С массой оговорок, но совсем не исключено, что предложенный советниками Трампа план по Украине может сработать – пример этого мы видим в Грузии, которая не отказалась от восстановления территориальной целостности в границах 1991 года, но ведет себя в отношении России очень осторожно.2 комментария
Анонсировано председательство Лаврова на дебатах в Совбезе ООН
МИД: Лавров примет участие в работе Совбеза ООН 16 и 17 июля
Глава МИД России Сергей Лавров будет председательствовать в дебатах в Совбезе ООН по многостороннему сотрудничеству и по вопросу Ближнего Востока 16 и 17 июля, заявили в российском дипведомстве.
В ведомстве уточнили, что 1 июля председательство в Совете Безопасности ООН перешло к Москве. В сообщении говорится, что 16 июля пройдут открытые дебаты министерского уровня на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства», передает РИА «Новости».
Как указали в МИД, 17 июля будут открытые дебаты министерского уровня по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. Кроме того, 19 июля состоятся дебаты Совета Безопасности по сотрудничеству ООН с ОДКБ, СНГ и ШОС.
Отмечается, что первые два мероприятия пройдут под председательством Лаврова. В Совбезе также планируются заседания по Гаити, ДР Конго, Западной Африке и в регионе Сахеля, Йемене, на Кипре, в Колумбии, Ливане и Сирии, а также по деятельности Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.
Ранее Лавров заявлял, что СБ ООН необходимо реформировать, его следует расширить за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки, и Россия будет этого добиваться.