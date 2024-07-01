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    Любая замена Байдена стала необходимой и невозможной
    Опубликованы кадры перехвата российским Су-27 истребителя F-16
    Эксперт рассказал, как ВС России удалось выбить ВСУ с левобережья Днепра
    Штурмовики заняли крупный опорный пункт ВСУ при помощи туннеля
    Эксперты описали схему продления «политической жизни» Макрона
    Военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности
    Американист объяснил политический подтекст приезда Канье Уэста в Москву
    Рар: Австрия, Чехия и Венгрия начинают борьбу за переустройство ЕС
    Зеленский заявил о неэффективности систем Patriot
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад выдумал историю, которой обманул Украину и себя

    На Украине выросли поколения, которые учили подтасованную историю как обычный школьный предмет. Кроме того, в сухом остатке все эти небескорыстные измышления перекочевали на Запад и тоже стали одной из причин оголтелой русофобии.

    20 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Восстание против Запада готовилось тысячу лет

    Испытание, которое мы сейчас переживаем – это закономерный этап развертывания нашего цивилизационного кода, что сегодня мы живем в согласии со своей тысячелетней исторической судьбой и жить иначе мы бы не смогли.

    12 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Американский паспорт настигла девальвация

    У Вашингтона всё меньше привлекательных стимулов, за которые люди готовы что-то делать для него, и даже перекладывающие бумажки чиновники сразу требуют от гегемона максимально высокую цену за свои услуги.

    5 комментариев
    1 июля 2024, 05:47 • Новости дня

    Воробьев рассказал о судьбе сгоревшего концертного зала «Крокус сити холл»

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах создать выставочные площади в сгоревшем «Крокус сити холле»

    Tекст: Денис Тельманов

    Часть сгоревшего концертного зала «Крокус Сити холл» могут передать под выставочные площади. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    «Там будет скорее всего выставочная площадь», - сказал Воробьев, говоря о судьбе сгоревшего концертного зала, передает РИА «Новости»

    Он добавил, что власти региона находятся в контакте с собственником по вопросу восстановления здания.

    Напомним, 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по людям, находившимся в здании, и подожгли зал.

    В результате погибли 145 человек, а само здание полностью сгорело. Потерпевшими в результате теракта в «Крокусе» признали более 1,7 тыс. человек.

    30 июня 2024, 17:12 • Новости дня
    Опубликованы кадры перехвата российским Су-27 истребителя F-16
    Опубликованы кадры перехвата российским Су-27 истребителя F-16
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Сети опубликовали кадры перехвата российским истребителем Су-27 ВКС датского истребителя F-16 над Балтийским морем.

    Видео опубликовал Telegram-канал Fighterbomber. На кадрах видно, как Су-27 сближается с F-16, сопровождая его. Автор канала написал: «F-16, видимо, не знал, что у нас тут конкурсы, но зато поучаствовал и стал знаменитым», передает Газета.Ru.

    Перехват датского F-16 стал первым зафиксированным случаем в рамках своеобразного «конкурса» перехватов, о котором упоминает автор канала.

    Ранее сообщалось, что оператор БПЛA ZALA снял, как украинский Як-52 с пулеметчиками на борту, вылетел для перехвата российского дрона над Николаевской областью.

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    30 июня 2024, 16:55 • Новости дня
    Американист объяснил политический подтекст приезда Канье Уэста в Москву

    Дробницкий: Визитом в Москву Канье Уэст показал «фигу» американскому истеблишменту

    Американист объяснил политический подтекст приезда Канье Уэста в Москву
    @ Ashley Landis/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Визит Канье Уэста в Москву не ограничивается личными мотивами. Пока Демпартия США бегает за Тейлор Свифт и пытается склонить ее к поддержке Джо Байдена, Уэст открыто поддерживает Дональда Трампа и визитом в Москву оппонирует американскому истеблишменту. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее Уэст прибыл в Москву на 40-летие своего друга и дизайнера Гоши Рубчинского.

