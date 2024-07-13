Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».23 комментария
ВСУ обстреляли и атаковали беспилотниками Белгородскую область
Населенные пункты Белгородской области подверглись обстрелам и атакам беспилотников со стороны вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков в субботу вечером сообщил в Telegram, что беспилотниками атакованы поселок Октябрьский, села Теребрено, Репяховка, Безымено, Беловское. В Октябрьском мужчина получил поверхностное ранение шеи и баротравму, от госпитализации он отказался. В результате атак повреждены автомобиль, автобус, частные домовладения, а также хозпостройки на территории сельхозпредприятия.
Позднее ВСУ атаковали еще пять сел: Мокрую Орловку, Муром, Новопетровку, Демидовку и Ясные Зори. В Мокрой Орловке мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочное ранение мягких тканей. Атакам дронов и обстрелам подверглись автомобиль, работающий в поле комбайн, частные дома и социальные объекты.
Напомним, в субботу в результате украинского обстрела Шебекино восемь человек получили ранения.