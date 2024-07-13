ВСУ обстреляли и атаковали беспилотниками Белгородскую область

Tекст: Антон Антонов

Гладков в субботу вечером сообщил в Telegram, что беспилотниками атакованы поселок Октябрьский, села Теребрено, Репяховка, Безымено, Беловское. В Октябрьском мужчина получил поверхностное ранение шеи и баротравму, от госпитализации он отказался. В результате атак повреждены автомобиль, автобус, частные домовладения, а также хозпостройки на территории сельхозпредприятия.

Позднее ВСУ атаковали еще пять сел: Мокрую Орловку, Муром, Новопетровку, Демидовку и Ясные Зори. В Мокрой Орловке мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочное ранение мягких тканей. Атакам дронов и обстрелам подверглись автомобиль, работающий в поле комбайн, частные дома и социальные объекты.

Напомним, в субботу в результате украинского обстрела Шебекино восемь человек получили ранения.