    «Многие представители американского шоу-бизнеса считают, что в Россию ехать нельзя. А Уэст им ответил, мол, «да пошли вы!». Поэтому его приезд в Москву на частную вечеринку не стоит объяснять только лишь личными мотивами», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    Он также напомнил, что Уэст – давний друг экс-президента США Дональда Трампа, который в настоящее время также является кандидатом на пост главы Штатов. «Уэст бывал у Трампа в Белом доме и призывал голосовать за него, потому что «Демпартия США – это отстой». Он бунтарь среди пролиберального чернокожего мейнстрима», – пояснил эксперт.

    «В общем, недооценивать значение Уэста для предвыборной кампании Трампа не стоит. В то же время Демпартия сейчас бегает за Тейлор Свифт, чтобы склонить ее к поддержке Байдена. Но она уклоняется от прямого ответа. А Уэст прямо «топит» за Трампа и показывает «фигу» не только американскому истеблишменту, но и всей индустрии развлечений. Отсюда и столь высокий ажиотаж в СМИ», – заключил Дробницкий.

    Напомним, в воскресенье продюсер Яна Рудковская сообщила о приезде Канье Уэста в Москву. Схожие данные опубликовали и другие российские Telegram-каналы. Позже блогер Ксения Собчак добавила, что Канье отмечал в ресторане «Белуга» 40-летие своего друга и дизайнера Гоши Рубчинского, «это и есть цель приезда».

    Она отметила, что затем Канье Уэст поедет смотреть площадки для концерта, но самого концерта в эти дни не будет – это частный визит. Ранее сообщалось, что концерт американского рэпера Канье Уэста в «Лужниках» не планируется.

    Собчак также напомнила, что Уэста с Россией связывает больше, чем дружба с одним модельером. «Мать музыканта – Донда – преподавала в Чикагском университете. Особую страсть Донда питала к русской поэзии, а во время своей академической деятельности всячески предпринимала попытки включить в программу обучения русскую литературу. И это я еще не упоминала многочисленные признания в уважении российского президента и даже небольшую маниакальную фазу одержимости его деятельностью. Так что Йе нам ближе, чем может показаться, а теперь и буквально», – заверила она.

    Канье Уэст – рэпер из Чикаго, который выиграл 24 премии «Грэмми», благодаря чему является одним из рекордсменов по числу побед в подобных номинациях. Ранее Уэст совместно с Рубчинским выпустили бюджетную линейку одежды «Черные псы».

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    30 июня 2024, 13:25 • Новости дня
    Эксперт рассказал, как ВС России удалось выбить ВСУ с левобережья Днепра

    Военный эксперт Онуфриенко: Российское наступление на Харьковском направлении вынудило ВСУ оставить левобережье Днепра

    Эксперт рассказал, как ВС России удалось выбить ВСУ с левобережья Днепра
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Давление ВС РФ на Харьковском направлении и в Донбассе привело к тому, что ВСУ пришлось покинуть левый берег Днепра, чтобы закрывать бреши на других участках фронта. Тем не менее периодически противник будет отправлять небольшие группы к островам вблизи левого берега Днепра, поскольку этот плацдарм имеет важное пропагандистское значение для властей Украины. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «ВСУ тратили огромные силы на левобережье – иногда там оставались полноценные батальоны. Но затем ВСУ получили проблемы на Харьковском и Запорожском направлениях, а также в районе населенного пункта Часов Яр. Сейчас ВСУ не хватает подготовленных резервов, чтобы закрывать все бреши. Поэтому им пришлось оставить левый берег Днепра», – рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «После этого под наш удар попали острова на Днепре, которые прикрывали небольшие форпосты противника на левом берегу. Сейчас ВСУ теряют смысл оставаться на островах. Но и российским силам держать личный состав на этих островах невыгодно, потому что ВСУ удобно бить по нашим позициям с высокого правого берега. Все это может привести к лишним потерям», – продолжил собеседник.

