Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.17 комментариев
ОДКБ подтвердила необходимость контроля ситуации на границе Украины и Белоруссии
Организация Договора о коллективной безопасности постоянно отслеживает ситуацию на границе Украины и Белоруссии, сообщил постпред России при ОДКБ Виктор Васильев.
«Естественно, ситуация на границе постоянно отслеживается, но это скорее вопрос к нашим военным коллегам», – приводит РИА «Новости» слова Васильева.
Васильев отметил, что в ОДКБ работает объединенный штаб, где действует центр кризисного реагирования. Этот центр в режиме реального времени следит за развитием ситуации.
Напомним, в конце июня замкомандующего Силами специальных операций (ССО) по идеологической работе Вооруженных сил Белоруссии полковник Вадим Лукашевич сообщил о нарастании напряженности на белорусско-украинской границе.