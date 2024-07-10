Госдума одобрила введение компенсации за неиспользованные отгулы при увольнении

Tекст: Валерия Городецкая

Как пояснили в Госдуме, проект уточняет срок, в течение которого может быть использован отгул, и предусматривает возможность оплаты неиспользованных отгулов при увольнении, передает РИА «Новости».

Согласно документу, отработавший в выходной или праздничный день имеет право на дополнительный день отдыха, который он может использовать в течение года или присоединить к своему отпуску.

Если работник не использовал дополнительный день отдыха в течение года, при увольнении работодатель будет обязан подсчитать все неиспользованные отгулы сотрудника и выплатить ему компенсацию.

Ожидается, что поправки вступят в силу с 1 марта 2025 года.