    «Поэтому, я думаю, расстановка сил в этих районах сохранится в нынешнем виде. Мы будем постепенно выявлять и уничтожать отдельные группы противника на островах. А командование ВСУ продолжит их туда направлять, поскольку этот плацдарм имеет важное политико-пропагандистское значение для властей в Киеве», – резюмировал аналитик.

    Утром в воскресенье стало известно, что Вооруженные силы РФ выбили ВСУ с левого берега Днепра. «Бои переместились на острова, наша армия активизировала действия. Враг выброшен с левобережья», – приводит ТАСС слова Владимира Сальдо, губернатора Херсонской области.

    В своем Telegram-канале он также сообщил, что российские десантники парализовали работу вражеских дронов на одном из участков Херсонского направления.

    «В ходе разведки российский расчет БПЛА полка ВДВ обнаружил расположенный на вышке ретранслятор противника. Он позволял вражеским дронам долетать до наших позиций на левом берегу Днепра. Командование решило уничтожить ретранслятор с помощью собственного беспилотника. Расчету российских десантников-дроноводов понадобилось всего несколько минут, чтобы выполнить боевую задачу и парализовать управление вражескими дронами», – указал глава региона.

    Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал газете ВЗГЛЯД, что главная цель российской армии на Харьковском направлении – удержание уже занятых позиций.

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    30 июня 2024, 17:45 • Новости дня
    Зеленский заявил о неэффективности систем Patriot
    Зеленский заявил о неэффективности систем Patriot
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Системы Patriot не могут обеспечить Украине надежную защиту от российских корректируемых авиабомб (КАБ), заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Как указал Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer, у систем Patriot слишком высокая стоимость, поэтому в борьбе против российских КАБов у ВСУ не будет нужного количества этих ракет, передает ТАСС.

    Он отметил, что если взять «стоимость ракеты Patriot и количество ракет Patriot» и взять КАБы, то тысячи в месяц ракет Patriot у Украины никогда не будет. Зеленский подчеркнул, что и сотни Patriot в месяц у Украины нет, поскольку каждая ракета стоит более 3 млн долларов. По его словам, здесь вопрос не только в деньгах, а в том, что их просто не выпускают в таком количестве.

    Кроме того, украинский лидер в очередной раз поставил вопрос о поставках Киеву дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь РФ.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен знать, как готовятся удары дальнобойными ракетами, которые переданы Западом Украине.

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    30 июня 2024, 14:43 • Новости дня
    Появились кадры поражения пункта управления ВСУ с помощью ФАБ-3000

    В Сети появились кадры удара Су-34 по объекту ВСУ с помощью ФАБ-3000

    Появились кадры поражения пункта управления ВСУ с помощью ФАБ-3000
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появились кадры удара Су-34 по пункту управления ВСУ в Новгородском (Нью-Йорк) с применением ФАБ-3000 с управляемым модулем планирования и коррекции.

    Как сообщил репортер ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале, в результате удара уничтожено до 60 боевиков и четырех единиц автомобильной техники.

    «ФАБ-3000 ударила по Нью-Йорку. Звучит! Так они Новгородское переименовали в рамках декоммунизации», – пояснил военкор Александр Коц.

    Ранее сообщалось, что российские силы в период с 22 по 28 июня нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием и дронами.

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    30 июня 2024, 10:15 • Новости дня
    Эвакуированные Киевом от линии фронта жители пытаются попасть в Россию
    Эвакуированные Киевом от линии фронта жители пытаются попасть в Россию
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина создает такие плохие условия для эвакуированных от линии фронта, что люди стремятся попасть в Россию, 2 тыс. человек вернулись в Дзержинск для перехода на российскую сторону, рассказали беженцы.

    Дзержинск в 2016 году был переименован в Торецк.

