнена информацией о событиях с период с 2018 по 2024 годы, теперь в ней есть сведения об открытии движения по Крымскому мосту, Чемпионате мира по футболу в России, пандемии коронавируса, создании вакцины «Спутник» и поправках в Конституцию, передает РИА «Новости».

    Также есть отдельная глава о специальной военной операции на Украине, в которой приводятся цитаты Путина. В ней также рассказывается о референдумах и вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

    Последний раздел посвящен президентским выборам 2024 года.

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    12 июля 2024, 16:25 • Новости дня
    Путин назвал ошибкой безразличие Запада к ударам ВСУ по ЗАЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад совершает большую ошибку, закрывая глаза на удары Киева по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Запорожской области Евгением Балицким.

    Удары ВСУ по станции требуют особого внимания российской стороны, при этом союзники Киева не обращают внимания на эти атаки, подчеркнул Путин, передает ТАСС.

    «То, что противник наносит удары теперь уже прямо по станции, это, конечно, требует особого внимания с нашей стороны, и, к сожалению, не привлекает внимания со стороны тех людей и тех сил, которые киевский режим поддерживают сегодня, – сказал он. Это их большая ошибка, мы об этом еще вспомним, об этом еще поговорим не один раз».

    На прошлой неделе Киев ударил беспилотниками по относящейся к ЗАЭС подстанции «Радуга».

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    11 июля 2024, 15:18 • Новости дня
    Путин назвал приоритетную задачу БРИКС

    Путин: Главной задачей БРИКС является достижение справедливых перемен в мировой экономике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Достижение справедливых перемен в мировой экономике является одной из основных задач БРИКС, заявил президент России Владимир Путин на Парламентском форуме объединения.

    Глава государства добавил, что объединение уделяет отдельное внимание увеличению доли национальных валют в торговле и созданию безопасных финансовых инструментов, передает ТАСС.

    «Большое внимание уделяем увеличению доли национальных валют в торговле и инвестициях, а также разработке надежных и безопасных финансовых инструментов, механизмов взаимных расчетов», – сказал он.

    Ранее Путин допустил появление в будущем парламента БРИКС.

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    13 июля 2024, 19:57 • Новости дня
    Лукашенко пообещал обсудить с Путиным мирные переговоры по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным украинский кризис, и отметил, что необходимо договариваться, поскольку российская сторона к этому готова.

    На Украине называют белорусов «чуть ли не врагами», но белорусская сторона не враг для украинцев, заявил Лукашенко, передает БелТА.

    «Россияне готовы садиться за стол переговоров и договариваться. Обсуждать и договариваться. Пока подталкиваемые натовцами (мы это видим по последнему совещанию блока НАТО) украинцы воюют», – отметил он.

    По его мнению, договоренности нужно наладить «побыстрее», поскольку вместо диалога и разговора «будет эскалация, и будут гибнуть люди».

    Лукашенко пообещал, что поговорит на тему договоренностей с российским коллегой в ближайшее время.

    В июне президент России Владимир Путин называл условия для начала мирных переговоров с киевским режимом. Украинские власти для этого должны вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

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    11 июля 2024, 17:44 • Новости дня
    Путин: Россия рада началу полноценной работы Ирана в БРИКС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Участие Ирана в Парламентском форуме БРИКС будет полезным и своевременным, заявил президент России Владимир Путин.

    «Работа в рамках сегодняшнего мероприятия межпарламентского измерения БРИКС будет очень полезной, и она является своевременной, что самое важное. Иран начинает полноценную работу в рамках этого объединения, мы этому очень рады, вместе с вами совместно организовывали вступление Ирана [в БРИКС]», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    На полях форума Путин провел встречу с председателем Собрания исламского совета (парламента) Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.

    Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Москва готова принять спикера иранского парламента (меджлиса) Мохаммада Багера Галибафа с официальным визитом.

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    11 июля 2024, 15:04 • Новости дня
    Путин допустил появление в будущем парламента БРИКС
    Путин допустил появление в будущем парламента БРИКС
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    БРИКС может в будущем получить институциализированную парламентскую структуру, заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам Парламентского форума БРИКС.

    «БРИКС пока не имеет собственной, институционально оформленной парламентской структуры. Но, полагаю, что в будущем эта идея обязательно реализуется», – передает ТАСС слова Путина.

    «И ваш форум, уверен, будет этому способствовать», – добавил президент России.

    Ранее в четверг председатель Милли меджлиса (парламента) страны Сахиба Гафарова на пленарном заседании Х Парламентского форума БРИКС заявила, что Азербайджан намерен стать полноправным членом БРИКС.

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    11 июля 2024, 22:59 • Новости дня
    Путин назвал индексацию пенсий справедливым и долгожданным решением

    Tекст: Максим Попов

    Индексация пенсий для работающих пенсионеров – справедливое и долгожданное решение, о котором давно говорили люди, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

    «Это решение, которого мы долго ждали, и теперь нужно все оформить должным образом. Это справедливое решение, о котором люди давно просили», – приводит ТАСС слова главы государства.

    Напомним, 8 июля Владимир Путин подписал закон об индексации выплат работающим пенсионерам.


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    13 июля 2024, 17:40 • Новости дня
    Путин обязал депутатов и сенаторов согласовывать поездки за границу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Депутатам и сенаторам предстоит согласовывать свои выезды за рубеж, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин в субботу.

    Закон предусматривает возможность досрочного прекращения полномочий при несогласованном выезде парламентария за пределы страны, ответственность за это решение возлагается на соответствующую палату парламента, передает ТАСС.

    Исключение при согласовании поездок составят лишь служебные командировки.

    Введение согласования обусловлено возникновением новых угроз безопасности России, закон создает дополнительные гарантии защиты депутатов от неправомерного преследования со стороны правоохранителей и судов недружественных стран, говорится в пояснительной записке.

    Порядок и сроки выезда парламентариев будут определяться советом соответствующей палаты.

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    12 июля 2024, 16:03 • Новости дня
    Путин встретился с главой Запорожской области

    Путин встретился с главой Запорожской области Балицким

    Путин встретился с главой Запорожской области
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в пятницу провел встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким.

    Глава государства отметил, что очень рад встрече с Балицким, и попросил его рассказать о ситуации в регионе, передает РИА «Новости».

    Губернатор Запорожской области доложил президенту о развитии социальной сферы, в том числе об открытии филиала «Артека» и создании федерального молодежного центра «Маяк», сообщается в Telegram-канале Кремля. Также глава региона рассказал Путину о запуске работы онкодиспансера, начале строительства областной детской больницы и ремонте университета.

    Российский лидер, в свою очередь, подчеркнул, что приоритетным вопросом является безопасность региона и его жителей.

    «Ключевым вопросом является обеспечение безопасности региона в целом, людей. Мы это обязательно сделаем, добьемся этого, сомнений нет никаких. <...> При всех сложностях отмечаем, что восстановительный рост и сельского хозяйства, и промышленности, и строительства является очевидным. Эту тенденцию, безусловно, надо поддержать», – сказал он.

    Ранее Путин заявил, что уровень жизни в новых регионах должен соответствовать общероссийскому.

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