Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».29 комментариев
Стрелковым оружием и средствами РЭБ обезврежено 18 БПЛА в Курской области
В субботу в приграничных районах Курской области стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы ликвидировано и обезврежено 18 украинских беспилотников, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
В результате атак дронов и украинских обстрелов никто не пострадал. Повреждены домовладения, машины, мелькомбинат. Кроме того, произошло возгорание травы на территории мусорного полигона вблизи Суджи, сообщил Смирнов в Telegram.
Напомним, губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что населенные пункты Белгородской области подверглись обстрелам и атакам беспилотников со стороны вооруженных сил Украины.