    Как рассказала коренная жительница Дзержинска, выехавшая в Россию, люди возвращаются с Украины в Торецк, чтобы быстрее перейти в Россию, в последнее время 2 тыс. пришло именно в Торецк, передает РИА «Новости».

    По ее словам, украинские силы наносят удары по мирным жителям, бомбят дома, в которых находятся люди.

    Другой местный житель сказал, что на начало лета в Дзержинске проживает 12 тыс. мирных жителей, люди возвращаются из эвакуации из-за невыносимых условий, в которые их поставил Киев.

    Он добавил, что человек выезжает на Украину, где обещают золотые горы, а в итоге селят в спортзале на холодном полу, плохо кормят и не дают выплат.

    Напомним, во вторник власти Украины начали принудительную эвакуацию жителей города Торецка, расположенного в подконтрольной Киеву части ДНР.

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    30 июня 2024, 19:03 • Новости дня
    Рар: Австрия, Чехия и Венгрия начинают борьбу за переустройство ЕС
    Рар: Австрия, Чехия и Венгрия начинают борьбу за переустройство ЕС
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Создание нового альянса «Патриоты Европы» – это попытка правых партий усилить суверенитет национальных государств и снизить роль Брюсселя в делах ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее австрийская «Партия свободы», венгерская партия «Фидес» и чешская ANO решили создать альянс в Европарламенте.

    «О формировании этого альянса объявлено сейчас, потому что последствия выборов в Европарламент становятся более-менее ясны: либеральные партии не хотят отдавать власть, борются за сохранение постов и выталкивают правые партии, несмотря на большое количество голосов в их поддержку. Это заявление обозначило начало борьбы за переконструирование Европы», – пояснил германский политолог Александр Рар.

    «Дан старт общерегиональной борьбы между теми, кто хочет сохранить прежний конструкт Европы либеральных ценностей, брюссельской бюрократии и расширения ЕС, и теми, кто представляет альтернативный проект в виде Европы национальных государств», – отметил он.

    «Впрочем, этот проект всегда существовал, ведь каждая страна имеет свои национальные интересы. Но раньше у этой идеи не было поддержки в Европарламенте, в верхах. А сегодня мы, скорее всего, увидим успех правых во Франции. В Италии они у власти, а в Германии они будут побеждать на территории бывшей ГДР. В Европе многое меняется, во всех странах весомая часть населения ратует за поворот вправо. По моим наблюдениям – таких в Европе в целом около 50%», – рассказал эксперт.

    Собеседник также отметил, что против правых партий в ЕС открыт настоящий информационный фронт, поскольку мейнстримная пресса называет их фашистами. Однако к альянсу «Патриоты Европы» может присоединиться премьер Италии Джорджа Мелони.

    «Она надеялась получить поощрение своей политики со стороны председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, но этого не произошло, и теперь она может демонстративно развернуться к «Патриотам Европы», – резюмировал Рар.

    В воскресенье стало известно, что австрийская правая «Партия свободы» (FPO), партия «Фидес» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и чешская партия ANO во главе с Андреем Бабишем формируют новый альянс в Европейском парламенте – «Патриоты Европы», сообщает Reuters.

    «Сегодня исторический день, мы вступаем в новую эру европейской политики. Этот альянс привлечет другие европейские партии, чтобы объединить усилия и дать Европе лучшее будущее», – заявил лидер FPO Герберт Кикл на пресс-конференции в Вене, на которой также присутствовали Бабиш и Орбан.

    «Мы не заинтересованы в разрушении Европы, как любят утверждать центристы, для того, чтобы напугать общество и получить выгоды от надуманных угроз. Наоборот: мы видим свою задачу в возрождении плюралистического характера нашего континента. Мы видим свою задачу в том, чтобы особенности замечательных народов Европы были сохранены и могли развиваться дальше. Мы обеспечиваем сотрудничество там, где это необходимо – на равных условиях и в дружеской связи друг с другом», – приводит его слова Unzensuriert.

    В ходе презентации альянса политики указали на важность борьбы с нелегальной иммиграцией, а также на необходимость передачи большего числа полномочий от Брюсселя обратно европейским странам. «Сегодня мы создаем политическую формацию, которая, на мой взгляд, будет похожа на ракету и очень быстро станет крупнейшей группой европейских правых», – заявил Орбан.

    «Важно укреплять суверенитет каждого государства – члена ЕС. Мы хотим, чтобы Европейский союз основывался на сильных, независимых национальных государствах, а не на федерации, в которой доминирует Брюссель», – отметил Бабиш.

    Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, как прошедшие выборы в Европарламент отразятся на политике Евросоюза.

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    30 июня 2024, 18:18 • Новости дня
    Штурмовики заняли крупный опорный пункт ВСУ при помощи туннеля

    Штурмовики заняли крупный опорный пункт ВСУ при помощи подземного туннеля

    Штурмовики заняли крупный опорный пункт ВСУ при помощи туннеля
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Крупный опорный пункт ВСУ на восточной окраине населенного пункта Кирова заняли штурмовые подразделения отряда «Ветераны» группировки войск «Центр», используя подземный туннель, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства сообщили, что отряд расчистил и использовал туннель протяженностью более 3 км вдоль канала Северский Донец и зашли в тыл хорошо укрепленного опорного пункта.

    Используя фактор внезапности, военнослужащие полностью овладели опорным пунктом.

    Ранее взвод ВСУ понес потери при неудачном штурме под Белогоровкой.

    В январе российские военные добровольческой бригады «Ветераны» зашли в тыл подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории базы «Царская охота» в Авдеевке через подземную трубу.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что уникальная наступательная операция была проведена российскими подразделениями. Всего лишь за сутки был освобожден мощный укрепрайон противника на юге Авдеевки – пригорода Донецка. Чтобы проникнуть в тыл противника, была использована особая военная хитрость.

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    30 июня 2024, 21:19 • Новости дня
    Партия «Национальное объединение» лидирует в первом туре выборов во Франции

    Tекст: Ольга Иванова

    Правая партия «Национальное объединение» лидирует в первом туре внеочередных парламентских выборов во Франции, свидетельствуют предварительные данные, которые сообщил телеканал BFMTV.

    «Национальное объединение» получает 33%, левый альянс «Новый народный фронт» – 28,5%. Коалиция президента Франции Эмманюэля Макрона получила лишь 21,5 %, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что явка на внеочередных выборах в Национальную ассамблею во Франции в первом туре выросла до 59,39%, что является рекордом с 1978 года.

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    30 июня 2024, 09:46 • Новости дня
    Сальдо: ВСУ отброшены с левобережья Херсонской области
    Сальдо: ВСУ отброшены с левобережья Херсонской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бои на херсонском направлении сейчас разворачиваются на островах, так как украинские военные отброшены с левого берега региона, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    По его словам, враг отброшен с левобережья, бои переместились на острова, ВС России активизировали действия, передает ТАСС.

    Ранее командир взвода Вооруженных сил России сообщил, что ВСУ стали чаще применять беспилотные летательные аппараты на берегах Каховского водохранилища.

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    30 июня 2024, 15:08 • Новости дня
    Собчак назвала цель визита Канье Уэста в Москву

    Собчак: Канье Уэст приехал в Москву на юбилей модельера Рубчинского

    Собчак назвала цель визита Канье Уэста в Москву
    @ Binta/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский рэпер Канье Уэст прилетел в Москву, чтобы отпраздновать 40-летний юбилей своего друга, дизайнера Гоши Рубчинского, сообщила блогер Ксения Собчак.

    Как написала Собчак в своем Telegram-канале, Канье вчера отмечал в ресторане «Белуга» 40-летие своего друга Рубчинского, «это и есть цель приезда».

    По словам Собчак, с Рудковской, вопреки слухам, Уэст не встречался. О его приезде она узнала случайно, а утечка информации, по ее мнению, произошла со дня рождения сына Филиппа Киркорова, где также был Рубчинский.

    Она добавила, что завтра Канье Уэст поедет смотреть площадки для концерта, но самого концерта в эти дни не будет – это частный визит.

    Ранее сообщалось, что концерт американского рэпера Канье Уэста в «Лужниках» не планируется.

    В воскресенье продюсер Яна Рудковская сообщила о приезде Канье Уэста в Россию.

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    30 июня 2024, 21:55 • Новости дня
    Макрон отреагировал на поражение своей партии на выборах

    Макрон призвал к объединению против партии «Национальное объединение» во втором туре

    Tекст: Ольга Иванова

    Эммануэль Макрон призвал к «широкому демократическому и республиканскому» объединению против правой партии «Национальное объединение» во втором туре парламентских выборов во Франции. При этом по итогам первого тура партия Макрона замыкает тройку лидеров.

    По мнению Макрона, высокая явка в первом туре говорит о том, что французам важно прояснить политическую ситуацию в стране, передает РИА «Новости». В то же время лидер «Народного объединения» Марин Ле Пен заявила, что «демократия заговорила» и французы «практически уничтожили блок макронистов».

    На этом фоне лидер «Нового народного фронта» Жан-Люк Меланшон выразил готовность снимать своих кандидатов в рамках борьбы с партией Ле Пен.

    «Мы не позволим «Национальному объединению» победить. Если их кандидат будет выходить на первое место, а мы будем занимать третье, мы снимем нашего кандидата. В любых обстоятельствах наша рекомендация проста и понятна: ни одного голоса, ни одного места для «Национального объединения», – пояснил он.

    Напомним, во Франции в воскресенье прошел первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.

    По предварительным данным, правая партия «Национальное объединение» лидирует в первом туре, она получает 33% голосов, левый альянс «Новый народный фронт» – 28,5%, а коалиция Макрона – 21,5 %.

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    30 июня 2024, 20:40 • Новости дня
    Военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности

    CNN: Базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности из-за угрозы теракта

    Tекст: Ольга Иванова

    Некоторые базы США в Европе были переведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы террористической атаки, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванных должностных лиц.

    По данным канала, в состояние повышенной готовности была также переведена база в немецком Штутгарте, где расположена штаб-квартира Европейского командования ВС США. Источник отметил, что подобной опасности не было зафиксировано ни разу за последние 10 лет, передает РИА «Новости».

    В частности, боевая готовность была повышена до уровня «Чарли». Этот стаус применяется, когда поступают разведывательные данные, указывающие на вероятность какой-либо формы теракта или нападения на персонал или объекты. При этом правительство Германии привлекло 580 полицейских для оказания помощи в обеспечении безопасности наряду с немецкими офицерами.

    Ранее, как отмечает телеканал, европейские власти предупредили о потенциальной угрозе терроризма на континенте, особенно в преддверии Олимпиады в Париже в июле и во время нынешнего чемпионата Европы по футболу в ФРГ.

    Ранее президент США Джо Байден направил в Конгресс страны уведомление, в котором сообщил, что около 80 тыс. американских военных направлены или дислоцированы в государствах НАТО в Европе.

    Коментарии (9)
    30 июня 2024, 20:17 • Новости дня
    Зеленский допустил переговоры с Россией через посредников

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Зеленский заявил, что видит возможную модель переговоров с Россией в формате трехстороннего соглашения наподобие зерновой сделки, об этом он сказал в интервью изданию The Philadelphia Inquirer.

    Он напомнил, что тогда посредниками выступали Турция и ООН. По мнению Зеленского, когда Украина вела переговоры с Турцией, а та говорила с Россией, два зеркальных соглашения, подписанные с представителями РФ, сработали, передает РИА «Новости».

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций.

    По его словам, в случае отказа Киева и Запада от нового мирного предложения со стороны России условия поменяются.

    Коментарии (29)
    30 июня 2024, 17:38 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по базе «Кракена» в Харькове
    Российские военные нанесли удар по базе «Кракена» в Харькове
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные нанесли удар по базе украинского националистического батальона «Кракен», которая находилась в пригороде Харькова, в районе Основянского озера, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

    Он сообщил, что удар был нанесен в 16.25. На базе «Кракена» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) проходили тренировки и обучение нацбатальона, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что среди резервов, которые Украина перебросила в Волчанск в Харьковскую область, есть множество элитных подразделений «Кракена» и ГУР Минобороны.

    Коментарии (6)
    Главное
    Макрон отреагировал на поражение своей партии на выборах
    Зеленский допустил переговоры с Россией через посредников
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    Как российское машиностроение восстановилось после шока в 2022 году

    Российское машиностроение показывает чудеса выживания в непростых условиях. Падение отрасли началось весной 2022 года на фоне нарастания геополитической напряженности, однако оно оказалось недолгим. Первый импульс роста произошел уже через год, а в 2024-м отрасль достигла своего пика к докризисному 2021 году, говорится в обзоре ВШЭ. Почему российскому машиностроению удалось избежать длительного кризиса и получилось так быстро восстановиться? Подробности

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    Американские беспилотники над Черным морем получат оперативный отпор

    В Минобороны намерены принять меры против провокаций американских БПЛА над Черным морем. Дроны США регулярно замечаются вблизи суверенной акватории России. Стратегические дроны собирают разведданные, которые впоследствии передаются ВСУ для нанесения ударов по территории России. Какие именно ответные шаги могут быть приняты в отношении беспилотников США? Подробности

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    На Украине появляется партизанское движение нового типа

    В субботу в России отмечается День партизан и подпольщиков. Современные партизаны и подпольщики развернули свою деятельность на Украине. В стране участились диверсии на железных дорогах, горят автомобили сотрудников военкоматов. По мнению экспертов, число последователей легендарного Сидора Ковпака будет только увеличиваться, но методы нынешних партизан отличаются от тех, что были востребованы во времена Великой Отечественной войны. Подробности

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    Белоруссия начала готовиться к украинской провокации большого размаха

    В Белоруссии говорят о нарастании напряженности на границе с Украиной, которая стягивает войска и вооружения. Белорусские военные уже приготовились дать отпор диверсантам и рейдовым отрядам. По оценке экспертов, ВСУ поддерживают белорусскую несистемную оппозицию, которая могла бы захватить райцентр и превратить его в «окно» для проникновения в Белоруссию оружия и финансовых средств из ЕС для дальнейшей дестабилизации обстановки. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Запад прогнул Сербию и Словакию

      Президент Словакии пообещал помочь Чехии с ее инициативой по обеспечению Украины боеприпасами: они будут производиться и «доводиться до ума» на словацких заводах. Участвует в этом и Сербия, чьи оборонные заводы работают в три смены. Как Запад прогнул страны, которые не хотели участвовать в конфликте?

    • Союзника России едва не свергли

      Власти Боливии обвинили «внешние силы» в попытке государственного переворота в стране, который возглавил генерал Хуан Суньига. К настоящему времени генерал уже арестован, но за спинами путчистов якобы стояли те, кому нужен боливийский литий. Как относиться к этим событиям на территории союзника России в Южной Америке?

    • Дебаты Байдена и Трампа: позор и паника

      Дональд Трамп разгромил Джо Байдена на президентских дебатах, хотя плохо готовился и мало старался. Дело дошло и до прямых оскорблений, при этом Байден даже перехамил Трампа (в плохом смысле). Самые популярные слова в американских СМИ в связи с произошедшим – «позор» и «паника».

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

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    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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